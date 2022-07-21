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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 21 лип, 2022 21:39
rjkz написав:
Есть вопросы, на которые я не знаю ответы.
создавайте ветку будем искать их вместе) меня впечатлил ваш талант Альяка-2
Что касается Украины, нельзя натягивать на нас экономику после ww2. Во первых мы сильно зависим от импорта э.носителей. СССР от этого не зависел. Во вторых технологии настолько усложнились,что мы мало чем можем себя сами обеспечить. Если в 60х условная Волга газ 21 была прорывом, и ссср само себя ими обеспечивало, то нам таких прорывов не светит. Полная зависимость от кредитов, которые будут проедаться. Ну и в третьих сильно изменилось отношение государства к труду. Безработицей никто не занимается, формально есть центр занятости у которого 90% вакансий безнадёжно устаревшие. В общем может быть и похуже чем в 1945 (говорю про ссср). Безработица это падение рождаемости, рост преступности и прочее.
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vitaliian
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 03:32
vitaliian написав: rjkz написав:
Есть вопросы, на которые я не знаю ответы.
создавайте ветку будем искать их вместе) меня впечатлил ваш талант Альяка-2
Что касается Украины, нельзя натягивать на нас экономику после ww2. Во первых мы сильно зависим от импорта э.носителей. СССР от этого не зависел. Во вторых технологии настолько усложнились,что мы мало чем можем себя сами обеспечить. Если в 60х условная Волга газ 21 была прорывом, и ссср само себя ими обеспечивало, то нам таких прорывов не светит. Полная зависимость от кредитов, которые будут проедаться. Ну и в третьих сильно изменилось отношение государства к труду. Безработицей никто не занимается, формально есть центр занятости у которого 90% вакансий безнадёжно устаревшие. В общем может быть и похуже чем в 1945 (говорю про ссср). Безработица это падение рождаемости, рост преступности и прочее.
1. Я не знаю что такое Альяк-2.
2. Я имел ввиду влияние 2ww на экономику США, которая смогла выйти из Великой депрессии только к 1946 году.
3. Волга газ 21 была прорывом разве что в сфере промышленного шпионажа. Как и многое другое с3.14зженное на Западе.
4. Если у Украины не будет что-то типа "плана Маршалла" по южнокорейскому сценарию, то ничего хорошего в стране с расфигаченной экономикой не будет еще десятилетия. И это уже сейчас понятно без вариантов, а еще большой вопрос - когда и чем закончится война?
Да и с планом Маршалла - не за один год все восстановится и не за два.
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rjkz
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 06:17
rjkz написав:
4. Если у Украины не будет что-то типа "плана Маршалла" по южнокорейскому сценарию, то ничего хорошего в стране с расфигаченной экономикой не будет еще десятилетия. И это уже сейчас понятно без вариантов, а еще большой вопрос - когда и чем закончится война?
Да и с планом Маршалла - не за один год все восстановится и не за два.
Кому як не "пророку" із нью-йоркських трущоб, ЗНАТИ ВСЕ про майбутнє України.
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roberto dark
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 06:55
rjkz написав: vitaliian написав: rjkz написав:
Есть вопросы, на которые я не знаю ответы.
создавайте ветку будем искать их вместе) меня впечатлил ваш талант Альяка-2
Что касается Украины, нельзя натягивать на нас экономику после ww2. Во первых мы сильно зависим от импорта э.носителей. СССР от этого не зависел. Во вторых технологии настолько усложнились,что мы мало чем можем себя сами обеспечить. Если в 60х условная Волга газ 21 была прорывом, и ссср само себя ими обеспечивало, то нам таких прорывов не светит. Полная зависимость от кредитов, которые будут проедаться. Ну и в третьих сильно изменилось отношение государства к труду. Безработицей никто не занимается, формально есть центр занятости у которого 90% вакансий безнадёжно устаревшие. В общем может быть и похуже чем в 1945 (говорю про ссср). Безработица это падение рождаемости, рост преступности и прочее.
1. Я не знаю что такое Альяк-2.
2. Я имел ввиду влияние 2ww на экономику США, которая смогла выйти из Великой депрессии только к 1946 году.
3. Волга газ 21 была прорывом разве что в сфере промышленного шпионажа. Как и многое другое с3.14зженное на Западе.
4. Если у Украины не будет что-то типа "плана Маршалла" по южнокорейскому сценарию, то ничего хорошего в стране с расфигаченной экономикой не будет еще десятилетия. И это уже сейчас понятно без вариантов, а еще большой вопрос - когда и чем закончится война?
Да и с планом Маршалла - не за один год все восстановится и не за два.
Западная Германия после войны при всей поддержке Запада вышла на лидирующие позиции в мире к концу 50-х годов.
Украине что-бы сделать рывок по образду Западной Германии нужно вступить в ЕС и НАТО, затянуть Западные войска на свой терирорию, победить корупцию и полностью переписать законодательство по западному образцу.
Напомню конститкцию в ФРГ написали американцы с англичанами.
План моловероятный. Уж очень много нужно сделать и поменять.
Недвига не будет стоить практически ничего в ближайшие 3-5 лет.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:12
rjkz написав:
Не скажу, что я понимаю до конца механизм погащения кризисов ППЦами, но довольно наглядно, что большие войны оздоровляют мировую экономику.
Утилізується зайве, застаріле, не потрібне ...
Розчищається місце для чогось новішого, не факт що ліпшого, але еволюція іде шляхом перебору варіантів. Може на якій ітерації щось таки з"явиться прогресивніше.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:16
rjkz написав:
Большой кризис в мире я прогнозировал на конец 2019 года- начало 2020. И писал, что скорей всего он будет необычный, какого никогда не было.
Но начался ковид и страны начали как ненормальные печатать бабки. Такого я не ожидал. Но это печатанье бабок усугубило ситуацию.
И большая война - удобный повод их выпылесосить. Тут еще, по странному совпадению и ФЕД со ставкой никак не угомонится.
Великі цикли Кондратьєва.
Тут теж нема що Америку відкривати.
Малі економічні цикли пов"язані на сонячні цикли (приблизно 11 років між піками макс/мін).
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