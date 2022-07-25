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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 лип, 2022 22:01
zerocool написав:
Трохи звісток з полів, допомагав здати втомлену кв на лівому березі, 5к.
Пішла за день, черга бажаючих.
Більшість переселенців, кажуть що нижній сегмент на олх - переважно замануха, ну або здається відразу.З таким переважанням попиту над пропозицією
чекаємо на зростання по оренді. Інша справа що 5к - то скоро буде 100 баксів.
Если так есть цены уже бы вернулись в гривне на довоенный уровень.
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vladimir07
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Додано: Пон 25 лип, 2022 22:31
vladimir07 написав:
zerocool написав:
Трохи звісток з полів, допомагав здати втомлену кв на лівому березі, 5к.
Пішла за день, черга бажаючих.
Більшість переселенців, кажуть що нижній сегмент на олх - переважно замануха, ну або здається відразу.З таким переважанням попиту над пропозицією
чекаємо на зростання по оренді. Інша справа що 5к - то скоро буде 100 баксів.
Если так есть цены уже бы вернулись в гривне на довоенный уровень.
До войны реальны квартир по 5 кгрн не было.
За 6 шли квартиры в труднодоступных места в которые нужно заходить в резиновых перчатка и респираторе.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 22:44
vladimir07 написав:
Если так есть цены уже бы вернулись в гривне на довоенный уровень.
Може буди таке, що шалений спрос є тільки в сегменті 5 тис. Коли б я був переселенцем з Лисичанська, навіть маючи гроші, та не маючи доходу, я би винаймав саме дешеве житло, рівня як жив у дитинстві в СРСР. Невизначеність не спонукає тратити гроші.
Люди живуть у родичів, чи знайомих. Їм не горить, можуть почекати, пошукати, але вочевидь жити так довго неможливо. Тому шалений спрос може бути, але підвищення ціни на тисячу може повністю його вбивати.
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Пон 25 лип, 2022 18:22
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