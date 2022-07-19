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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2271227222732274
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 21:39

  rjkz написав:Есть вопросы, на которые я не знаю ответы.
создавайте ветку будем искать их вместе) меня впечатлил ваш талант Альяка-2
Что касается Украины, нельзя натягивать на нас экономику после ww2. Во первых мы сильно зависим от импорта э.носителей. СССР от этого не зависел. Во вторых технологии настолько усложнились,что мы мало чем можем себя сами обеспечить. Если в 60х условная Волга газ 21 была прорывом, и ссср само себя ими обеспечивало, то нам таких прорывов не светит. Полная зависимость от кредитов, которые будут проедаться. Ну и в третьих сильно изменилось отношение государства к труду. Безработицей никто не занимается, формально есть центр занятости у которого 90% вакансий безнадёжно устаревшие. В общем может быть и похуже чем в 1945 (говорю про ссср). Безработица это падение рождаемости, рост преступности и прочее.
vitaliian
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