Була мисль укрупняться: кавалірки -> 1к/2к, або улучшать локацію в ІТ-мєкку (c) yura_ , але поближче до дна КРЖН, десь так за рік-два
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 лип, 2022 17:16
Додано: Нед 24 лип, 2022 08:36
По информации тех наших сограждан которые сейчас арендуют квартиры в Европе, у нас самые клиентоориентированные арендодатели, самое лучшее соотношение цена - качество (по довоенным ценам). Получить назад свой залог в размере 3-5 месячных аренд в ЕС практически не реально. Арендодатель найдет за что высчитать.
Самый противный киевский арендодатель покажется ангелом, на фоне европейских условий аренды.
Додано: Нед 24 лип, 2022 10:20
Это где залог взяли 3-5 аренд? Максимум что требовали 1,5-2 месячные аренды (если без коммунальных). Более стандарт месяц аренды+2месяца коммунальных. И такие же как и у нас: "не берём донецких" меняется "только гражданам ЕС", "без детей", "беж животных"
PS: сам договор действительно не менее 6 месяцев. За месяц вас могут выселить, за 3 месяца вы должны предупредить о выезде.
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