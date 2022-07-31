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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2279228022812282
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 08:59

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Та тут и на соседней ветке многие рАкету ждали.
Не уверен, что именно эту.

Ракета состоялась. Трибека на ней улетел в космос. Войну с орками НИКТО из адептов дешевея не называл в качестве серьезного фактора. Все что угодно: политику ФРС, снижение аренды на офисы в Нью Йорке, и т.д. и т.п. Войну с кацапами многие отрицали тут даже вечером 23.02.

Запомнил ваш ответ на тему вероятности войны - К войне уже все привыкли, и не обращают на неё внимания.
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:40

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  airmax78 написав:Ракета состоялась. Трибека на ней улетел в космос. Войну с орками НИКТО из адептов дешевея не называл в качестве серьезного фактора. Все что угодно: политику ФРС, снижение аренды на офисы в Нью Йорке, и т.д. и т.п. Войну с кацапами многие отрицали тут даже вечером 23.02.



Вас я как раз меньше всего понимаю и Ваши аргументы про Алеппо вообще не покупаю. Т.к. если Вы ждали в Киеве Алеппо, то какая нафиг арендная недвига? Все слить за сколько дадут и купить коврик и шкаф для недвижки в Нью Йорке. Вы этого не сделали, соответственно всерьез к своим собственным прогнозам (если они были) и сами не относились.



Кстати, насчет вечера 23.02 - есть мой ответ вам на ветке про обвал за несколько часов до вторжения.
Что я написал и что произощло. Можете сравнить.

Я отрицал войну, даже 23.02. И даже сейчас считаю, что ее скорее НЕ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ, чем должно.Если бы в марте пуйло мог отыграть бы все назад(теоретически), на 23.02 - он отыграл бы.
Вы - два паникера :D , у которых волей случая воплотились в реальность их страхи. А теперь начинаете - "а я ж Вам говорил"
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 13:37

  Damien написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:


Вас я как раз меньше всего понимаю и Ваши аргументы про Алеппо вообще не покупаю. Т.к. если Вы ждали в Киеве Алеппо, то какая нафиг арендная недвига? Все слить за сколько дадут и купить коврик и шкаф для недвижки в Нью Йорке. Вы этого не сделали, соответственно всерьез к своим собственным прогнозам (если они были) и сами не относились.



Кстати, насчет вечера 23.02 - есть мой ответ вам на ветке про обвал за несколько часов до вторжения.
Что я написал и что произощло. Можете сравнить.

Я отрицал войну, даже 23.02. И даже сейчас считаю, что ее скорее НЕ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ, чем должно.Если бы в марте пуйло мог отыграть бы все назад(теоретически), на 23.02 - он отыграл бы.
Вы - два паникера :D , у которых волей случая воплотились в реальность их страхи. А теперь начинаете - "а я ж Вам говорил"


И вторжение в 2014 не должно было быть и в 2008.
Попробуйте увидеть картину целиком. И в ней Вы увидите, что есть вещи, которые определяются не только логичностью и целесообразностью. Но и какими-то комплексами и амбициями.
И есть зашкаливающий шовинизм в рп, они ненавидят все остальные народы, в том числе те, которые населяют рп.
Я не скажу, что сделал математический расчет, написал формулу и вывел математическую вероятность в 99,999%. Нет.
Считайте это интуицией, основаной на анализе происходящего.
Простой пример.
Вы идете один в 3 часа ночи по стремному району (не обязательно это Троещина, Отрадный или Борщаговка. Просто район, в котором преимущественнно маргиналы и постоянно что-то происходит). Тут сзади Вас окликают "Слышь, дядя, тормозни. Огоньку не найдется?" Вы оборачиваетесь и видите человек 5 в трениках с битами бегут за вами.
Ваши выводы:
1. Какие хорощие ребята. 3 часа ночи, а они с тренировки по американскому бейсболу, который очень популярен в Киеве, возвращаются. Сейчас подойдут, я им дам зажигалку, но скажу, что спортсменам вредно курить.
2. Странно как-то, я-то не курю, а они у меня прикурить просят. Сделаю вид что не слыщал и буду идти как шел.
3. Пля! Мне-ж говорили, что сюда даже менты на машине боятся заезжать. Нахера я поперся за молоком в 3 часа ночи. Бежать!

