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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 лип, 2022 08:59
airmax78 написав: rjkz написав:
Та тут и на соседней ветке многие рАкету ждали.
Не уверен, что именно эту.
Ракета состоялась. Трибека на ней улетел в космос. Войну с орками НИКТО из адептов дешевея не называл в качестве серьезного фактора. Все что угодно: политику ФРС, снижение аренды на офисы в Нью Йорке, и т.д. и т.п. Войну с кацапами многие отрицали тут даже вечером 23.02.
Запомнил ваш ответ на тему вероятности войны - К войне уже все привыкли, и не обращают на неё внимания.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 12:40
rjkz написав: airmax78 написав: airmax78 написав:
Ракета состоялась. Трибека на ней улетел в космос. Войну с орками НИКТО из адептов дешевея не называл в качестве серьезного фактора. Все что угодно: политику ФРС, снижение аренды на офисы в Нью Йорке, и т.д. и т.п. Войну с кацапами многие отрицали тут даже вечером 23.02.
Вас я как раз меньше всего понимаю и Ваши аргументы про Алеппо вообще не покупаю. Т.к. если Вы ждали в Киеве Алеппо, то какая нафиг арендная недвига? Все слить за сколько дадут и купить коврик и шкаф для недвижки в Нью Йорке. Вы этого не сделали, соответственно всерьез к своим собственным прогнозам (если они были) и сами не относились.
Кстати, насчет вечера 23.02 - есть мой ответ вам на ветке про обвал за несколько часов до вторжения.Что я написал и что произощло
. Можете сравнить.
Я отрицал войну, даже 23.02. И даже сейчас считаю, что ее скорее НЕ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ, чем должно.Если бы в марте пуйло мог отыграть бы все назад(теоретически), на 23.02 - он отыграл бы.
Вы - два паникера
, у которых волей случая воплотились в реальность их страхи. А теперь начинаете - "а я ж Вам говорил"
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Damien
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Додано: Нед 31 лип, 2022 13:37
Damien написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Вас я как раз меньше всего понимаю и Ваши аргументы про Алеппо вообще не покупаю. Т.к. если Вы ждали в Киеве Алеппо, то какая нафиг арендная недвига? Все слить за сколько дадут и купить коврик и шкаф для недвижки в Нью Йорке. Вы этого не сделали, соответственно всерьез к своим собственным прогнозам (если они были) и сами не относились.
Кстати, насчет вечера 23.02 - есть мой ответ вам на ветке про обвал за несколько часов до вторжения.Что я написал и что произощло
. Можете сравнить.
Я отрицал войну, даже 23.02. И даже сейчас считаю, что ее скорее НЕ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ, чем должно.Если бы в марте пуйло мог отыграть бы все назад(теоретически), на 23.02 - он отыграл бы.
Вы - два паникера
, у которых волей случая воплотились в реальность их страхи. А теперь начинаете - "а я ж Вам говорил"
И вторжение в 2014 не должно было быть и в 2008.
Попробуйте увидеть картину целиком. И в ней Вы увидите, что есть вещи, которые определяются не только логичностью и целесообразностью. Но и какими-то комплексами и амбициями.
И есть зашкаливающий шовинизм в рп, они ненавидят все остальные народы, в том числе те, которые населяют рп.
Я не скажу, что сделал математический расчет, написал формулу и вывел математическую вероятность в 99,999%. Нет.
Считайте это интуицией, основаной на анализе происходящего.
Простой пример.
Вы идете один в 3 часа ночи по стремному району (не обязательно это Троещина, Отрадный или Борщаговка. Просто район, в котором преимущественнно маргиналы и постоянно что-то происходит). Тут сзади Вас окликают "Слышь, дядя, тормозни. Огоньку не найдется?" Вы оборачиваетесь и видите человек 5 в трениках с битами бегут за вами.
Ваши выводы:
1. Какие хорощие ребята. 3 часа ночи, а они с тренировки по американскому бейсболу, который очень популярен в Киеве, возвращаются. Сейчас подойдут, я им дам зажигалку, но скажу, что спортсменам вредно курить.
2. Странно как-то, я-то не курю, а они у меня прикурить просят. Сделаю вид что не слыщал и буду идти как шел.
3. Пля! