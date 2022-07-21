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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:00
барабашов написав:flyman
синий гудок
Шо с твоими бункером и бараком на Кардачах???
Шото сдал?
Сам то ты где де живёшь? Хоть не спортзале школы #666 с супом с куриной требухи от фонда Кличка унд Пороха на завтрак, обед и ужин???
Живу на два міста і дві дачі (консервація, бараболі і таке всяке).
Бункер ОК.
Кардачі ОК.
Жуляни потрохи в ремонті, залишилося облаштувати санвузол (прораб намалював 50К) і умеблювати (+ 1куй) і можна здавати за 5К.
ПОХ на черзі.
1к в Бучі на підході (вибило шибки і забудовник переніс введення ЖК на осінь).
На дачі на Житомирщині здуло бляху з веранди і трохи шибок ураганами.
Прийшлося поскладати пазли зі скла та попрацювати руцями та полазити як кіт.
Далі невелика передишка і обміркування нового плану.
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flyman
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2
Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:17
flyman написав:
Живу на два міста і дві дачі (консервація, бараболі і таке всяке).
Бункер ОК.
Кардачі ОК.
Жуляни потрохи в ремонті, залишилося облаштувати санвузол (прораб намалював 50К) і умеблювати (+ 1куй) і можна здавати за 5К.
ПОХ на черзі.
1к в Бучі на підході (вибило шибки і забудовник переніс введення ЖК на осінь).
На дачі на Житомирщині здуло бляху з веранди і трохи шибок ураганами.
Прийшлося поскладати пазли зі скла та попрацювати руцями та полазити як кіт.
Далі невелика передишка і обміркування нового плану.
как органично подобран неликвид
видна рука мастера)
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1
Додано: П'ят 22 лип, 2022 23:14
flyman написав: барабашов написав:flyman
синий гудок
Шо с твоими бункером и бараком на Кардачах???
Шото сдал?
Сам то ты где де живёшь? Хоть не спортзале школы #666 с супом с куриной требухи от фонда Кличка унд Пороха на завтрак, обед и ужин???
Живу на два міста і дві дачі (консервація, бараболі і таке всяке).
Бункер ОК.
Кардачі ОК.
Жуляни потрохи в ремонті, залишилося облаштувати санвузол (прораб намалював 50К) і умеблювати (+ 1куй) і можна здавати за 5К
.
ПОХ на черзі.
1к в Бучі на підході (вибило шибки і забудовник переніс введення ЖК на осінь).
На дачі на Житомирщині здуло бляху з веранди і трохи шибок ураганами.
Прийшлося поскладати пазли зі скла та попрацювати руцями та полазити як кіт.
Далі невелика передишка і обміркування нового плану.
Ты просто не представляешь нынешнюю реальность... За 5-6 тысяч можно сейчас снять совсем иное...
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Damien
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Додано: Суб 23 лип, 2022 01:20
flyman написав: барабашов написав:flyman
синий гудок
Шо с твоими бункером и бараком на Кардачах???
Шото сдал?
Сам то ты где де живёшь? Хоть не спортзале школы #666 с супом с куриной требухи от фонда Кличка унд Пороха на завтрак, обед и ужин???
Живу на два міста і дві дачі (консервація, бараболі і таке всяке).
Бункер ОК.
Кардачі ОК.
Жуляни потрохи в ремонті, залишилося облаштувати санвузол (прораб намалював 50К) і умеблювати (+ 1куй) і можна здавати за 5К.
ПОХ на черзі.
1к в Бучі на підході (вибило шибки і забудовник переніс введення ЖК на осінь).
На дачі на Житомирщині здуло бляху з веранди і трохи шибок ураганами.
Прийшлося поскладати пазли зі скла та попрацювати руцями та полазити як кіт.
Далі невелика передишка і обміркування нового плану.
Киев все еще не в котле кавалирок!
Отступать нельзя.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 08:01
Damien написав:
Ты просто не представляешь нынешнюю реальность... За 5-6 тысяч можно сейчас снять совсем иное...
Часто, в это иное за 5-6 тысяч в любой момент могут вернутся хозяева из Германии.
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UA
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Додано: Суб 23 лип, 2022 09:33
UA написав:
Мы знаем
ЕС прекратил выплаты с 01.07
У меня тут история о некоем преподе из КПИ, который бежал в Германию, получал докторскую зп в КПИ, проводил постоянно онлайн репетиторство и получал в Германии хрустящие евро на всех детей и себя. В общем как-то так получилось, что прохфэссуру попросили вернуть все выплаченное в Германии. Инфа от другого работника КПИ. Так что мониторят европейские чиновники движение по счетам нашего брата
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Додано: Суб 23 лип, 2022 09:55
UA написав: Damien написав:
Ты просто не представляешь нынешнюю реальность... За 5-6 тысяч можно сейчас снять совсем иное...
Часто, в это иное за 5-6 тысяч в любой момент могут вернутся хозяева из Германии.
друг недавно снова женился и как водится "молодые" начали искать квартиру с бюджетом 7к. хозяева цену фиксируют на 3 месяца, многие вообще говорят "квартира сдаётся пока не вернутся хозяева". Снял за 7 однушку студию 40м2 на пл.Шевченко. Зарплата до войны была 16 сейчас 9.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 10:18
hume написав: UA написав:
Мы знаем
ЕС прекратил выплаты с 01.07
У меня тут история о некоем преподе из КПИ, который бежал в Германию, получал докторскую зп в КПИ, проводил постоянно онлайн репетиторство и получал в Германии хрустящие евро на всех детей и себя. В общем как-то так получилось, что прохфэссуру попросили вернуть все выплаченное в Германии. Инфа от другого работника КПИ. Так что мониторят европейские чиновники движение по счетам нашего брата
Как. По счетам в украинских банках?!
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Додано: Суб 23 лип, 2022 10:51
hume написав: UA написав:
Мы знаем
ЕС прекратил выплаты с 01.07
У меня тут история о некоем преподе из КПИ, который бежал в Германию, получал докторскую зп в КПИ, проводил постоянно онлайн репетиторство и получал в Германии хрустящие евро на всех детей и себя. В общем как-то так получилось, что прохфэссуру попросили вернуть все выплаченное в Германии. Инфа от другого работника КПИ. Так что мониторят европейские чиновники движение по счетам нашего брата
И это всё на фоне, что с февраля никто зачетку с соточкой у.е. на стол не положил.
Ужасные времена для профессуры.
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UA
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:01
UA написав: hume написав: UA написав:
Мы знаем
ЕС прекратил выплаты с 01.07
У меня тут история о некоем преподе из КПИ, который бежал в Германию, получал докторскую зп в КПИ, проводил постоянно онлайн репетиторство и получал в Германии хрустящие евро на всех детей и себя. В общем как-то так получилось, что прохфэссуру попросили вернуть все выплаченное в Германии. Инфа от другого работника КПИ. Так что мониторят европейские чиновники движение по счетам нашего брата
И это всё на фоне, что с февраля никто зачетку с соточкой у.е. на стол не положил.
Ужасные времена для профессуры.
В середине 90-х двадцаточки вполне хватало (50 в особо упоротых случаях) Как упал бакс 🤦♂️
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Bolt
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