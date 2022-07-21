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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:11
vitaliian написав: UA написав: Damien написав:
Ты просто не представляешь нынешнюю реальность... За 5-6 тысяч можно сейчас снять совсем иное...
Часто, в это иное за 5-6 тысяч в любой момент могут вернутся хозяева из Германии.
друг недавно снова женился и как водится "молодые" начали искать квартиру с бюджетом 7к. хозяева цену фиксируют на 3 месяца, многие вообще говорят "квартира сдаётся пока не вернутся хозяева". Снял за 7 однушку студию 40м2 на пл.Шевченко. Зарплата до войны была 16 сейчас 9.
Зимой добавится комуналь порядка 2000 грн в совкошлаке.
За что молодая семья планирует существовать?
Мне просто интересна финансовая логика молодого поколения.
ПС У меня как-то студентка университета им. Поплавского жила.
Разговариваем вечером перед днем расчета
Она заявляет - Денег нет, но утром будут.
На следующий день вся не выспавшаяся, помятая, но рассчиталась.
800 у.е + комуналь.
Героиня труда
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:15
Bolt написав: UA написав:
И это всё на фоне, что с февраля никто зачетку с соточкой у.е. на стол не положил.
Ужасные времена для профессуры.
В середине 90-х двадцаточки вполне хватало (50 в особо упоротых случаях) Как упал бакс 🤦♂️
Америка печатает доллар
Ждем аренду квартир с полным фаршем по 20 долларов.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:47
UA написав:
Зимой добавится комуналь порядка 2000 грн в совкошлаке.
За что молодая семья планирует существовать?
Мне просто интересна финансовая логика молодого поколения.
ну им уже за 30 для него 3й брак. Не сильно и молодые. Одна зарплата на жилье с комун. другая - на питание и топливо для авто. Может что то родители из села подкинут. Я такие вопросы друзьям не задаю. Знаю что оба смотрят какие есть вакансии.
Имхо и так чудо что оба работают. Когда глобально наладится с работой, вырастет и аренда. Больше чем зарабатывает никто долго платить не сможет. А куда пропала работа я хз, вроде под оккупацией 20% а не 80% территории. В 2014 так сильно работа не пропадала.
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vitaliian
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:56
vitaliian написав: UA написав:
Зимой добавится комуналь порядка 2000 грн в совкошлаке.
За что молодая семья планирует существовать?
Мне просто интересна финансовая логика молодого поколения.
ну им уже за 30 для него 3й брак. Не сильно и молодые. Одна зарплата на жилье с комун. другая - на питание и топливо для авто. Может что то родители из села подкинут. Я такие вопросы друзьям не задаю. Знаю что оба смотрят какие есть вакансии.
Имхо и так чудо что оба работают. Когда глобально наладится с работой, вырастет и аренда. Больше чем зарабатывает никто долго платить не сможет. А куда пропала работа я хз, вроде под оккупацией 20% а не 80% территории. В 2014 так сильно работа не пропадала.
Cтранно то, что тут много раз рассказывали как легко молодые семьи/массажисты нахомячивают на квартирку в Киеве за 2-3 года, а в реальности живут от зарплаты до зарплаты?
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BIGor
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Додано: Суб 23 лип, 2022 12:07
vitaliian написав: UA написав:
Зимой добавится комуналь порядка 2000 грн в совкошлаке.
За что молодая семья планирует существовать?
Мне просто интересна финансовая логика молодого поколения.
ну им уже за 30 для него 3й брак. Не сильно и молодые. Одна зарплата на жилье с комун. другая - на питание и топливо для авто. Может что то родители из села подкинут. Я такие вопросы друзьям не задаю. Знаю что оба смотрят какие есть вакансии.
Ещё недавно Первый писал, что тёлки у мартена не стоять, а сегодня пошли вход торбы с села.
vitaliian написав:
Имхо и так чудо что оба работают. Когда глобально наладится с работой, вырастет и аренда. Больше чем зарабатывает никто долго платить не сможет. А куда пропала работа я хз, вроде под оккупацией 20% а не 80% территории. В 2014 так сильно работа не пропадала.
