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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:11
vitaliian написав: UA написав: Damien написав:
Ты просто не представляешь нынешнюю реальность... За 5-6 тысяч можно сейчас снять совсем иное...
Часто, в это иное за 5-6 тысяч в любой момент могут вернутся хозяева из Германии.
друг недавно снова женился и как водится "молодые" начали искать квартиру с бюджетом 7к. хозяева цену фиксируют на 3 месяца, многие вообще говорят "квартира сдаётся пока не вернутся хозяева". Снял за 7 однушку студию 40м2 на пл.Шевченко. Зарплата до войны была 16 сейчас 9.
Зимой добавится комуналь порядка 2000 грн в совкошлаке.
За что молодая семья планирует существовать?
Мне просто интересна финансовая логика молодого поколения.
ПС У меня как-то студентка университета им. Поплавского жила.
Разговариваем вечером перед днем расчета
Она заявляет - Денег нет, но утром будут.
На следующий день вся не выспавшаяся, помятая, но рассчиталась.
800 у.е + комуналь.
Героиня труда
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:15
Bolt написав: UA написав:
И это всё на фоне, что с февраля никто зачетку с соточкой у.е. на стол не положил.
Ужасные времена для профессуры.
В середине 90-х двадцаточки вполне хватало (50 в особо упоротых случаях) Как упал бакс 🤦♂️
Америка печатает доллар
Ждем аренду квартир с полным фаршем по 20 долларов.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:47
UA написав:
Зимой добавится комуналь порядка 2000 грн в совкошлаке.
За что молодая семья планирует существовать?
Мне просто интересна финансовая логика молодого поколения.
ну им уже за 30 для него 3й брак. Не сильно и молодые. Одна зарплата на жилье с комун. другая - на питание и топливо для авто. Может что то родители из села подкинут. Я такие вопросы друзьям не задаю. Знаю что оба смотрят какие есть вакансии.
Имхо и так чудо что оба работают. Когда глобально наладится с работой, вырастет и аренда. Больше чем зарабатывает никто долго платить не сможет. А куда пропала работа я хз, вроде под оккупацией 20% а не 80% территории. В 2014 так сильно работа не пропадала.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:56
vitaliian написав: UA написав:
Зимой добавится комуналь порядка 2000 грн в совкошлаке.
За что молодая семья планирует существовать?
Мне просто интересна финансовая логика молодого поколения.
ну им уже за 30 для него 3й брак. Не сильно и молодые. Одна зарплата на жилье с комун. другая - на питание и топливо для авто. Может что то родители из села подкинут. Я такие вопросы друзьям не задаю. Знаю что оба смотрят какие есть вакансии.
Имхо и так чудо что оба работают. Когда глобально наладится с работой, вырастет и аренда. Больше чем зарабатывает никто долго платить не сможет. А куда пропала работа я хз, вроде под оккупацией 20% а не 80% территории. В 2014 так сильно работа не пропадала.
Cтранно то, что тут много раз рассказывали как легко молодые семьи/массажисты нахомячивают на квартирку в Киеве за 2-3 года, а в реальности живут от зарплаты до зарплаты?
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Додано: Суб 23 лип, 2022 12:07
vitaliian написав: UA написав:
Зимой добавится комуналь порядка 2000 грн в совкошлаке.
За что молодая семья планирует существовать?
Мне просто интересна финансовая логика молодого поколения.
ну им уже за 30 для него 3й брак. Не сильно и молодые. Одна зарплата на жилье с комун. другая - на питание и топливо для авто. Может что то родители из села подкинут. Я такие вопросы друзьям не задаю. Знаю что оба смотрят какие есть вакансии.
Ещё недавно Первый писал, что тёлки у мартена не стоять, а сегодня пошли вход торбы с села.
vitaliian написав:
Имхо и так чудо что оба работают. Когда глобально наладится с работой, вырастет и аренда. Больше чем зарабатывает никто долго платить не сможет. А куда пропала работа я хз, вроде под оккупацией 20% а не 80% территории. В 2014 так сильно работа не пропадала.
