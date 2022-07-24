Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Юг Европы и Швейцария. Квартиры сдаются без мебели и техники. А те что с мебелью и техникой стоят очень дофига. Проверка личности и платежеспособности арендатора примерно как у нас при приеме на работу в СБУ. Чтобы снять не рыгаловку нужно гарантийное письмо работодателя или поручительство гражданина этой страны.
Во Франции также, нужен минимум годовой контракт с фирмой, поручитель и хорошее жилье нужно выискивать заранее (прям как в сериале "Друзья"). Но таковы условия в хороших странах. Большая конкуренция за жилье.
stm написав:Первый же беглый поиск 2 аренды. https://housinganywhere.com/uk/room/1673358/de/Berlin/neue-gr-nstra-e И ещё квартиры с мебелью действительно стоят больше, но учитывая что ИКЕЯ везде стоит одинаково что в Киеве, что в Милане, что в Праге - это очень спасает от ужаса меблировки, а аренда минимум на 6 месяцев делает покупку мебели под себя не такой уж плохой затеей, всё ИМХО Про Швейцарию - поверю. Это как Япония для всех всё непонятно и каждый кантон ещё свои правила введёт Встретила женщину, она замужем за швейцарцем но обязана покидать территорию ЕС каждые 90 в 180 потому как муж с пенсией не попадает под то, что могут подать ей разрешение на ВНЖ, типа мало денег на двоих )
Условия аренды - для 1 (одного) проживающего. Размер холодильника соответствует Кондиционер в виде вентилятора отличное (для арендодателя) решение. Идея арендатору комплектовать квартиру для шестимесячного проживания не очень удачная. Без опыта, да в чужом городе месяца два уйдет чтобы всё привезти и установить, а потом месяц чтобы всё разобрать и продать.
PUnder написав:Є свої +-. В нас орендодавець в нормальні часи оренду підіймав коли хотів, і чуть що виїджай. В тій же Німеччині такій номер не пройде. Ви договір на 3 років заключили то він і буде 3 роки.
stm написав:Первый же беглый поиск 2 аренды. https://housinganywhere.com/uk/room/167 ... gr-nstra-e И ещё квартиры с мебелью действительно стоят больше, но учитывая что ИКЕЯ везде стоит одинаково что в Киеве, что в Милане, что в Праге - это очень спасает от ужаса меблировки, а аренда минимум на 6 месяцев делает покупку мебели под себя не такой уж плохой затеей, всё ИМХО Про Швейцарию - поверю. Это как Япония для всех всё непонятно и каждый кантон ещё свои правила введёт Встретила женщину, она замужем за швейцарцем но обязана покидать территорию ЕС каждые 90 в 180 потому как муж с пенсией не попадает под то, что могут подать ей разрешение на ВНЖ, типа мало денег на двоих )
Це не показник, в них то що є на сайтах можуть не здати. Ми сину в тому році шукали, на сайтах повно здається, але з 40 листів нам відповіли 1 раз. На телефонні дзвінки рідко відповідали. Квартири в оголошеннях здаються через пів року після оголошення, коли чують студент то допобачення. Один прогляд за 2 тижні. Дуже схоже на готель апартаменти, нас такі виручили. Син жив 4 місяці. Будинок-готель, багато номерів, кухня майже не кухня. По типу наших смарт квартир. В них є + ні шуфи ні контракти показувати не треба. Оплатив на початку місяця і живешь. Але ціна приваблива при оплаті 3місяці. Меньше, то трохі дешевше готельного номера. (Але це був мій випадок)
UA написав:Все вопросы к монетарной политике НБУ. Если мы перейдем на евро то тоже получим относительную ценовую стабильность. Хотя в той же Германии регулярно бывают вот такие события Зажрались немцы? владельцы домов просят сейчас на 40% больше, по сравнению с последними пятью годами 40% в евро это много или мало?
Не зрозуміло по статті хто власник вкиду . Не зрозуміло хто бастує. Якщо понаєхі то їм люба оренда це зло і дорого Але коли ви купили в Києві 1кімнату за 300т євро за скільки її здавати будете? В нас окупність була 7років? А в них вона на багато довше. В Берліні не знаю цін точно на ринку, мої живуть в їхньому облсатнлму центрі. Дорого. Але ціна Берліна трохі вище ніж в обласному центрі. А в нас Київ і Суми це 5 тищ грн і 25 до війни було, різниця суттєва.
З приводу переходу на евро. То всьо фігня. Колись на роботі піднявся доллар ми підняли ціну на послуги обгрунтовуючи ростом доллар. Потім він відкотився. Думаєте ми понизили ціну? Нє. Керівництво навпаки підняло бо сказали інфляція тепер:), а собі нового крузака купили за 3 місяці інфляції. Покі піпл хаває буде підніматися. Пам'ятаю до 2008 року ціни перли вгору, без обгрунтування, без індексів інфляції. Просто народ купував дурними темпами.
