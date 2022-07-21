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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 лип, 2022 17:16
antey1969 написав:
Далі невелика передишка і обміркування нового плану.
Киев все еще не в котле кавалирок!
Отступать нельзя.
Була мисль укрупняться: кавалірки -> 1к/2к, або улучшать локацію в ІТ-мєкку (c) yura_ , але поближче до дна КРЖН, десь так за рік-два
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Додано: Суб 23 лип, 2022 17:21
vitaliian написав: UA написав:
Зимой добавится комуналь порядка 2000 грн в совкошлаке.
За что молодая семья планирует существовать?
Мне просто интересна финансовая логика молодого поколения.
ну им уже за 30 для него 3й брак. Не сильно и молодые. Одна зарплата на жилье с комун. другая - на питание и топливо для авто. Может что то родители из села подкинут. Я такие вопросы друзьям не задаю. Знаю что оба смотрят какие есть вакансии.
Имхо и так чудо что оба работают. Когда глобально наладится с работой, вырастет и аренда. Больше чем зарабатывает никто долго платить не сможет. А куда пропала работа я хз, вроде под оккупацией 20% а не 80% территории. В 2014 так сильно работа не пропадала.
В часи моєї молодості, ліжко-місце було 1/3 середньокиївської з.п., окрема кімната від піввзепе, 1к = 1з.п. Епоха зубожіння.
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flyman
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