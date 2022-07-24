Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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В уряді вкотре наголошують, що з початком навчального року заборонено виселяти внутрішньо переміщених осіб з приміщень шкіл, садочків та гуртожитків. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.