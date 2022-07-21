Додано: П'ят 22 лип, 2022 03:32

vitaliian написав: rjkz написав: Есть вопросы, на которые я не знаю ответы. Есть вопросы, на которые я не знаю ответы. создавайте ветку будем искать их вместе) меня впечатлил ваш талант Альяка-2

Что касается Украины, нельзя натягивать на нас экономику после ww2. Во первых мы сильно зависим от импорта э.носителей. СССР от этого не зависел. Во вторых технологии настолько усложнились,что мы мало чем можем себя сами обеспечить. Если в 60х условная Волга газ 21 была прорывом, и ссср само себя ими обеспечивало, то нам таких прорывов не светит. Полная зависимость от кредитов, которые будут проедаться. Ну и в третьих сильно изменилось отношение государства к труду. Безработицей никто не занимается, формально есть центр занятости у которого 90% вакансий безнадёжно устаревшие. В общем может быть и похуже чем в 1945 (говорю про ссср). Безработица это падение рождаемости, рост преступности и прочее. создавайте ветку будем искать их вместе) меня впечатлил ваш талант Альяка-2Что касается Украины, нельзя натягивать на нас экономику после ww2. Во первых мы сильно зависим от импорта э.носителей. СССР от этого не зависел. Во вторых технологии настолько усложнились,что мы мало чем можем себя сами обеспечить. Если в 60х условная Волга газ 21 была прорывом, и ссср само себя ими обеспечивало, то нам таких прорывов не светит. Полная зависимость от кредитов, которые будут проедаться. Ну и в третьих сильно изменилось отношение государства к труду. Безработицей никто не занимается, формально есть центр занятости у которого 90% вакансий безнадёжно устаревшие. В общем может быть и похуже чем в 1945 (говорю про ссср). Безработица это падение рождаемости, рост преступности и прочее.

1. Я не знаю что такое Альяк-2.2. Я имел ввиду влияние 2ww на экономику США, которая смогла выйти из Великой депрессии только к 1946 году.3. Волга газ 21 была прорывом разве что в сфере промышленного шпионажа. Как и многое другое с3.14зженное на Западе.4. Если у Украины не будет что-то типа "плана Маршалла" по южнокорейскому сценарию, то ничего хорошего в стране с расфигаченной экономикой не будет еще десятилетия. И это уже сейчас понятно без вариантов, а еще большой вопрос - когда и чем закончится война?Да и с планом Маршалла - не за один год все восстановится и не за два.