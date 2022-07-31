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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2279228022812282
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 06:41

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Мне лень - полистайте мои посты.
Или задайте поиск по слову Алеппо в моих постах.
То что вы не хотите видеть на 2 шага вперед, а предпочитаете видеть только то что хотите - кто вам доктор?

Вас я как раз меньше всего понимаю и Ваши аргументы про Алеппо вообще не покупаю. Т.к. если Вы ждали в Киеве Алеппо, то какая нафиг арендная недвига? Все слить за сколько дадут и купить коврик и шкаф для недвижки в Нью Йорке. Вы этого не сделали, соответственно всерьез к своим собственным прогнозам (если они были) и сами не относились.
Вот у меня есть друг в Бостоне. Квартира в Одессе была продана ровно через 6 месяцев после смерти отца. Человек считает Украину гиблым местом и действует соответственно своим убеждениям. А Вы с одной стороны про "алеппо", а с другой - пул арендных квартир. И даже ветку эту создали.


Пане Аеромакс, Ви вже продали свою прелєсць з скритними плінтусами і модним МОПом за "скільки дають"?
Через півроку дадуть вдвічі меньше - процес здешевлення Кржн не йде,а летить!
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