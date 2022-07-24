Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
По информации тех наших сограждан которые сейчас арендуют квартиры в Европе, у нас самые клиентоориентированные арендодатели, самое лучшее соотношение цена - качество (по довоенным ценам). Получить назад свой залог в размере 3-5 месячных аренд в ЕС практически не реально. Арендодатель найдет за что высчитать. Самый противный киевский арендодатель покажется ангелом, на фоне европейских условий аренды.
UA написав:По информации тех наших сограждан которые сейчас арендуют квартиры в Европе, у нас самые клиентоориентированные арендодатели, самое лучшее соотношение цена - качество (по довоенным ценам). Получить назад свой залог в размере 3-5 месячных аренд в ЕС практически не реально. Арендодатель найдет за что высчитать. Самый противный киевский арендодатель покажется ангелом, на фоне европейских условий аренды.
Это где залог взяли 3-5 аренд? Максимум что требовали 1,5-2 месячные аренды (если без коммунальных). Более стандарт месяц аренды+2месяца коммунальных. И такие же как и у нас: "не берём донецких" меняется "только гражданам ЕС", "без детей", "беж животных" PS: сам договор действительно не менее 6 месяцев. За месяц вас могут выселить, за 3 месяца вы должны предупредить о выезде.
UA написав:По информации тех наших сограждан которые сейчас арендуют квартиры в Европе, у нас самые клиентоориентированные арендодатели, самое лучшее соотношение цена - качество (по довоенным ценам). Получить назад свой залог в размере 3-5 месячных аренд в ЕС практически не реально. Арендодатель найдет за что высчитать. Самый противный киевский арендодатель покажется ангелом, на фоне европейских условий аренды.
Это где залог взяли 3-5 аренд? Максимум что требовали 1,5-2 месячные аренды (если без коммунальных). Более стандарт месяц аренды+2месяца коммунальных. И такие же как и у нас: "не берём донецких" меняется "только гражданам ЕС", "без детей", "беж животных" PS: сам договор действительно не менее 6 месяцев. За месяц вас могут выселить, за 3 месяца вы должны предупредить о выезде.
Юг Европы и Швейцария. Квартиры сдаются без мебели и техники. А те что с мебелью и техникой стоят очень дофига. Проверка личности и платежеспособности арендатора примерно как у нас при приеме на работу в СБУ. Чтобы снять не рыгаловку нужно гарантийное письмо работодателя или поручительство гражданина этой страны.
А в Польше да, условия аренды несколько жестче, чем у нас, но шок не вызывает.
UA написав:По информации тех наших сограждан которые сейчас арендуют квартиры в Европе, у нас самые клиентоориентированные арендодатели, самое лучшее соотношение цена - качество (по довоенным ценам). Получить назад свой залог в размере 3-5 месячных аренд в ЕС практически не реально. Арендодатель найдет за что высчитать. Самый противный киевский арендодатель покажется ангелом, на фоне европейских условий аренды.
Это где залог взяли 3-5 аренд? Максимум что требовали 1,5-2 месячные аренды (если без коммунальных). Более стандарт месяц аренды+2месяца коммунальных. И такие же как и у нас: "не берём донецких" меняется "только гражданам ЕС", "без детей", "беж животных" PS: сам договор действительно не менее 6 месяцев. За месяц вас могут выселить, за 3 месяца вы должны предупредить о выезде.
До війни в Німеччині 3 залогових місяців аж бігом. І то якщо сподобається орендодавцю і фін спроможність докажешь. В нас легше. Грошима помахав і заїхав. А там ще й у більшості випадків меблі або купувати свої або викуповувати попередніх орендарів
UA написав:По информации тех наших сограждан которые сейчас арендуют квартиры в Европе, у нас самые клиентоориентированные арендодатели, самое лучшее соотношение цена - качество (по довоенным ценам). Получить назад свой залог в размере 3-5 месячных аренд в ЕС практически не реально. Арендодатель найдет за что высчитать. Самый противный киевский арендодатель покажется ангелом, на фоне европейских условий аренды.
Это где залог взяли 3-5 аренд? Максимум что требовали 1,5-2 месячные аренды (если без коммунальных). Более стандарт месяц аренды+2месяца коммунальных. И такие же как и у нас: "не берём донецких" меняется "только гражданам ЕС", "без детей", "беж животных" PS: сам договор действительно не менее 6 месяцев. За месяц вас могут выселить, за 3 месяца вы должны предупредить о выезде.
До війни в Німеччині 3 залогових місяців аж бігом. І то якщо сподобається орендодавцю і фін спроможність докажешь. В нас легше. Грошима помахав і заїхав. А там ще й у більшості випадків меблі або купувати свої або викуповувати попередніх орендарів
Первый же беглый поиск 2 аренды. https://housinganywhere.com/uk/room/1673358/de/Berlin/neue-gr-nstra-e И ещё квартиры с мебелью действительно стоят больше, но учитывая что ИКЕЯ везде стоит одинаково что в Киеве, что в Милане, что в Праге - это очень спасает от ужаса меблировки, а аренда минимум на 6 месяцев делает покупку мебели под себя не такой уж плохой затеей, всё ИМХО
stm написав:Это где залог взяли 3-5 аренд? Максимум что требовали 1,5-2 месячные аренды (если без коммунальных). Более стандарт месяц аренды+2месяца коммунальных. И такие же как и у нас: "не берём донецких" меняется "только гражданам ЕС", "без детей", "беж животных" PS: сам договор действительно не менее 6 месяцев. За месяц вас могут выселить, за 3 месяца вы должны предупредить о выезде.
До війни в Німеччині 3 залогових місяців аж бігом. І то якщо сподобається орендодавцю і фін спроможність докажешь. В нас легше. Грошима помахав і заїхав. А там ще й у більшості випадків меблі або купувати свої або викуповувати попередніх орендарів
Если бы в Киеве аренда была на немецких условиях. квартира с арендой 20 000 грн Залог 3 месяца - 60 000 Месячная арендная плата - 20 00 купить, привезти разгрузить и установить всю мебель и технику в квартиру минимум 150 000грн Итого 230 000 грн Ну и справки о доходах от работодателя, рекомендации от прошлых арендодателей обязательны.