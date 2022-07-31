airmax78 написав:
Вас я как раз меньше всего понимаю и Ваши аргументы про Алеппо вообще не покупаю. Т.к. если Вы ждали в Киеве Алеппо, то какая нафиг арендная недвига? Все слить за сколько дадут и купить коврик и шкаф для недвижки в Нью Йорке. Вы этого не сделали, соответственно всерьез к своим собственным прогнозам (если они были) и сами не относились.
Вот у меня есть друг в Бостоне. Квартира в Одессе была продана ровно через 6 месяцев после смерти отца. Человек считает Украину гиблым местом и действует соответственно своим убеждениям. А Вы с одной стороны про "алеппо", а с другой - пул арендных квартир. И даже ветку эту создали.
Пане Аеромакс, Ви вже продали свою прелєсць з скритними плінтусами і модним МОПом за "скільки дають"?
Через півроку дадуть вдвічі меньше - процес здешевлення Кржн не йде,а летить!