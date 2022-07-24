Додано: Нед 24 лип, 2022 12:13

PUnder написав: stm написав: UA написав: По информации тех наших сограждан которые сейчас арендуют квартиры в Европе, у нас самые клиентоориентированные арендодатели, самое лучшее соотношение цена - качество (по довоенным ценам). Получить назад свой залог в размере 3-5 месячных аренд в ЕС практически не реально. Арендодатель найдет за что высчитать.

Самый противный киевский арендодатель покажется ангелом, на фоне европейских условий аренды. По информации тех наших сограждан которые сейчас арендуют квартиры в Европе, у нас самые клиентоориентированные арендодатели, самое лучшее соотношение цена - качество (по довоенным ценам). Получить назад свой залог в размере 3-5 месячных аренд в ЕС практически не реально. Арендодатель найдет за что высчитать.Самый противный киевский арендодатель покажется ангелом, на фоне европейских условий аренды.

Это где залог взяли 3-5 аренд? Максимум что требовали 1,5-2 месячные аренды (если без коммунальных). Более стандарт месяц аренды+2месяца коммунальных. И такие же как и у нас: "не берём донецких" меняется "только гражданам ЕС", "без детей", "беж животных"

PS: сам договор действительно не менее 6 месяцев. За месяц вас могут выселить, за 3 месяца вы должны предупредить о выезде. Это где залог взяли 3-5 аренд? Максимум что требовали 1,5-2 месячные аренды (если без коммунальных). Более стандарт месяц аренды+2месяца коммунальных. И такие же как и у нас: "не берём донецких" меняется "только гражданам ЕС", "без детей", "беж животных"PS: сам договор действительно не менее 6 месяцев. За месяц вас могут выселить, за 3 месяца вы должны предупредить о выезде.





До війни в Німеччині 3 залогових місяців аж бігом. І то якщо сподобається орендодавцю і фін спроможність докажешь.

В нас легше. Грошима помахав і заїхав. А там ще й у більшості випадків меблі або купувати свої або викуповувати попередніх орендарів До війни в Німеччині 3 залогових місяців аж бігом. І то якщо сподобається орендодавцю і фін спроможність докажешь.В нас легше. Грошима помахав і заїхав. А там ще й у більшості випадків меблі або купувати свої або викуповувати попередніх орендарів

Первый же беглый поиск 2 аренды.И ещё квартиры с мебелью действительно стоят больше, но учитывая что ИКЕЯ везде стоит одинаково что в Киеве, что в Милане, что в Праге - это очень спасает от ужаса меблировки, а аренда минимум на 6 месяцев делает покупку мебели под себя не такой уж плохой затеей, всё ИМХОПро Швейцарию - поверю. Это как Япония для всех всё непонятно и каждый кантон ещё свои правила введётВстретила женщину, она замужем за швейцарцем но обязана покидать территорию ЕС каждые 90 в 180 потому как муж с пенсией не попадает под то, что могут подать ей разрешение на ВНЖ, типа мало денег на двоих )