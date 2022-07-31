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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 лип, 2022 08:59
airmax78 написав: rjkz написав:
Та тут и на соседней ветке многие рАкету ждали.
Не уверен, что именно эту.
Ракета состоялась. Трибека на ней улетел в космос. Войну с орками НИКТО из адептов дешевея не называл в качестве серьезного фактора. Все что угодно: политику ФРС, снижение аренды на офисы в Нью Йорке, и т.д. и т.п. Войну с кацапами многие отрицали тут даже вечером 23.02.
Запомнил ваш ответ на тему вероятности войны - К войне уже все привыкли, и не обращают на неё внимания.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 12:40
rjkz написав: airmax78 написав: airmax78 написав:
Ракета состоялась. Трибека на ней улетел в космос. Войну с орками НИКТО из адептов дешевея не называл в качестве серьезного фактора. Все что угодно: политику ФРС, снижение аренды на офисы в Нью Йорке, и т.д. и т.п. Войну с кацапами многие отрицали тут даже вечером 23.02.
Вас я как раз меньше всего понимаю и Ваши аргументы про Алеппо вообще не покупаю. Т.к. если Вы ждали в Киеве Алеппо, то какая нафиг арендная недвига? Все слить за сколько дадут и купить коврик и шкаф для недвижки в Нью Йорке. Вы этого не сделали, соответственно всерьез к своим собственным прогнозам (если они были) и сами не относились.
Кстати, насчет вечера 23.02 - есть мой ответ вам на ветке про обвал за несколько часов до вторжения.Что я написал и что произощло
. Можете сравнить.
Я отрицал войну, даже 23.02. И даже сейчас считаю, что ее скорее НЕ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ, чем должно.Если бы в марте пуйло мог отыграть бы все назад(теоретически), на 23.02 - он отыграл бы.
Вы - два паникера
, у которых волей случая воплотились в реальность их страхи. А теперь начинаете - "а я ж Вам говорил"
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