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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 24 лип, 2022 13:46
tatmech написав:
Підтверджую,що беруть в Баваріі 3 залогові оренди.Багато квартир здаються з умовою купівлі меблів,що знаходяться в квартирі за 2 тис євро,а орендар потім буде продавати іх наступному.Пральна машина в квартирі-рідкість.Кондиціонери відсутні,бо потрібні дозволи міськоі влади. Орендодавці влаштовують співбесіду претендентам,яких самі відібрали по листам,і вже тоді формують чергу з обраних.
Это у меня арендаторы после опыта аренды в ЕС заселились.
Как зайчики. Всё им нравится, особенно мой клиентоориентированный арендный договор, который люди без опыта аренды зарубежом, зачем то называли кабальным.
Нужно чтобы как можно больше людей ознакомилось с зарубежным опытом аренды.
Глядишь начнут появляться по всей стране памятники украинским арендодателям.
Кстати почему стиральные машины в квартире в Германии редкость?
Чтобы не мешали своим шумом соседям?
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UA
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Додано: Нед 24 лип, 2022 13:49
UA написав:
Если бы в Киеве аренда была на немецких условиях.
квартира с арендой 20 000 грн
Залог 3 месяца - 60 000
Месячная арендная плата - 20 00
купить, привезти разгрузить и установить всю мебель и технику в квартиру минимум 150 000грн
Итого 230 000 грн
Ну и справки о доходах от работодателя, рекомендации от прошлых арендодателей обязательны.
Скільки коштувала так квартира без меблі та техніки? Будемо рахувати усе у старих цінах. Рахую більш, ніж 150 тис доларів, візьмемо 180. Доходність оренди там у 2 рази нижче, бо гроші дешевше. Тобто 360 тис. Тобто орендар заплатил 8, та за 800 за місяць користується активом вартістю 360, та має якість життя як у своєму - нові непропукані меблі, нова техніка, договір, який не дає задирати оплату, та взагалі стабільність та спокій.
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Vlad442
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Додано: Нед 24 лип, 2022 13:54
PUnder написав:
Наприклад зараз здавати дуже сильно упаковану квартиру за безцінь сенсу немає.
Думаю ми колись до цього теж прийдемо. Квартира буде просто білі стіни і сантехніка.
Пусті квартири здають якщо вартість їх меблювання дуже помірна відносно оренди та доходів. Україна у кращі роки до цього рівня не підіймалася.
Підемо від противного. Коли оренда 100 доларів, а меблювати квартиру стоїть 2000, хтось буде орендувати пусту квартиру, коли у орендаря фізично немає ціх 2000?
Падіння ціни оренди приведе до зниження якості наповнювання - повернення у 90-і, початок 2000-х коли на олх продавали повних мотлох зі словами "може на дачу, чи для орендарів".
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Vlad442
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Додано: Нед 24 лип, 2022 13:54
UA Про стиральные машинки не уточняла-это со слов дочери,она сейчас там мытАрит.Но знаю от знакомых,что еще бывает устный договор с пожилыми соседями-не шуметь в обеденное время,например,с 14 до 16(воду в туалете не спускать).На пианино в квартире играют в наушниках.А еще дочери прямо сказали,что ее выбрали,потому что она похожа на "вымирающую арийскую расу".
Востаннє редагувалось tatmech
в Нед 24 лип, 2022 14:00, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 13:57
Vlad442 написав: UA написав:
Если бы в Киеве аренда была на немецких условиях.
квартира с арендой 20 000 грн
Залог 3 месяца - 60 000
Месячная арендная плата - 20 00
купить, привезти разгрузить и установить всю мебель и технику в квартиру минимум 150 000грн
Итого 230 000 грн
Ну и справки о доходах от работодателя, рекомендации от прошлых арендодателей обязательны.
Скільки коштувала так квартира без меблі та техніки? Будемо рахувати усе у старих цінах. Рахую більш, ніж 150 тис доларів, візьмемо 180. Доходність оренди там у 2 рази нижче, бо гроші дешевше. Тобто 360 тис. Тобто орендар заплатил 8, та за 800 за місяць користується активом вартістю 360, та має якість життя як у своєму - нові непропукані меблі, нова техніка, договір, який не дає задирати оплату, та взагалі стабільність та спокій.
Чем дешевле деньги, тем больше надувается пузырь недвижимости.
Ещё один плюс жития в аренде не нужно изучать экономические циклы.
А это как иностранный язык выучить.
Всем рискует арендодатель.
В Украине ещё и риски обстрелов.
Права была Трайбека когда писала про рАкету.
Пророческие были посты.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 14:00
BIGor написав: UA написав:
Юг Европы и Швейцария.
Квартиры сдаются без мебели и техники.
А те что с мебелью и техникой стоят очень дофига.
Проверка личности и платежеспособности арендатора примерно как у нас при приеме на работу в СБУ. Чтобы снять не рыгаловку нужно гарантийное письмо работодателя или поручительство гражданина этой страны.
Во Франции также, нужен минимум годовой контракт с фирмой, поручитель и хорошее жилье нужно выискивать заранее (прям как в сериале "Друзья"). Но таковы условия в хороших странах. Большая конкуренция за жилье.
Вважаю, що річ не в тому. Житла у Європі більше, ніж в Україні. Вигнати поганого орандаря, який не платить, це велика проблема, треба довго судитись, тому орендодавці вимушені ретельно вибирати. У Кийові здав кому попало, не заплатив, чи не сподобався, з речами на вулицю, та пофіг договір, не договір.
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Vlad442
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Додано: Нед 24 лип, 2022 14:01
UA написав:
Кстати почему стиральные машины в квартире в Германии редкость?
Чтобы не мешали своим шумом соседям?
чому рідкість? хто хоче, той купує
вмикати з 22 по 6 і в обід не бажано=заборонено (якщо погана звукоізоляція), це ж стосується неділі, особливо, в Баварії
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Додано: Нед 24 лип, 2022 14:06
Vlad442 написав:
Вважаю, що річ не в тому. Житла у Європі більше, ніж в Україні. Вигнати поганого орандаря, який не платить, це велика проблема, треба довго судитись, тому орендодавці вимушені ретельно вибирати. У Кийові здав кому попало, не заплатив, чи не сподобався, з речами на вулицю, та пофіг договір, не договір.
Скорее дело в принадлежности к определенной социальной группе.
Арендодатели в принципе не хотят иметь дело с быдлом которое на просьбу пожилых соседей не шуметь с 14 до 16 ответят АтоЧтоБудет?
Не имеешь дело с быдлом - не имеешь проблем с оплатой и стилем проживания арендаторов.
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