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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 лип, 2022 22:01
zerocool написав:
Трохи звісток з полів, допомагав здати втомлену кв на лівому березі, 5к.
Пішла за день, черга бажаючих.
Більшість переселенців, кажуть що нижній сегмент на олх - переважно замануха, ну або здається відразу.З таким переважанням попиту над пропозицією
чекаємо на зростання по оренді. Інша справа що 5к - то скоро буде 100 баксів.
Если так есть цены уже бы вернулись в гривне на довоенный уровень.
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vladimir07
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Додано: Пон 25 лип, 2022 22:31
vladimir07 написав:
zerocool написав:
Трохи звісток з полів, допомагав здати втомлену кв на лівому березі, 5к.
Пішла за день, черга бажаючих.
Більшість переселенців, кажуть що нижній сегмент на олх - переважно замануха, ну або здається відразу.З таким переважанням попиту над пропозицією
чекаємо на зростання по оренді. Інша справа що 5к - то скоро буде 100 баксів.
Если так есть цены уже бы вернулись в гривне на довоенный уровень.
До войны реальны квартир по 5 кгрн не было.
За 6 шли квартиры в труднодоступных места в которые нужно заходить в резиновых перчатка и респираторе.
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UA
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Додано: Пон 25 лип, 2022 22:44
vladimir07 написав:
Если так есть цены уже бы вернулись в гривне на довоенный уровень.
Може буди таке, що шалений спрос є тільки в сегменті 5 тис. Коли б я був переселенцем з Лисичанська, навіть маючи гроші, та не маючи доходу, я би винаймав саме дешеве житло, рівня як жив у дитинстві в СРСР. Невизначеність не спонукає тратити гроші.
Люди живуть у родичів, чи знайомих. Їм не горить, можуть почекати, пошукати, але вочевидь жити так довго неможливо. Тому шалений спрос може бути, але підвищення ціни на тисячу може повністю його вбивати.
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Vlad442
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Додано: Вів 26 лип, 2022 07:30
PUnder написав: UA написав:
Если бы в Киеве аренда была на немецких условиях.
квартира с арендой 20 000 грн
Залог 3 месяца - 60 000
Месячная арендная плата - 20 00
купить, привезти разгрузить и установить всю мебель и технику в квартиру минимум 150 000грн
Итого 230 000 грн
Ну и справки о доходах от работодателя, рекомендации от прошлых арендодателей обязательны.
Є свої +-. В нас орендодавець в нормальні часи оренду підіймав коли хотів, і чуть що виїджай. В тій же Німеччині такій номер не пройде. Ви договір на 3 років заключили то він і буде 3 роки. А під кожного потім купувати меблі собі дорожче. В них стала ціна роками, а не як в нас качелі постійні. Хочеш дешевше береш без меблів хочеш з меблями платить дорожче. А в нас обидві сторони собі ціни скласти не можуть.
Наприклад зараз здавати дуже сильно упаковану квартиру за безцінь сенсу немає.
Думаю ми колись до цього теж прийдемо. Квартира буде просто білі стіни і сантехніка.
У них валюта платежа - не гривна.
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rjkz
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Додано: Вів 26 лип, 2022 07:42
UA написав: Vlad442 написав: UA написав:
Если бы в Киеве аренда была на немецких условиях.
квартира с арендой 20 000 грн
Залог 3 месяца - 60 000
Месячная арендная плата - 20 00
купить, привезти разгрузить и установить всю мебель и технику в квартиру минимум 150 000грн
Итого 230 000 грн
Ну и справки о доходах от работодателя, рекомендации от прошлых арендодателей обязательны.
Скільки коштувала так квартира без меблі та техніки? Будемо рахувати усе у старих цінах. Рахую більш, ніж 150 тис доларів, візьмемо 180. Доходність оренди там у 2 рази нижче, бо гроші дешевше. Тобто 360 тис. Тобто орендар заплатил 8, та за 800 за місяць користується активом вартістю 360, та має якість життя як у своєму - нові непропукані меблі, нова техніка, договір, який не дає задирати оплату, та взагалі стабільність та спокій.
Чем дешевле деньги, тем больше надувается пузырь недвижимости.
Ещё один плюс жития в аренде не нужно изучать экономические циклы.
А это как иностранный язык выучить.
Всем рискует арендодатель.
В Украине ещё и риски обстрелов.
Права была Трайбека когда писала про рАкету.
Пророческие были посты.
Та тут и на соседней ветке многие рАкету ждали.
Не уверен, что именно эту.
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rjkz
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Додано: Суб 30 лип, 2022 23:42
rjkz написав:
Та тут и на соседней ветке многие рАкету ждали.
Не уверен, что именно эту.
Ракета состоялась. Трибека на ней улетел в космос. Войну с орками НИКТО из адептов дешевея не называл в качестве серьезного фактора. Все что угодно: политику ФРС, снижение аренды на офисы в Нью Йорке, и т.д. и т.п. Войну с кацапами многие отрицали тут даже вечером 23.02.
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airmax78
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Додано: Нед 31 лип, 2022 00:26
airmax78 написав: rjkz написав:
Та тут и на соседней ветке многие рАкету ждали.
Не уверен, что именно эту.
Ракета состоялась. Трибека на ней улетел в космос. Войну с орками НИКТО из адептов дешевея не называл в качестве серьезного фактора. Все что угодно: политику ФРС, снижение аренды на офисы в Нью Йорке, и т.д. и т.п. Войну с кацапами многие отрицали тут даже вечером 23.02.
Мне лень - полистайте мои посты.
Или задайте поиск по слову Алеппо в моих постах.
То что вы не хотите видеть на 2 шага вперед, а предпочитаете видеть только то что хотите - кто вам доктор?
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rjkz
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Додано: Нед 31 лип, 2022 00:46
airmax78 написав:
Ракета состоялась. Трибека на ней улетел в космос. Войну с орками НИКТО из адептов дешевея не называл в качестве серьезного фактора. Все что угодно: политику ФРС, снижение аренды на офисы в Нью Йорке, и т.д. и т.п. Войну с кацапами многие отрицали тут даже вечером 23.02.
были люди писали, возможно на других ветках - но этот фактор многие серьёзно не воспринимали или не придавали ему значения
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uaprofi
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Додано: Нед 31 лип, 2022 01:55
rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Та тут и на соседней ветке многие рАкету ждали.
Не уверен, что именно эту.
Ракета состоялась. Трибека на ней улетел в космос. Войну с орками НИКТО из адептов дешевея не называл в качестве серьезного фактора. Все что угодно: политику ФРС, снижение аренды на офисы в Нью Йорке, и т.д. и т.п. Войну с кацапами многие отрицали тут даже вечером 23.02.
Мне лень - полистайте мои посты.
Или задайте поиск по слову Алеппо в моих постах.
То что вы не хотите видеть на 2 шага вперед, а предпочитаете видеть только то что хотите - кто вам доктор?
Вас я как раз меньше всего понимаю и Ваши аргументы про Алеппо вообще не покупаю. Т.к. если Вы ждали в Киеве Алеппо, то какая нафиг арендная недвига? Все слить за сколько дадут и купить коврик и шкаф для недвижки в Нью Йорке. Вы этого не сделали, соответственно всерьез к своим собственным прогнозам (если они были) и сами не относились.
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airmax78
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Суб 30 лип, 2022 21:43
BIGor
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