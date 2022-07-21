Хорошее в одной из стран ЕС, что тут такого хотеть хорошей жизни? Для этого естественно
нужно работать и развиваться. Даже во время войны. А не ложиться на диван и повторять "Не на часи".
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:42
Хорошее в одной из стран ЕС, что тут такого хотеть хорошей жизни? Для этого естественно
нужно работать и развиваться. Даже во время войны. А не ложиться на диван и повторять "Не на часи".
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