Это смена потребительских настроений. Население включило режим зажимания необязательных трат. Экономика Киева основанная на понтах пострадала сильнее всего + Стройки и ремонтная тематика давали очень много рабочих мест + уже сократили некислое количество бюджетников.
Дешевые кабаки забитые почему то в основном переселенцами, остались оазисом экономической активности в городе.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 12:11
BIGor написав:
Cтранно то, что тут много раз рассказывали как легко молодые семьи/массажисты нахомячивают на квартирку в Киеве за 2-3 года, а в реальности живут от зарплаты до зарплаты?
еще до войны друг с помощью родителей уже нахомячил на замороженный недострой. Так что отчасти да. А сейчас война, денежные потоки сильно изменились, тоже хомячат, но уже другие люди. В Киевской области изготовили и заменили МПО на 400 млн. Как думаете кто-то заработал?
UA написав:
Это смена потребительских настроений.
да вы правы, смена настроений... не хочу говорить что война не страшно, но этот страх люто гипертрофирован и не соответствует уровню реальной опасности. в 2020 в дтп погибли 3541, но из-за страха дтп никто не сбежал в Европу. И куда то делся страх перед ковидом, а в 20-21 он был доминирующим. Люди на улицу боялись выйти. Так они экономику не запустят...
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 23 лип, 2022 12:27, всього редагувалось 9 разів.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 12:13
BIGor написав:
Cтранно то, что тут много раз рассказывали как легко молодые семьи/массажисты нахомячивают на квартирку в Киеве за 2-3 года, а в реальности живут от зарплаты до зарплаты?
Ну забыли сказать, что 80% денег на покупку квартиры в Киеве взяли с продажи доставшейся в наследство от бабушки квартиры в Одессе.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 12:27
vitaliian написав: BIGor написав:
Cтранно то, что тут много раз рассказывали как легко молодые семьи/массажисты нахомячивают на квартирку в Киеве за 2-3 года, а в реальности живут от зарплаты до зарплаты?
еще до войны друг с помощью родителей уже нахомячил на замороженный недострой. Так что отчасти да. А сейчас война, денежные потоки сильно изменились, тоже хомячат, но уже другие люди. В Киевской области изготовили и заменили МПО на 400 млн. Как думаете кто-то заработал?
Скорее всего осваивают гранты европейцев. Либо гос. деньги, но тут курс вырос с 29 до 37. Так что может все граждане скинулись на окна ирпенчанам.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 12:30
Bolt написав: hume написав: UA написав:
Мы знаем
ЕС прекратил выплаты с 01.07
У меня тут история о некоем преподе из КПИ, который бежал в Германию, получал докторскую зп в КПИ, проводил постоянно онлайн репетиторство и получал в Германии хрустящие евро на всех детей и себя. В общем как-то так получилось, что прохфэссуру попросили вернуть все выплаченное в Германии. Инфа от другого работника КПИ. Так что мониторят европейские чиновники движение по счетам нашего брата
Как. По счетам в украинских банках?!
Нет, он спалился по счету или крупной покупке в самой Германии. В ЕС только начинают пробовать мониторить туристов за выплатами. Цыгане не одни такие, кто по всему ближайшему зарубежью регистрировался
доступ к счетам в Украине пока отсутствует.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 12:30
BIGor написав:
Скорее всего осваивают гранты европейцев. Либо гос. деньги, но тут курс вырос с 29 до 37. Так что может все граждане скинулись на окна ирпенчанам.
в экономике так и происходит большинство скидывается меньшинству. Те покупают себе квартиры, яхты, лимузины и т.д. До войны на счастье успешных киевлян скидывалась вся страна. Сейчас на армию. Потом на строительство будем скидываться. Уже была цифра триллион долларов. Которая скорее всего ещё удвоится. 90% этих денег строителям пойдёт.
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