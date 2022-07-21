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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 21 лип, 2022 21:39
rjkz написав:
Есть вопросы, на которые я не знаю ответы.
создавайте ветку будем искать их вместе) меня впечатлил ваш талант Альяка-2
Что касается Украины, нельзя натягивать на нас экономику после ww2. Во первых мы сильно зависим от импорта э.носителей. СССР от этого не зависел. Во вторых технологии настолько усложнились,что мы мало чем можем себя сами обеспечить. Если в 60х условная Волга газ 21 была прорывом, и ссср само себя ими обеспечивало, то нам таких прорывов не светит. Полная зависимость от кредитов, которые будут проедаться. Ну и в третьих сильно изменилось отношение государства к труду. Безработицей никто не занимается, формально есть центр занятости у которого 90% вакансий безнадёжно устаревшие. В общем может быть и похуже чем в 1945 (говорю про ссср). Безработица это падение рождаемости, рост преступности и прочее.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 03:32
vitaliian написав: rjkz написав:
Есть вопросы, на которые я не знаю ответы.
создавайте ветку будем искать их вместе) меня впечатлил ваш талант Альяка-2
Что касается Украины, нельзя натягивать на нас экономику после ww2. Во первых мы сильно зависим от импорта э.носителей. СССР от этого не зависел. Во вторых технологии настолько усложнились,что мы мало чем можем себя сами обеспечить. Если в 60х условная Волга газ 21 была прорывом, и ссср само себя ими обеспечивало, то нам таких прорывов не светит. Полная зависимость от кредитов, которые будут проедаться. Ну и в третьих сильно изменилось отношение государства к труду. Безработицей никто не занимается, формально есть центр занятости у которого 90% вакансий безнадёжно устаревшие. В общем может быть и похуже чем в 1945 (говорю про ссср). Безработица это падение рождаемости, рост преступности и прочее.
1. Я не знаю что такое Альяк-2.
2. Я имел ввиду влияние 2ww на экономику США, которая смогла выйти из Великой депрессии только к 1946 году.
3. Волга газ 21 была прорывом разве что в сфере промышленного шпионажа. Как и многое другое с3.14зженное на Западе.
4. Если у Украины не будет что-то типа "плана Маршалла" по южнокорейскому сценарию, то ничего хорошего в стране с расфигаченной экономикой не будет еще десятилетия. И это уже сейчас понятно без вариантов, а еще большой вопрос - когда и чем закончится война?
Да и с планом Маршалла - не за один год все восстановится и не за два.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:12
rjkz написав:
Не скажу, что я понимаю до конца механизм погащения кризисов ППЦами, но довольно наглядно, что большие войны оздоровляют мировую экономику.
Утилізується зайве, застаріле, не потрібне ...
Розчищається місце для чогось новішого, не факт що ліпшого, але еволюція іде шляхом перебору варіантів. Може на якій ітерації щось таки з"явиться прогресивніше.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:16
rjkz написав:
Большой кризис в мире я прогнозировал на конец 2019 года- начало 2020. И писал, что скорей всего он будет необычный, какого никогда не было.
Но начался ковид и страны начали как ненормальные печатать бабки. Такого я не ожидал. Но это печатанье бабок усугубило ситуацию.
И большая война - удобный повод их выпылесосить. Тут еще, по странному совпадению и ФЕД со ставкой никак не угомонится.
Великі цикли Кондратьєва.
Тут теж нема що Америку відкривати.
Малі економічні цикли пов"язані на сонячні цикли (приблизно 11 років між піками макс/мін).
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:53
rjkz написав:
4. Если у Украины не будет что-то типа "плана Маршалла" по южнокорейскому сценарию, то ничего хорошего в стране с расфигаченной экономикой не будет еще десятилетия. И это уже сейчас понятно без вариантов, а еще большой вопрос - когда и чем закончится война?
Да и с планом Маршалла - не за один год все восстановится и не за два.
Ваша проблема в том что вы насмотрелись фильмов про разбомбленый Берлин, и нафантазировали себе сюжетов про восстановление экономики десятилетиями....
Давайте по пунктам что у нас на данный момент отстало в экономике на десятилетия? Что уже не восстановить десятилетиями?
Пара металургических комбинатов в Мариуполе и тд, которые или частные или убыточные и неэфективные?
