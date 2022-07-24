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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 лип, 2022 14:42
Хомякоид написав:
Практически всегда стиралки в низкоэтажной застройке стоят в подвалах.
Там есть специальные комнаты, у каждого своя стиралка там.
В такой комнате 5-10 стиральных машин
вот на этом видео есть такая комната со стиралками. viewtopic.php?p=5463256#p5463256
когда рашисты нападут будет очень удобно - все стиралки собраны в одном месте
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vitaliian
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:10
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Практически всегда стиралки в низкоэтажной застройке стоят в подвалах.
Там есть специальные комнаты, у каждого своя стиралка там.
В такой комнате 5-10 стиральных машин
вот на этом видео есть такая комната со стиралками. viewtopic.php?p=5463256#p5463256когда рашисты нападут будет очень удобно - все стиралки собраны в одном месте
Бл ирпенский юмор
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