airmax78 написав:

rjkz написав:

Мне лень - полистайте мои посты.

Или задайте поиск по слову Алеппо в моих постах.

То что вы не хотите видеть на 2 шага вперед, а предпочитаете видеть только то что хотите - кто вам доктор? Мне лень - полистайте мои посты.Или задайте поиск по слову Алеппо в моих постах.То что вы не хотите видеть на 2 шага вперед, а предпочитаете видеть только то что хотите - кто вам доктор?

Вас я как раз меньше всего понимаю и Ваши аргументы про Алеппо вообще не покупаю. Т.к. если Вы ждали в Киеве Алеппо, то какая нафиг арендная недвига? Все слить за сколько дадут и купить коврик и шкаф для недвижки в Нью Йорке. Вы этого не сделали, соответственно всерьез к своим собственным прогнозам (если они были) и сами не относились.Вот у меня есть друг в Бостоне. Квартира в Одессе была продана ровно через 6 месяцев после смерти отца. Человек считает Украину гиблым местом и действует соответственно своим убеждениям. А Вы с одной стороны про "алеппо", а с другой - пул арендных квартир. И даже ветку эту создали.