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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2271227222732274
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:08

  Хомякоид написав:Недвига не будет стоить практически ничего в ближайшие 3-5 лет
продайте мне ваш чабанчик за 10 куе, вы же так уверены что недвига не будет стоить ничего, что вы теряете, или этот чёс = звиздёшь для приезжих? как и всё что вы пишете, сами в это не веря.
  flyman написав:Утилізується зайве, застаріле, не потрібне ...
Розчищається місце для чогось новішого, не факт що ліпшого, але еволюція іде шляхом перебору варіантів.
как раз после ww2 начала развиваться атомная энергетика и электроника. Во время войны многие лобби тормозящие прогресс теряют влияние. Война как химиотерапия, убивает всех без разбору, но злокачественных клеток становится тоже меньше, что в целом добавляет "здоровья" и продлевает жизнь организму.

Если считать злокачественными клетками режим путина, думаю в ближайший год он падёт и идеологического приемника не получит.

В Украине злокачественные клетки - коррупция, наконец появился шанс ее преодолеть, поскольку армия на моменте сильнее чиновников. А до войны было наоборот. До войны чиновника на место не мог поставить никто.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:50

  Damien написав:[
Напоминает мне историю про мальчика, который боялся больших пауков. Он их боялся сильно. На все его действия накладывалась эта боязнь. Когда он надевал свитер, то он сначала выворачивал его и смотрел - нет ли там паука. В темное время суток не ходил без фонарика вообще ибо в темноте мог сидеть паук. Никакие убеждения, что большие пауки не водятся в наших широтах, на него не влияли. Его все считали ненормальным, который рехнулся на пауках. Он прожил бы всю жизнь и умер бы таким, но однажды бл..дский паук, который жил в зооуголке соседнего дома, сбежал оттуда и повстречался с мальчиком. На глазах у многих людей. Паука изловили, а мальчика стали считать провидцем. Но провидец ли он??? Нет, просто реализовался крайне невероятный сценарий.

Определенно 100% попадание. У нас все с рынком недвиги было более чем норм, но так уж сложился сценарий, один из его 150 вариантов, при этом самый печальный.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:53

  sequence написав:
  vitaliian написав:.. странный вопрос. Та хоть на улицу.
..

если я вас правильно понял, вы предлагаете беженцам вернуться на основное место жительства на оккупированных территориях?
Ну ОК, принял. Место там наверное найдется, жилье что не снесли, пустое стоит.
С квартирантами сравнение не уместно. Работы в стране сейчас мало, чтобы снимать надо деньги, которых нет

Думаю по сегодняшним ценам можно смело найти что то по одежде. Знакомые приехали из Запорожья (слишком близко к линии), сняли в Украинке за 3500 однушку. Работают строяками, уже что то по работе нашли.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:30

  hume написав:Определенно 100% попадание. У нас все с рынком недвиги было более чем норм, но так уж сложился сценарий, один из его 150 вариантов, при этом самый печальный.

По отдельным объектам первички, спекулятивный спрос составлял под 70%
Война это просто тригер.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:41

  hume написав:
  sequence написав:
  vitaliian написав:.. странный вопрос. Та хоть на улицу.
..

если я вас правильно понял, вы предлагаете беженцам вернуться на основное место жительства на оккупированных территориях?
Ну ОК, принял. Место там наверное найдется, жилье что не снесли, пустое стоит.
С квартирантами сравнение не уместно. Работы в стране сейчас мало, чтобы снимать надо деньги, которых нет

Думаю по сегодняшним ценам можно смело найти что то по ный . Знакомые приехали из Запорожья (слишком близко к линии), сняли в Украинке за на 3500 однушку. Работают строяками, уже что то по работе нашли.

Как раз утром просмотрел по машинам ЛОХ и в шапке с дорогой рекламой вылезла квартира в Украинке типа новострой но внешне просто совок улучшенной планировки построенный лет 20 назад 40 метров однушка за полтос уе
Как бы такую и за 10000 сейчас невыгодно сдавать
Или надо за 15000 продавать
Ремонт как в арендных хатах Алушты и Одессы, уставший «нефонтан», такое овно я только из жадности снимал там посуточно, в Стамбуле и Шанхае получше аппарты были.
Что можно снять за 95 долларов сейчас в Украинке? Хрущ с клопами? Бункер Флуя? Повезло и хозяин подвинулся втрое от довоенной цены в гривасике?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:53

  барабашов написав:[
Что можно снять за 95 долларов сейчас в Украинке? Хрущ с клопами? Бункер Флуя? Повезло и хозяин подвинулся втрое от довоенной цены в гривасике?

Понятное дело клоповник. Частично без техники но на год. Думаю тем кому по зарез нужно внешний вид не сильно важен, тем более я уверен, что в Запорожье они тоже не с трёхэтажного дома приехали, или 100 метровой сталинки на проспекте.

Киев потихоньку наполняется, часто стали девушки за рулём появляться, несколько месяцев назад это скорее исключение было.
hume
 
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