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житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2273227422752276>
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:00

Оточення Києва кавалірками в заключній фазі.

  барабашов написав:flyman синий гудок
Шо с твоими бункером и бараком на Кардачах???
Шото сдал?
Сам то ты где де живёшь? Хоть не спортзале школы #666 с супом с куриной требухи от фонда Кличка унд Пороха на завтрак, обед и ужин???

Живу на два міста і дві дачі (консервація, бараболі і таке всяке).
Бункер ОК.
Кардачі ОК.
Жуляни потрохи в ремонті, залишилося облаштувати санвузол (прораб намалював 50К) і умеблювати (+ 1куй) і можна здавати за 5К.
ПОХ на черзі.
1к в Бучі на підході (вибило шибки і забудовник переніс введення ЖК на осінь).
На дачі на Житомирщині здуло бляху з веранди і трохи шибок ураганами.
Прийшлося поскладати пазли зі скла та попрацювати руцями та полазити як кіт.

Далі невелика передишка і обміркування нового плану.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:17

  flyman написав:Живу на два міста і дві дачі (консервація, бараболі і таке всяке).
Бункер ОК.
Кардачі ОК.
Жуляни потрохи в ремонті, залишилося облаштувати санвузол (прораб намалював 50К) і умеблювати (+ 1куй) і можна здавати за 5К.
ПОХ на черзі.
1к в Бучі на підході (вибило шибки і забудовник переніс введення ЖК на осінь).
На дачі на Житомирщині здуло бляху з веранди і трохи шибок ураганами.
Прийшлося поскладати пазли зі скла та попрацювати руцями та полазити як кіт.

Далі невелика передишка і обміркування нового плану.

как органично подобран неликвид
видна рука мастера)
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 23:14

  flyman написав:
  барабашов написав:flyman синий гудок
Шо с твоими бункером и бараком на Кардачах???
Шото сдал?
Сам то ты где де живёшь? Хоть не спортзале школы #666 с супом с куриной требухи от фонда Кличка унд Пороха на завтрак, обед и ужин???

Живу на два міста і дві дачі (консервація, бараболі і таке всяке).
Бункер ОК.
Кардачі ОК.
Жуляни потрохи в ремонті, залишилося облаштувати санвузол (прораб намалював 50К) і умеблювати (+ 1куй) і можна здавати за 5К.
ПОХ на черзі.
1к в Бучі на підході (вибило шибки і забудовник переніс введення ЖК на осінь).
На дачі на Житомирщині здуло бляху з веранди і трохи шибок ураганами.
Прийшлося поскладати пазли зі скла та попрацювати руцями та полазити як кіт.

Далі невелика передишка і обміркування нового плану.

Ты просто не представляешь нынешнюю реальность... За 5-6 тысяч можно сейчас снять совсем иное...
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 01:20

  flyman написав:
  барабашов написав:flyman синий гудок
Шо с твоими бункером и бараком на Кардачах???
Шото сдал?
Сам то ты где де живёшь? Хоть не спортзале школы #666 с супом с куриной требухи от фонда Кличка унд Пороха на завтрак, обед и ужин???

Живу на два міста і дві дачі (консервація, бараболі і таке всяке).
Бункер ОК.
Кардачі ОК.
Жуляни потрохи в ремонті, залишилося облаштувати санвузол (прораб намалював 50К) і умеблювати (+ 1куй) і можна здавати за 5К.
ПОХ на черзі.
1к в Бучі на підході (вибило шибки і забудовник переніс введення ЖК на осінь).
На дачі на Житомирщині здуло бляху з веранди і трохи шибок ураганами.
Прийшлося поскладати пазли зі скла та попрацювати руцями та полазити як кіт.

Далі невелика передишка і обміркування нового плану.

Киев все еще не в котле кавалирок!
Отступать нельзя.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 08:01

  Damien написав:Ты просто не представляешь нынешнюю реальность... За 5-6 тысяч можно сейчас снять совсем иное...

Часто, в это иное за 5-6 тысяч в любой момент могут вернутся хозяева из Германии.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 09:33

  UA написав:Мы знаем
ЕС прекратил выплаты с 01.07

У меня тут история о некоем преподе из КПИ, который бежал в Германию, получал докторскую зп в КПИ, проводил постоянно онлайн репетиторство и получал в Германии хрустящие евро на всех детей и себя. В общем как-то так получилось, что прохфэссуру попросили вернуть все выплаченное в Германии. Инфа от другого работника КПИ. Так что мониторят европейские чиновники движение по счетам нашего брата
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 09:55

  UA написав:
  Damien написав:Ты просто не представляешь нынешнюю реальность... За 5-6 тысяч можно сейчас снять совсем иное...

Часто, в это иное за 5-6 тысяч в любой момент могут вернутся хозяева из Германии.

друг недавно снова женился и как водится "молодые" начали искать квартиру с бюджетом 7к. хозяева цену фиксируют на 3 месяца, многие вообще говорят "квартира сдаётся пока не вернутся хозяева". Снял за 7 однушку студию 40м2 на пл.Шевченко. Зарплата до войны была 16 сейчас 9.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 10:18

  hume написав:
  UA написав:Мы знаем
ЕС прекратил выплаты с 01.07

У меня тут история о некоем преподе из КПИ, который бежал в Германию, получал докторскую зп в КПИ, проводил постоянно онлайн репетиторство и получал в Германии хрустящие евро на всех детей и себя. В общем как-то так получилось, что прохфэссуру попросили вернуть все выплаченное в Германии. Инфа от другого работника КПИ. Так что мониторят европейские чиновники движение по счетам нашего брата

Как. По счетам в украинских банках?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 10:51

  hume написав:
  UA написав:Мы знаем
ЕС прекратил выплаты с 01.07

У меня тут история о некоем преподе из КПИ, который бежал в Германию, получал докторскую зп в КПИ, проводил постоянно онлайн репетиторство и получал в Германии хрустящие евро на всех детей и себя. В общем как-то так получилось, что прохфэссуру попросили вернуть все выплаченное в Германии. Инфа от другого работника КПИ. Так что мониторят европейские чиновники движение по счетам нашего брата

И это всё на фоне, что с февраля никто зачетку с соточкой у.е. на стол не положил.
Ужасные времена для профессуры.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 11:01

  UA написав:
  hume написав:
  UA написав:Мы знаем
ЕС прекратил выплаты с 01.07

У меня тут история о некоем преподе из КПИ, который бежал в Германию, получал докторскую зп в КПИ, проводил постоянно онлайн репетиторство и получал в Германии хрустящие евро на всех детей и себя. В общем как-то так получилось, что прохфэссуру попросили вернуть все выплаченное в Германии. Инфа от другого работника КПИ. Так что мониторят европейские чиновники движение по счетам нашего брата

И это всё на фоне, что с февраля никто зачетку с соточкой у.е. на стол не положил.
Ужасные времена для профессуры.

В середине 90-х двадцаточки вполне хватало (50 в особо упоротых случаях) Как упал бакс 🤦‍♂️
Bolt
 
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