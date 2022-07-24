Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В уряді вкотре наголошують, що з початком навчального року заборонено виселяти внутрішньо переміщених осіб з приміщень шкіл, садочків та гуртожитків. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Трохи звісток з полів, допомагав здати втомлену кв на лівому березі, 5к. Пішла за день, черга бажаючих. Більшість переселенців, кажуть що нижній сегмент на олх - переважно замануха, ну або здається відразу.
З таким переважанням попиту над пропозицією чекаємо на зростання по оренді. Інша справа що 5к - то скоро буде 100 баксів.
zerocool написав:Трохи звісток з полів, допомагав здати втомлену кв на лівому березі, 5к. Пішла за день, черга бажаючих. Більшість переселенців, кажуть що нижній сегмент на олх - переважно замануха, ну або здається відразу.
З таким переважанням попиту над пропозицією чекаємо на зростання по оренді. Інша справа що 5к - то скоро буде 100 баксів.
zerocool написав:Трохи звісток з полів, допомагав здати втомлену кв на лівому березі, 5к. Пішла за день, черга бажаючих. Більшість переселенців, кажуть що нижній сегмент на олх - переважно замануха, ну або здається відразу.
З таким переважанням попиту над пропозицією чекаємо на зростання по оренді. Інша справа що 5к - то скоро буде 100 баксів.
Интересно, что сейчас с работой для переселенцев?
Мені складно сказати, ну бачу, що хтось знайшов роботу і контракт у сфері ремонту на півроку-рік, хтось продовжує працювати по удальонці в маркетингу и т.п. У Києві в будь-якому випадку якась робота є, та й сто+ баксів досить невелика сума, щоб пересидіти у відносній тиші.