Это смена потребительских настроений. Население включило режим зажимания необязательных трат. Экономика Киева основанная на понтах пострадала сильнее всего + Стройки и ремонтная тематика давали очень много рабочих мест + уже сократили некислое количество бюджетников.
Дешевые кабаки забитые почему то в основном переселенцами, остались оазисом экономической активности в городе.
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UA
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Додано: Суб 23 лип, 2022 12:11
BIGor написав:
Cтранно то, что тут много раз рассказывали как легко молодые семьи/массажисты нахомячивают на квартирку в Киеве за 2-3 года, а в реальности живут от зарплаты до зарплаты?
еще до войны друг с помощью родителей уже нахомячил на замороженный недострой. Так что отчасти да. А сейчас война, денежные потоки сильно изменились, тоже хомячат, но уже другие люди. В Киевской области изготовили и заменили МПО на 400 млн. Как думаете кто-то заработал?
UA написав:
Это смена потребительских настроений.
да вы правы, смена настроений... не хочу говорить что война не страшно, но этот страх люто гипертрофирован и не соответствует уровню реальной опасности. в 2020 в дтп погибли 3541, но из-за страха дтп никто не сбежал в Европу. И куда то делся страх перед ковидом, а в 20-21 он был доминирующим. Люди на улицу боялись выйти. Так они экономику не запустят...
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 23 лип, 2022 12:27, всього редагувалось 9 разів.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 12:27
vitaliian написав: BIGor написав:
Cтранно то, что тут много раз рассказывали как легко молодые семьи/массажисты нахомячивают на квартирку в Киеве за 2-3 года, а в реальности живут от зарплаты до зарплаты?
еще до войны друг с помощью родителей уже нахомячил на замороженный недострой. Так что отчасти да. А сейчас война, денежные потоки сильно изменились, тоже хомячат, но уже другие люди. В Киевской области изготовили и заменили МПО на 400 млн. Как думаете кто-то заработал?
Скорее всего осваивают гранты европейцев. Либо гос. деньги, но тут курс вырос с 29 до 37. Так что может все граждане скинулись на окна ирпенчанам.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 12:30
Bolt написав: hume написав: UA написав:
Мы знаем
ЕС прекратил выплаты с 01.07
У меня тут история о некоем преподе из КПИ, который бежал в Германию, получал докторскую зп в КПИ, проводил постоянно онлайн репетиторство и получал в Германии хрустящие евро на всех детей и себя. В общем как-то так получилось, что прохфэссуру попросили вернуть все выплаченное в Германии. Инфа от другого работника КПИ. Так что мониторят европейские чиновники движение по счетам нашего брата
Как. По счетам в украинских банках?!
Нет, он спалился по счету или крупной покупке в самой Германии. В ЕС только начинают пробовать мониторить туристов за выплатами. Цыгане не одни такие, кто по всему ближайшему зарубежью регистрировался
доступ к счетам в Украине пока отсутствует.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 12:30
BIGor написав:
Скорее всего осваивают гранты европейцев. Либо гос. деньги, но тут курс вырос с 29 до 37. Так что может все граждане скинулись на окна ирпенчанам.
в экономике так и происходит большинство скидывается меньшинству. Те покупают себе квартиры, яхты, лимузины и т.д. Потом другим скидываются. До войны на счастье успешных киевлян скидывалась вся страна. Сейчас на армию. Потом на строительство будем скидываться. Уже была цифра триллион долларов. Которая скорее всего ещё удвоится. 90% этих денег строителям пойдёт.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 17:13
Damien написав:
Ты просто не представляешь нынешнюю реальность... За 5-6 тысяч можно сейчас снять совсем иное...
не бетоном єдиним, мо' таки як ПФ запрацює з часом
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