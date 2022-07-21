Живу на два міста і дві дачі (консервація, бараболі і таке всяке).
Бункер ОК.
Кардачі ОК.
Жуляни потрохи в ремонті, залишилося облаштувати санвузол (прораб намалював 50К) і умеблювати (+ 1куй) і можна здавати за 5К.
ПОХ на черзі.
1к в Бучі на підході (вибило шибки і забудовник переніс введення ЖК на осінь).
На дачі на Житомирщині здуло бляху з веранди і трохи шибок ураганами.
Прийшлося поскладати пазли зі скла та попрацювати руцями та полазити як кіт.
Далі невелика передишка і обміркування нового плану.