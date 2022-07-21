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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:57
UA написав:
3500 грн с фиксацией на год?
Это ж сколько разочаровавшихся в арендном бизнесе вывалит с продажами квартир через год?
почти все) кроме бабушек которым всё равно почём сдавать, всё равно деньги в подушку зашивают. На чёрный день.
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vitaliian
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