PUnder написав:Не зрозуміло по статті хто власник вкиду . Не зрозуміло хто бастує. Якщо понаєхі то їм люба оренда це зло і дорого Але коли ви купили в Києві 1кімнату за 300т євро за скільки її здавати будете? В нас окупність була 7років? А в них вона на багато довше. В Берліні не знаю цін точно на ринку, мої живуть в їхньому облсатнлму центрі. Дорого. Але ціна Берліна трохі вище ніж в обласному центрі. А в нас Київ і Суми це 5 тищ грн і 25 до війни було, різниця суттєва.
З приводу переходу на евро. То всьо фігня. Колись на роботі піднявся доллар ми підняли ціну на послуги обгрунтовуючи ростом доллар. Потім він відкотився. Думаєте ми понизили ціну? Нє. Керівництво навпаки підняло бо сказали інфляція тепер:), а собі нового крузака купили за 3 місяці інфляції. Покі піпл хаває буде підніматися. Пам'ятаю до 2008 року ціни перли вгору, без обгрунтування, без індексів інфляції. Просто народ купував дурними темпами.
Высокая инфляция в гривне это предвестник обвала курса. Накапливается дисбаланс, а потом прорывает дамбу. Если НБУ будет жестко держать реальный уровень инфляции 1-2% - мы получим долгосрочно стабильные цены. Даже промышленность появится, а не только продажа сырья. НБУ руководствуется политической целесообразностью. Курс 8 от арбузова для вфя это был апофигей тупой политики НБУ.
Підтверджую,що беруть в Баваріі 3 залогові оренди.Багато квартир здаються з умовою купівлі меблів,що знаходяться в квартирі за 2 тис євро,а орендар потім буде продавати іх наступному.Пральна машина в квартирі-рідкість.Кондиціонери відсутні,бо потрібні дозволи міськоі влади. Орендодавці влаштовують співбесіду претендентам,яких самі відібрали по листам,і вже тоді формують чергу з обраних. Нормальна,умебльована 2-х кімнатна квартира до 60кв.м в центрі невеликого містечка-900 євро+ комуналь 250євро.
Востаннє редагувалось tatmech в Нед 24 лип, 2022 13:46, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:По информации тех наших сограждан которые сейчас арендуют квартиры в Европе, у нас самые клиентоориентированные арендодатели, самое лучшее соотношение цена - качество (по довоенным ценам). Получить назад свой залог в размере 3-5 месячных аренд в ЕС практически не реально. Арендодатель найдет за что высчитать. Самый противный киевский арендодатель покажется ангелом, на фоне европейских условий аренды.
Это где залог взяли 3-5 аренд? Максимум что требовали 1,5-2 месячные аренды (если без коммунальных). Более стандарт месяц аренды+2месяца коммунальных. И такие же как и у нас: "не берём донецких" меняется "только гражданам ЕС", "без детей", "беж животных" PS: сам договор действительно не менее 6 месяцев. За месяц вас могут выселить, за 3 месяца вы должны предупредить о выезде.
До війни в Німеччині 3 залогових місяців аж бігом. І то якщо сподобається орендодавцю і фін спроможність докажешь. В нас легше. Грошима помахав і заїхав. А там ще й у більшості випадків меблі або купувати свої або викуповувати попередніх орендарів
Так в Німеччині 3 аренди гарантійний внесок це стандарт. Можуть бути деякі відмінності але як правило дотримуються. Також практично завжди перевіряють кредитний рейтинг та часто беруть лист-історію від попереднього орендодателя. Квартири без меблів, але часто можно придбати за символичну плату меблі попереднього власника. Якщо мебльовані квартири, то прайс вищий в 1.3-1.5 разів.
Знайомий знімає в Берліні студіо 40+ метрів, мебльовану, в передмісті. Прайс з усіма комунальними 1000 євро.
tatmech написав:Підтверджую,що беруть в Баваріі 3 залогові оренди.Багато квартир здаються з умовою купівлі меблів,що знаходяться в квартирі за 2 тис євро,а орендар потім буде продавати іх наступному.Пральна машина в квартирі-рідкість.Кондиціонери відсутні,бо потрібні дозволи міськоі влади. Орендодавці влаштовують співбесіду претендентам,яких самі відібрали по листам,і вже тоді формують чергу з обраних.
Ми коли їхали, я теж їхній олх надивився. Взяв гроші. А по місту був в шоці. Махай не махай пачкою, пофіг. Давай шуфу, студент, іди гуляй, іноземець іди гуляй. Так квартира здається наберіть через 3 місяці. Після Києва я не то що в шоці був. Звик у нас, тиждень, і по своєму бюджету знаходить квартиру. А там бюджет є, а тобі здавати не хочуть . Раз на перегляді були випадково. Сказали що хотіли б платити готівкою, він не зрозумів . Там навіть общагу платити тільки автоматичне списання грошей. Є правда що здають кому попало, але я в ту комуналку навіть обутим не хотів заходити. А хотілось щоб діти жили в кращих умовах, прийшлось за 900євро знімати квартиру-готель, покі общагу не дали.
Але дивно зараз. Житла не було, але наших біженців якось роззселяють