Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:53

rjkz написав: 4. Если у Украины не будет что-то типа "плана Маршалла" по южнокорейскому сценарию, то ничего хорошего в стране с расфигаченной экономикой не будет еще десятилетия. И это уже сейчас понятно без вариантов, а еще большой вопрос - когда и чем закончится война?

Да и с планом Маршалла - не за один год все восстановится и не за два. 4. Если у Украины не будет что-то типа "плана Маршалла" по южнокорейскому сценарию, то ничего хорошего в стране с расфигаченной экономикой не будет еще десятилетия. И это уже сейчас понятно без вариантов, а еще большой вопрос - когда и чем закончится война?Да и с планом Маршалла - не за один год все восстановится и не за два.

Ваша проблема в том что вы насмотрелись фильмов про разбомбленый Берлин, и нафантазировали себе сюжетов про восстановление экономики десятилетиями....Давайте по пунктам что у нас на данный момент отстало в экономике на десятилетия? Что уже не восстановить десятилетиями?Пара металургических комбинатов в Мариуполе и тд, которые или частные или убыточные и неэфективные?Или может дорог нету, жд, нету, все в пепле? Я не говорю о временно оккупированной территории орками с 24.02 а в основном по стране.Вы наверное забыли что когда орки в 2014 оккупировали много таких как вы рассказывали про крах изза того что кормильцы донбаса и их заводы это почти вся экономика Украины.А что по факту? Страна развивалась даже быстрее без этих заводовч которые между прочим все в основном под олигархами были...Поэтому даже не сомневайтесь, никаких восстановлений десятилетиями не будет. Это будет очень быстро, так как на сейчас наша экономика уже интегрирована в Европейскую, и производить товар нетехнолошичный тут уже дешевле чем в европе.