Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
По информации тех наших сограждан которые сейчас арендуют квартиры в Европе, у нас самые клиентоориентированные арендодатели, самое лучшее соотношение цена - качество (по довоенным ценам). Получить назад свой залог в размере 3-5 месячных аренд в ЕС практически не реально. Арендодатель найдет за что высчитать. Самый противный киевский арендодатель покажется ангелом, на фоне европейских условий аренды.
UA написав:По информации тех наших сограждан которые сейчас арендуют квартиры в Европе, у нас самые клиентоориентированные арендодатели, самое лучшее соотношение цена - качество (по довоенным ценам). Получить назад свой залог в размере 3-5 месячных аренд в ЕС практически не реально. Арендодатель найдет за что высчитать. Самый противный киевский арендодатель покажется ангелом, на фоне европейских условий аренды.
Это где залог взяли 3-5 аренд? Максимум что требовали 1,5-2 месячные аренды (если без коммунальных). Более стандарт месяц аренды+2месяца коммунальных. И такие же как и у нас: "не берём донецких" меняется "только гражданам ЕС", "без детей", "беж животных" PS: сам договор действительно не менее 6 месяцев. За месяц вас могут выселить, за 3 месяца вы должны предупредить о выезде.
UA написав:По информации тех наших сограждан которые сейчас арендуют квартиры в Европе, у нас самые клиентоориентированные арендодатели, самое лучшее соотношение цена - качество (по довоенным ценам). Получить назад свой залог в размере 3-5 месячных аренд в ЕС практически не реально. Арендодатель найдет за что высчитать. Самый противный киевский арендодатель покажется ангелом, на фоне европейских условий аренды.
Это где залог взяли 3-5 аренд? Максимум что требовали 1,5-2 месячные аренды (если без коммунальных). Более стандарт месяц аренды+2месяца коммунальных. И такие же как и у нас: "не берём донецких" меняется "только гражданам ЕС", "без детей", "беж животных" PS: сам договор действительно не менее 6 месяцев. За месяц вас могут выселить, за 3 месяца вы должны предупредить о выезде.
Юг Европы и Швейцария. Квартиры сдаются без мебели и техники. А те что с мебелью и техникой стоят очень дофига. Проверка личности и платежеспособности арендатора примерно как у нас при приеме на работу в СБУ. Чтобы снять не рыгаловку нужно гарантийное письмо работодателя или поручительство гражданина этой страны.
А в Польше да, условия аренды несколько жестче, чем у нас, но шок не вызывает.
UA написав:По информации тех наших сограждан которые сейчас арендуют квартиры в Европе, у нас самые клиентоориентированные арендодатели, самое лучшее соотношение цена - качество (по довоенным ценам). Получить назад свой залог в размере 3-5 месячных аренд в ЕС практически не реально. Арендодатель найдет за что высчитать. Самый противный киевский арендодатель покажется ангелом, на фоне европейских условий аренды.
Это где залог взяли 3-5 аренд? Максимум что требовали 1,5-2 месячные аренды (если без коммунальных). Более стандарт месяц аренды+2месяца коммунальных. И такие же как и у нас: "не берём донецких" меняется "только гражданам ЕС", "без детей", "беж животных" PS: сам договор действительно не менее 6 месяцев. За месяц вас могут выселить, за 3 месяца вы должны предупредить о выезде.
До війни в Німеччині 3 залогових місяців аж бігом. І то якщо сподобається орендодавцю і фін спроможність докажешь. В нас легше. Грошима помахав і заїхав. А там ще й у більшості випадків меблі або купувати свої або викуповувати попередніх орендарів
UA написав:По информации тех наших сограждан которые сейчас арендуют квартиры в Европе, у нас самые клиентоориентированные арендодатели, самое лучшее соотношение цена - качество (по довоенным ценам). Получить назад свой залог в размере 3-5 месячных аренд в ЕС практически не реально. Арендодатель найдет за что высчитать. Самый противный киевский арендодатель покажется ангелом, на фоне европейских условий аренды.
Это где залог взяли 3-5 аренд? Максимум что требовали 1,5-2 месячные аренды (если без коммунальных). Более стандарт месяц аренды+2месяца коммунальных. И такие же как и у нас: "не берём донецких" меняется "только гражданам ЕС", "без детей", "беж животных" PS: сам договор действительно не менее 6 месяцев. За месяц вас могут выселить, за 3 месяца вы должны предупредить о выезде.
До війни в Німеччині 3 залогових місяців аж бігом. І то якщо сподобається орендодавцю і фін спроможність докажешь. В нас легше. Грошима помахав і заїхав. А там ще й у більшості випадків меблі або купувати свої або викуповувати попередніх орендарів
Первый же беглый поиск 2 аренды. https://housinganywhere.com/uk/room/1673358/de/Berlin/neue-gr-nstra-e И ещё квартиры с мебелью действительно стоят больше, но учитывая что ИКЕЯ везде стоит одинаково что в Киеве, что в Милане, что в Праге - это очень спасает от ужаса меблировки, а аренда минимум на 6 месяцев делает покупку мебели под себя не такой уж плохой затеей, всё ИМХО Про Швейцарию - поверю. Это как Япония для всех всё непонятно и каждый кантон ещё свои правила введёт Встретила женщину, она замужем за швейцарцем но обязана покидать территорию ЕС каждые 90 в 180 потому как муж с пенсией не попадает под то, что могут подать ей разрешение на ВНЖ, типа мало денег на двоих )
Востаннє редагувалось stm в Нед 24 лип, 2022 12:17, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Это где залог взяли 3-5 аренд? Максимум что требовали 1,5-2 месячные аренды (если без коммунальных). Более стандарт месяц аренды+2месяца коммунальных. И такие же как и у нас: "не берём донецких" меняется "только гражданам ЕС", "без детей", "беж животных" PS: сам договор действительно не менее 6 месяцев. За месяц вас могут выселить, за 3 месяца вы должны предупредить о выезде.
До війни в Німеччині 3 залогових місяців аж бігом. І то якщо сподобається орендодавцю і фін спроможність докажешь. В нас легше. Грошима помахав і заїхав. А там ще й у більшості випадків меблі або купувати свої або викуповувати попередніх орендарів
Если бы в Киеве аренда была на немецких условиях. квартира с арендой 20 000 грн Залог 3 месяца - 60 000 Месячная арендная плата - 20 00 купить, привезти разгрузить и установить всю мебель и технику в квартиру минимум 150 000грн Итого 230 000 грн Ну и справки о доходах от работодателя, рекомендации от прошлых арендодателей обязательны.
UA написав:Если бы в Киеве аренда была на немецких условиях. квартира с арендой 20 000 грн Залог 3 месяца - 60 000 Месячная арендная плата - 20 00 купить, привезти разгрузить и установить всю мебель и технику в квартиру минимум 150 000грн Итого 230 000 грн Ну и справки о доходах от работодателя, рекомендации от прошлых арендодателей обязательны.
Є свої +-. В нас орендодавець в нормальні часи оренду підіймав коли хотів, і чуть що виїджай. В тій же Німеччині такій номер не пройде. Ви договір на 3 років заключили то він і буде 3 роки. А під кожного потім купувати меблі собі дорожче. В них стала ціна роками, а не як в нас качелі постійні. Хочеш дешевше береш без меблів хочеш з меблями платить дорожче. А в нас обидві сторони собі ціни скласти не можуть. Наприклад зараз здавати дуже сильно упаковану квартиру за безцінь сенсу немає. Думаю ми колись до цього теж прийдемо. Квартира буде просто білі стіни і сантехніка.