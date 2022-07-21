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житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2272227322742275
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:00

Оточення Києва кавалірками в заключній фазі.

  барабашов написав:flyman синий гудок
Шо с твоими бункером и бараком на Кардачах???
Шото сдал?
Сам то ты где де живёшь? Хоть не спортзале школы #666 с супом с куриной требухи от фонда Кличка унд Пороха на завтрак, обед и ужин???

Живу на два міста і дві дачі (консервація, бараболі і таке всяке).
Бункер ОК.
Кардачі ОК.
Жуляни потрохи в ремонті, залишилося облаштувати санвузол (прораб намалював 50К) і умеблювати (+ 1куй) і можна здавати за 5К.
ПОХ на черзі.
1к в Бучі на підході (вибило шибки і забудовник переніс введення ЖК на осінь).
На дачі на Житомирщині здуло бляху з веранди і трохи шибок ураганами.
Прийшлося поскладати пазли зі скла та попрацювати руцями та полазити як кіт.

Далі невелика передишка і обміркування нового плану.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:17

  flyman написав:Живу на два міста і дві дачі (консервація, бараболі і таке всяке).
Бункер ОК.
Кардачі ОК.
Жуляни потрохи в ремонті, залишилося облаштувати санвузол (прораб намалював 50К) і умеблювати (+ 1куй) і можна здавати за 5К.
ПОХ на черзі.
1к в Бучі на підході (вибило шибки і забудовник переніс введення ЖК на осінь).
На дачі на Житомирщині здуло бляху з веранди і трохи шибок ураганами.
Прийшлося поскладати пазли зі скла та попрацювати руцями та полазити як кіт.

Далі невелика передишка і обміркування нового плану.

как органично подобран неликвид
видна рука мастера)
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