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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:08
Хомякоид написав:
Недвига не будет стоить практически ничего в ближайшие 3-5 лет
продайте мне ваш чабанчик за 10 куе, вы же так уверены что недвига не будет стоить ничего, что вы теряете, или этот чёс = звиздёшь для приезжих? как и всё что вы пишете, сами в это не веря.
flyman написав:
Утилізується зайве, застаріле, не потрібне ...
Розчищається місце для чогось новішого, не факт що ліпшого, але еволюція іде шляхом перебору варіантів.
как раз после ww2 начала развиваться атомная энергетика и электроника. Во время войны многие лобби тормозящие прогресс теряют влияние. Война как химиотерапия, убивает всех без разбору, но злокачественных клеток становится тоже меньше, что в целом добавляет "здоровья" и продлевает жизнь организму.
Если считать злокачественными клетками режим путина, думаю в ближайший год он падёт и идеологического приемника не получит.
В Украине злокачественные клетки - коррупция, наконец появился шанс ее преодолеть, поскольку армия на моменте сильнее чиновников. А до войны было наоборот. До войны чиновника на место не мог поставить никто.
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vitaliian
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:50
Damien написав:
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Напоминает мне историю про мальчика, который боялся больших пауков. Он их боялся сильно. На все его действия накладывалась эта боязнь. Когда он надевал свитер, то он сначала выворачивал его и смотрел - нет ли там паука. В темное время суток не ходил без фонарика вообще ибо в темноте мог сидеть паук. Никакие убеждения, что большие пауки не водятся в наших широтах, на него не влияли. Его все считали ненормальным, который рехнулся на пауках. Он прожил бы всю жизнь и умер бы таким, но однажды бл..дский паук, который жил в зооуголке соседнего дома, сбежал оттуда и повстречался с мальчиком. На глазах у многих людей. Паука изловили, а мальчика стали считать провидцем. Но провидец ли он??? Нет, просто реализовался крайне невероятный сценарий.
Определенно 100% попадание. У нас все с рынком недвиги было более чем норм, но так уж сложился сценарий, один из его 150 вариантов, при этом самый печальный.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:53
sequence написав: vitaliian написав:
.. странный вопрос. Та хоть на улицу.
..
если я вас правильно понял, вы предлагаете беженцам вернуться на основное место жительства на оккупированных территориях?
Ну ОК, принял. Место там наверное найдется, жилье что не снесли, пустое стоит.
С квартирантами сравнение не уместно. Работы в стране сейчас мало, чтобы снимать надо деньги, которых нет
Думаю по сегодняшним ценам можно смело найти что то по одежде. Знакомые приехали из Запорожья (слишком близко к линии), сняли в Украинке за 3500 однушку. Работают строяками, уже что то по работе нашли.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:30
hume написав:
Определенно 100% попадание. У нас все с рынком недвиги было более чем норм, но так уж сложился сценарий, один из его 150 вариантов, при этом самый печальный.
По отдельным объектам первички, спекулятивный спрос составлял под 70%
Война это просто тригер.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:41
hume написав: sequence написав: vitaliian написав:
.. странный вопрос. Та хоть на улицу.
..
если я вас правильно понял, вы предлагаете беженцам вернуться на основное место жительства на оккупированных территориях?
Ну ОК, принял. Место там наверное найдется, жилье что не снесли, пустое стоит.
С квартирантами сравнение не уместно. Работы в стране сейчас мало, чтобы снимать надо деньги, которых нет
Думаю по сегодняшним ценам можно смело найти что то по ный . Знакомые приехали из Запорожья (слишком близко к линии), сняли в Украинке за на 3500 однушку. Работают строяками, уже что то по работе нашли.
Как раз утром просмотрел по машинам ЛОХ и в шапке с дорогой рекламой вылезла квартира в Украинке типа новострой но внешне просто совок улучшенной планировки построенный лет 20 назад 40 метров однушка за полтос уе
Как бы такую и за 10000 сейчас невыгодно сдавать
Или надо за 15000 продавать
Ремонт как в арендных хатах Алушты и Одессы, уставший «нефонтан», такое овно я только из жадности снимал там посуточно, в Стамбуле и Шанхае получше аппарты были.
Что можно снять за 95 долларов сейчас в Украинке? Хрущ с клопами? Бункер Флуя? Повезло и хозяин подвинулся втрое от довоенной цены в гривасике?
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барабашов
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:53
барабашов написав:
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Что можно снять за 95 долларов сейчас в Украинке? Хрущ с клопами? Бункер Флуя? Повезло и хозяин подвинулся втрое от довоенной цены в гривасике?
Понятное дело клоповник. Частично без техники но на год. Думаю тем кому по зарез нужно внешний вид не сильно важен, тем более я уверен, что в Запорожье они тоже не с трёхэтажного дома приехали, или 100 метровой сталинки на проспекте.
Киев потихоньку наполняется, часто стали девушки за рулём появляться, несколько месяцев назад это скорее исключение было.
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hume
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:06
roberto dark написав: Хомякоид написав:
Недвига не будет стоить практически ничего в ближайшие 3-5 лет.
Розповісте свої байки босоногим біженцям із ближнього сходу, які вештаються по вулицях великих міст Німеччини, "в пошуках втраченого"...
Я по Львову зараз гуляю і в мене очі розбігаються, від кількості елітних автомобілів. Вперше побачив нову модель тесли вживу, причому вже декілька разів. Всякі там Порши та останні моделі джипів БМВ та Мерседес, то взагалі не рахую навіть. Куди не глянь новобудови, із вщент забитими автомобілями дворами. Я вже мовчу про старі елітні райони, де я сам проживаю, і увечері ще той треш знайти місце для парковки. А колись давно на усій вулиці було моє авто і ще декількох сусідів.
PS. Треба було на днях кондиціонер батькові ще один поставити, то у профільних фахівців черга на 2 тижні вперед. От вам і зубожіння...
можна пройтися в центрі Києва біля Кабміна, ВРУ, ОП, головних офісів держкорпорацій та міністерств і відомств... і можна зробити висновок, що гроші є в людей ... не бідують
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:09
hume написав: барабашов написав:
[
Что можно снять за 95 долларов сейчас в Украинке? Хрущ с клопами? Бункер Флуя? Повезло и хозяин подвинулся втрое от довоенной цены в гривасике?
Понятное дело клоповник. Частично без техники но на год. Думаю тем кому по зарез нужно внешний вид не сильно важен, тем более я уверен, что в Запорожье они тоже не с трёхэтажного дома приехали, или 100 метровой сталинки на проспекте.
Киев потихоньку наполняется, часто стали девушки за рулём появляться, несколько месяцев назад это скорее исключение было.
чекаєм жовтий гудок... що аірмакс вернувся з австрійського філіала прачечної
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