Или может дорог нету, жд, нету, все в пепле? Я не говорю о временно оккупированной территории орками с 24.02 а в основном по стране.
Вы наверное забыли что когда орки в 2014 оккупировали много таких как вы рассказывали про крах изза того что кормильцы донбаса и их заводы это почти вся экономика Украины.
А что по факту? Страна развивалась даже быстрее без этих заводовч которые между прочим все в основном под олигархами были...
Поэтому даже не сомневайтесь, никаких восстановлений десятилетиями не будет. Это будет очень быстро, так как на сейчас наша экономика уже интегрирована в Европейскую, и производить товар нетехнолошичный тут уже дешевле чем в европе.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:03
Хомякоид написав:
Недвига не будет стоить практически ничего в ближайшие 3-5 лет.
Розповісте свої байки босоногим біженцям із ближнього сходу, які вештаються по вулицях великих міст Німеччини, "в пошуках втраченого"...
Я по Львову зараз гуляю і в мене очі розбігаються, від кількості елітних автомобілів. Вперше побачив нову модель тесли вживу, причому вже декілька разів. Всякі там Порши та останні моделі джипів БМВ та Мерседес, то взагалі не рахую навіть. Куди не глянь новобудови, із вщент забитими автомобілями дворами. Я вже мовчу про старі елітні райони, де я сам проживаю, і увечері ще той треш знайти місце для парковки. А колись давно на усій вулиці було моє авто і ще декількох сусідів.
PS. Треба було на днях кондиціонер батькові ще один поставити, то у профільних фахівців черга на 2 тижні вперед. От вам і зубожіння...
Востаннє редагувалось roberto dark
в П'ят 22 лип, 2022 08:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:08
Хомякоид написав:
Недвига не будет стоить практически ничего в ближайшие 3-5 лет
продайте мне ваш чабанчик за 10 куе, вы же так уверены что недвига не будет стоить ничего, что вы теряете, или этот чёс = звиздёшь для приезжих? как и всё что вы пишете, сами в это не веря.
flyman написав:
Утилізується зайве, застаріле, не потрібне ...
Розчищається місце для чогось новішого, не факт що ліпшого, але еволюція іде шляхом перебору варіантів.
как раз после ww2 начала развиваться атомная энергетика и электроника. Во время войны многие лобби тормозящие прогресс теряют влияние. Война как химиотерапия, убивает всех без разбору, но злокачественных клеток становится тоже меньше, что в целом добавляет "здоровья" и продлевает жизнь организму.
Если считать злокачественными клетками режим путина, думаю в ближайший год он падёт и идеологического приемника не получит.
В Украине злокачественные клетки - коррупция, наконец появился шанс ее преодолеть, поскольку армия на моменте сильнее чиновников. А до войны было наоборот. До войны чиновника на место не мог поставить никто.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:26
rjkz написав:
Если у Украины не будет что-то типа "плана Маршалла" по южнокорейскому сценарию, то ничего хорошего в стране с расфигаченной экономикой не будет еще десятилетия. И это уже сейчас понятно без вариантов, а еще большой вопрос - когда и чем закончится война?
Да и с планом Маршалла - не за один год все восстановится и не за два.
Отвечу кратко - ничего толком не будет.
vitaliian написав:
В Украине злокачественные клетки - коррупция, наконец появился шанс ее преодолеть, поскольку армия на моменте сильнее чиновников. А до войны было наоборот. До войны чиновника на место не мог поставить никто.
Т.е. Вы говорите что придет такой себе "Пиночет/Асад/Каддафи/Саддам Хосейн" и порешает?
73% и так не особо раньше были одаренные, а сейчас они толкают нас в другое направление.
Востаннє редагувалось BIGor
в П'ят 22 лип, 2022 08:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:31
BIGor написав:
Отвечу кратко - ничего толком не будет.
а для себя лично какое будущее вангуете, если не секрет?
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:34
rjkz написав:
Я не знаю что такое Альяк-2.
В 2007 -2008 был на этом форуме такой Альяк, предсказавший в деталях кризис 2008 года.
Предки Первого - Прохожего кидались в него какашками, а осенью 2008 замолкли.
Это не про ПроПера, а про цикличность.
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