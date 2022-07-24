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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2277227822792280
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:42

  Хомякоид написав:Практически всегда стиралки в низкоэтажной застройке стоят в подвалах.
Там есть специальные комнаты, у каждого своя стиралка там.
В такой комнате 5-10 стиральных машин
вот на этом видео есть такая комната со стиралками. viewtopic.php?p=5463256#p5463256
когда рашисты нападут будет очень удобно - все стиралки собраны в одном месте
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 20:10

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Практически всегда стиралки в низкоэтажной застройке стоят в подвалах.
Там есть специальные комнаты, у каждого своя стиралка там.
В такой комнате 5-10 стиральных машин
вот на этом видео есть такая комната со стиралками. viewtopic.php?p=5463256#p5463256
когда рашисты нападут будет очень удобно - все стиралки собраны в одном месте

Бл ирпенский юмор :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 22:23

В уряді вкотре наголошують, що з початком навчального року заборонено виселяти внутрішньо переміщених осіб з приміщень шкіл, садочків та гуртожитків. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

https://zn.ua/ukr/UKRAINE/pereselentsiv ... hchuk.html

эт как, дети будут учиться в классах, сидя на раскладушках, вместе с переселенцами?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:34

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Трохи звісток з полів, допомагав здати втомлену кв на лівому березі, 5к.
Пішла за день, черга бажаючих.
Більшість переселенців, кажуть що нижній сегмент на олх - переважно замануха, ну або здається відразу.

З таким переважанням попиту над пропозицією чекаємо на зростання по оренді. Інша справа що 5к - то скоро буде 100 баксів.
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:41

  zerocool написав:Трохи звісток з полів, допомагав здати втомлену кв на лівому березі, 5к.
Пішла за день, черга бажаючих.
Більшість переселенців, кажуть що нижній сегмент на олх - переважно замануха, ну або здається відразу.

З таким переважанням попиту над пропозицією чекаємо на зростання по оренді. Інша справа що 5к - то скоро буде 100 баксів.

Интересно, что сейчас с работой для переселенцев?
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  #<1 ... 2277227822792280
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