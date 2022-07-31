Додано: Нед 31 лип, 2022 13:37

Damien написав: rjkz написав: airmax78 написав:





Вас я как раз меньше всего понимаю и Ваши аргументы про Алеппо вообще не покупаю. Т.к. если Вы ждали в Киеве Алеппо, то какая нафиг арендная недвига? Все слить за сколько дадут и купить коврик и шкаф для недвижки в Нью Йорке. Вы этого не сделали, соответственно всерьез к своим собственным прогнозам (если они были) и сами не относились. Вас я как раз меньше всего понимаю и Ваши аргументы про Алеппо вообще не покупаю. Т.к. если Вы ждали в Киеве Алеппо, то какая нафиг арендная недвига? Все слить за сколько дадут и купить коврик и шкаф для недвижки в Нью Йорке. Вы этого не сделали, соответственно всерьез к своим собственным прогнозам (если они были) и сами не относились.





Кстати, насчет вечера 23.02 - есть мой ответ вам на ветке про обвал за несколько часов до вторжения.

Что я написал и что произощло. Можете сравнить. Кстати, насчет вечера 23.02 -. Можете сравнить.

Я отрицал войну, даже 23.02. И даже сейчас считаю, что ее скорее НЕ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ, чем должно.Если бы в марте пуйло мог отыграть бы все назад(теоретически), на 23.02 - он отыграл бы.

Вы - два паникера , у которых волей случая воплотились в реальность их страхи. А теперь начинаете - "а я ж Вам говорил" Я отрицал войну, даже 23.02. И даже сейчас считаю, что ее скорее НЕ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ, чем должно.Если бы в марте пуйло мог отыграть бы все назад(теоретически), на 23.02 - он отыграл бы.Вы - два паникера, у которых волей случая воплотились в реальность их страхи. А теперь начинаете - "а я ж Вам говорил"

И вторжение в 2014 не должно было быть и в 2008.Попробуйте увидеть картину целиком. И в ней Вы увидите, что есть вещи, которые определяются не только логичностью и целесообразностью. Но и какими-то комплексами и амбициями.И есть зашкаливающий шовинизм в рп, они ненавидят все остальные народы, в том числе те, которые населяют рп.Я не скажу, что сделал математический расчет, написал формулу и вывел математическую вероятность в 99,999%. Нет.Считайте это интуицией, основаной на анализе происходящего.Простой пример.Вы идете один в 3 часа ночи по стремному району (не обязательно это Троещина, Отрадный или Борщаговка. Просто район, в котором преимущественнно маргиналы и постоянно что-то происходит). Тут сзади Вас окликают "Слышь, дядя, тормозни. Огоньку не найдется?" Вы оборачиваетесь и видите человек 5 в трениках с битами бегут за вами.Ваши выводы:1. Какие хорощие ребята. 3 часа ночи, а они с тренировки по американскому бейсболу, который очень популярен в Киеве, возвращаются. Сейчас подойдут, я им дам зажигалку, но скажу, что спортсменам вредно курить.2. Странно как-то, я-то не курю, а они у меня прикурить просят. Сделаю вид что не слыщал и буду идти как шел.3. Пля! Мне-ж говорили, что сюда даже менты на машине боятся заезжать. Нахера я поперся за молоком в 3 часа ночи. Бежать!Судя по риторике довоенных постов, большинство выбрало вариант 2.Я третий.Кстати, Макс уже после того, как я начал писать ответ, дописал про старт этой ветки и пул квартир.И квартиры и ветка появились до 2014 года.