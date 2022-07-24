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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2277227822792280>
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:46

  tatmech написав:Підтверджую,що беруть в Баваріі 3 залогові оренди.Багато квартир здаються з умовою купівлі меблів,що знаходяться в квартирі за 2 тис євро,а орендар потім буде продавати іх наступному.Пральна машина в квартирі-рідкість.Кондиціонери відсутні,бо потрібні дозволи міськоі влади. Орендодавці влаштовують співбесіду претендентам,яких самі відібрали по листам,і вже тоді формують чергу з обраних.

Это у меня арендаторы после опыта аренды в ЕС заселились.
Как зайчики. Всё им нравится, особенно мой клиентоориентированный арендный договор, который люди без опыта аренды зарубежом, зачем то называли кабальным.

Нужно чтобы как можно больше людей ознакомилось с зарубежным опытом аренды.
Глядишь начнут появляться по всей стране памятники украинским арендодателям.

Кстати почему стиральные машины в квартире в Германии редкость?
Чтобы не мешали своим шумом соседям?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:49

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  UA написав:Если бы в Киеве аренда была на немецких условиях.
квартира с арендой 20 000 грн
Залог 3 месяца - 60 000
Месячная арендная плата - 20 00
купить, привезти разгрузить и установить всю мебель и технику в квартиру минимум 150 000грн
Итого 230 000 грн
Ну и справки о доходах от работодателя, рекомендации от прошлых арендодателей обязательны.

Скільки коштувала так квартира без меблі та техніки? Будемо рахувати усе у старих цінах. Рахую більш, ніж 150 тис доларів, візьмемо 180. Доходність оренди там у 2 рази нижче, бо гроші дешевше. Тобто 360 тис. Тобто орендар заплатил 8, та за 800 за місяць користується активом вартістю 360, та має якість життя як у своєму - нові непропукані меблі, нова техніка, договір, який не дає задирати оплату, та взагалі стабільність та спокій.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:54

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  PUnder написав:Наприклад зараз здавати дуже сильно упаковану квартиру за безцінь сенсу немає.
Думаю ми колись до цього теж прийдемо. Квартира буде просто білі стіни і сантехніка.

Пусті квартири здають якщо вартість їх меблювання дуже помірна відносно оренди та доходів. Україна у кращі роки до цього рівня не підіймалася.
Підемо від противного. Коли оренда 100 доларів, а меблювати квартиру стоїть 2000, хтось буде орендувати пусту квартиру, коли у орендаря фізично немає ціх 2000?
Падіння ціни оренди приведе до зниження якості наповнювання - повернення у 90-і, початок 2000-х коли на олх продавали повних мотлох зі словами "може на дачу, чи для орендарів".
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:54

UA Про стиральные машинки не уточняла-это со слов дочери,она сейчас там мытАрит.Но знаю от знакомых,что еще бывает устный договор с пожилыми соседями-не шуметь в обеденное время,например,с 14 до 16(воду в туалете не спускать).На пианино в квартире играют в наушниках.А еще дочери прямо сказали,что ее выбрали,потому что она похожа на "вымирающую арийскую расу".
Востаннє редагувалось tatmech в Нед 24 лип, 2022 14:00, всього редагувалось 3 разів.
tatmech
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:57

  Vlad442 написав:
  UA написав:Если бы в Киеве аренда была на немецких условиях.
квартира с арендой 20 000 грн
Залог 3 месяца - 60 000
Месячная арендная плата - 20 00
купить, привезти разгрузить и установить всю мебель и технику в квартиру минимум 150 000грн
Итого 230 000 грн
Ну и справки о доходах от работодателя, рекомендации от прошлых арендодателей обязательны.

Скільки коштувала так квартира без меблі та техніки? Будемо рахувати усе у старих цінах. Рахую більш, ніж 150 тис доларів, візьмемо 180. Доходність оренди там у 2 рази нижче, бо гроші дешевше. Тобто 360 тис. Тобто орендар заплатил 8, та за 800 за місяць користується активом вартістю 360, та має якість життя як у своєму - нові непропукані меблі, нова техніка, договір, який не дає задирати оплату, та взагалі стабільність та спокій.

Чем дешевле деньги, тем больше надувается пузырь недвижимости.
Ещё один плюс жития в аренде не нужно изучать экономические циклы.
А это как иностранный язык выучить.
Всем рискует арендодатель.
В Украине ещё и риски обстрелов.

Права была Трайбека когда писала про рАкету.
Пророческие были посты.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:00

  BIGor написав:
  UA написав:Юг Европы и Швейцария.
Квартиры сдаются без мебели и техники.
А те что с мебелью и техникой стоят очень дофига.
Проверка личности и платежеспособности арендатора примерно как у нас при приеме на работу в СБУ. Чтобы снять не рыгаловку нужно гарантийное письмо работодателя или поручительство гражданина этой страны.

Во Франции также, нужен минимум годовой контракт с фирмой, поручитель и хорошее жилье нужно выискивать заранее (прям как в сериале "Друзья"). Но таковы условия в хороших странах. Большая конкуренция за жилье.

Вважаю, що річ не в тому. Житла у Європі більше, ніж в Україні. Вигнати поганого орандаря, який не платить, це велика проблема, треба довго судитись, тому орендодавці вимушені ретельно вибирати. У Кийові здав кому попало, не заплатив, чи не сподобався, з речами на вулицю, та пофіг договір, не договір.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:01

  UA написав:Кстати почему стиральные машины в квартире в Германии редкость?
Чтобы не мешали своим шумом соседям?

чому рідкість? хто хоче, той купує
вмикати з 22 по 6 і в обід не бажано=заборонено (якщо погана звукоізоляція), це ж стосується неділі, особливо, в Баварії
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:06

  Vlad442 написав:Вважаю, що річ не в тому. Житла у Європі більше, ніж в Україні. Вигнати поганого орандаря, який не платить, це велика проблема, треба довго судитись, тому орендодавці вимушені ретельно вибирати. У Кийові здав кому попало, не заплатив, чи не сподобався, з речами на вулицю, та пофіг договір, не договір.

Скорее дело в принадлежности к определенной социальной группе.
Арендодатели в принципе не хотят иметь дело с быдлом которое на просьбу пожилых соседей не шуметь с 14 до 16 ответят АтоЧтоБудет?
Не имеешь дело с быдлом - не имеешь проблем с оплатой и стилем проживания арендаторов.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:11

  UA написав:Скорее дело в принадлежности к определенной социальной группе.
Арендодатели в принципе не хотят иметь дело с быдлом которое на просьбу пожилых соседей не шуметь с 14 до 16 ответят АтоЧтоБудет?
Не имеешь дело с быдлом - не имеешь проблем с оплатой и стилем проживания арендаторов.

після першого попередження сусідами можна викликати поліцію. після попередження поліції бидло сплатить штраф близько 1К євро.
якщо гроші не вплинуть, адмін., крим. відповідальність, але це, ймовірно, для особливо тупих
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:15

  UA написав:
  tatmech написав:Підтверджую,що беруть в Баваріі 3 залогові оренди.Багато квартир здаються з умовою купівлі меблів,що знаходяться в квартирі за 2 тис євро,а орендар потім буде продавати іх наступному.Пральна машина в квартирі-рідкість.Кондиціонери відсутні,бо потрібні дозволи міськоі влади. Орендодавці влаштовують співбесіду претендентам,яких самі відібрали по листам,і вже тоді формують чергу з обраних.

Это у меня арендаторы после опыта аренды в ЕС заселились.
Как зайчики. Всё им нравится, особенно мой клиентоориентированный арендный договор, который люди без опыта аренды зарубежом, зачем то называли кабальным.

Нужно чтобы как можно больше людей ознакомилось с зарубежным опытом аренды.
Глядишь начнут появляться по всей стране памятники украинским арендодателям.

Кстати почему стиральные машины в квартире в Германии редкость?
Чтобы не мешали своим шумом соседям?


Практически всегда стиралки в низкоэтажной застройке стоят в подвалах.
Там есть специальные комнаты, у каждого своя стиралка там.
В такой комнате 5-10 стиральных машин
Хомякоид
 
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