Судя по риторике довоенных постов, большинство выбрало вариант 2.
Я третий.
Кстати, Макс уже после того, как я начал писать ответ, дописал про старт этой ветки и пул квартир.
И квартиры и ветка появились до 2014 года.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 14:57

  Damien написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:
Вас я как раз меньше всего понимаю и Ваши аргументы про Алеппо вообще не покупаю. Т.к. если Вы ждали в Киеве Алеппо, то какая нафиг арендная недвига? Все слить за сколько дадут и купить коврик и шкаф для недвижки в Нью Йорке. Вы этого не сделали, соответственно всерьез к своим собственным прогнозам (если они были) и сами не относились.



Кстати, насчет вечера 23.02 - есть мой ответ вам на ветке про обвал за несколько часов до вторжения.
Что я написал и что произощло. Можете сравнить.

Я отрицал войну, даже 23.02. И даже сейчас считаю, что ее скорее НЕ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ, чем должно.Если бы в марте пуйло мог отыграть бы все назад(теоретически), на 23.02 - он отыграл бы.
Вы - два паникера :D , у которых волей случая воплотились в реальность их страхи. А теперь начинаете - "а я ж Вам говорил"

Он бы отыграл только то, что собрал бы больше войск на направлении Киева и действовал еще более жестоко и решительно. Теперь, когда годы подготовки к этой войне сложились в пазл, уже всем очевидно стало, что война была неизбежна, пусть и выглядела как полное безумие. Но как полное безумие она выглядела только на первый и отягощенный моралью взгляд.
Наша беда в том, что Украина хуторское государство с крайне низким качеством государственного управления, но с неплохим человеческим капиталом. Только за счет него и держится государство. Ну и, конечно, за счет беспрецедентной поддержки со стороны Запада кто бы там что ни говорил.
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 15:50

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Damien написав:Я отрицал войну, даже 23.02. И даже сейчас считаю, что ее скорее НЕ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ, чем должно.Если бы в марте пуйло мог отыграть бы все назад(теоретически), на 23.02 - он отыграл бы.

Я тоже отрицал войну, но только потому что не видел картины в целом. Я думал, что если Путин начнет войну, то его снесет российский народ, а он, оказывается, на 70% ее поддерживает.
Нужно просто принять, что мы ошибались. Утешаться, что не мы одни.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 16:58

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

"покупать недвигу во время войны - это клинника"
"если верить, что путинападет, то надо все продавать и уезжать из страны"
(ТМ Эйрмакс)
Я так понимаю, что "бетонооптимисты" (ТМ зРадио) не рассматривали захват части территории Украины, боевые действия на Донбассе, сбитые самолеты, десятки тысяч погибших, покалеченных, захваченных в плен, разрушенная инфраструктура и тд. как войну.
Это ведь так удобно - спрятать голову в песок аки страус, делать вид, что Киев и остальная Украина - это совершенно не связанные понятия. Уютно ведь покупать концептуальный овноблок и перепродавать его, зарабатывая на ситуативном всплестке.
Для меня война началась в 2014. И исходя из этого я понимал, что никакого смысла в мышиной возне на Донбассе для пуйла нет. Надо или уходить или что-то делать. пуйло уйдет? "Не думаю" (с). Поэтому вторжение было делом времени.
"Учения" которые были за год до вторжения все помнят? Собрали туеву хучу на границе и потом разощлись? Для чего? Не для того-ли чтобы посмотреть на реакцию? А заодно и показать - ну собрались, ну потренировались - в чем проблемы? А через год еще раз? Все расслабились - та они каждый год собираются нападать и не нападают. Что-ж теперь - все бросить и кричать караул? Надо бабки зарабатывать.
rjkz
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  #<1 ... 2279228022812282
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