|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:08
Хомякоид написав:
Недвига не будет стоить практически ничего в ближайшие 3-5 лет
продайте мне ваш чабанчик за 10 куе, вы же так уверены что недвига не будет стоить ничего, что вы теряете, или этот чёс = звиздёшь для приезжих? как и всё что вы пишете, сами в это не веря.
flyman написав:
Утилізується зайве, застаріле, не потрібне ...
Розчищається місце для чогось новішого, не факт що ліпшого, але еволюція іде шляхом перебору варіантів.
как раз после ww2 начала развиваться атомная энергетика и электроника. Во время войны многие лобби тормозящие прогресс теряют влияние. Война как химиотерапия, убивает всех без разбору, но злокачественных клеток становится тоже меньше, что в целом добавляет "здоровья" и продлевает жизнь организму.
Если считать злокачественными клетками режим путина, думаю в ближайший год он падёт и идеологического приемника не получит.
В Украине злокачественные клетки - коррупция, наконец появился шанс ее преодолеть, поскольку армия на моменте сильнее чиновников. А до войны было наоборот. До войны чиновника на место не мог поставить никто.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14028
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2057 раз.
- Подякували: 2894 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:50
Damien написав:
[
Напоминает мне историю про мальчика, который боялся больших пауков. Он их боялся сильно. На все его действия накладывалась эта боязнь. Когда он надевал свитер, то он сначала выворачивал его и смотрел - нет ли там паука. В темное время суток не ходил без фонарика вообще ибо в темноте мог сидеть паук. Никакие убеждения, что большие пауки не водятся в наших широтах, на него не влияли. Его все считали ненормальным, который рехнулся на пауках. Он прожил бы всю жизнь и умер бы таким, но однажды бл..дский паук, который жил в зооуголке соседнего дома, сбежал оттуда и повстречался с мальчиком. На глазах у многих людей. Паука изловили, а мальчика стали считать провидцем. Но провидец ли он??? Нет, просто реализовался крайне невероятный сценарий.
Определенно 100% попадание. У нас все с рынком недвиги было более чем норм, но так уж сложился сценарий, один из его 150 вариантов, при этом самый печальный.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8604
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 920 раз.
- Подякували: 1755 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:53
sequence написав: vitaliian написав:
.. странный вопрос. Та хоть на улицу.
..
если я вас правильно понял, вы предлагаете беженцам вернуться на основное место жительства на оккупированных территориях?
Ну ОК, принял. Место там наверное найдется, жилье что не снесли, пустое стоит.
С квартирантами сравнение не уместно. Работы в стране сейчас мало, чтобы снимать надо деньги, которых нет
Думаю по сегодняшним ценам можно смело найти что то по одежде. Знакомые приехали из Запорожья (слишком близко к линии), сняли в Украинке за 3500 однушку. Работают строяками, уже что то по работе нашли.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8604
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 920 раз.
- Подякували: 1755 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|101086
|21369559
|
П'ят 22 лип, 2022 12:45
beee
|
|5752
|1162112
|
П'ят 22 лип, 2022 10:47
akurt
|
|1105
|4519613
|
|