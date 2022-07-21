Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:08

Хомякоид написав: Недвига не будет стоить практически ничего в ближайшие 3-5 лет Недвига не будет стоить практически ничего в ближайшие 3-5 лет

flyman написав: Утилізується зайве, застаріле, не потрібне ...

Розчищається місце для чогось новішого, не факт що ліпшого, але еволюція іде шляхом перебору варіантів. Утилізується зайве, застаріле, не потрібне ...Розчищається місце для чогось новішого, не факт що ліпшого, але еволюція іде шляхом перебору варіантів.

продайте мне ваш чабанчик за 10 куе, вы же так уверены что недвига не будет стоить ничего, что вы теряете, или этот чёс = звиздёшь для приезжих? как и всё что вы пишете, сами в это не веря.как раз после ww2 начала развиваться атомная энергетика и электроника. Во время войны многие лобби тормозящие прогресс теряют влияние. Война как химиотерапия, убивает всех без разбору, но злокачественных клеток становится тоже меньше, что в целом добавляет "здоровья" и продлевает жизнь организму.Если считать злокачественными клетками режим путина, думаю в ближайший год он падёт и идеологического приемника не получит.В Украине злокачественные клетки - коррупция, наконец появился шанс ее преодолеть, поскольку армия на моменте сильнее чиновников. А до войны было наоборот. До войны чиновника на место не мог поставить никто.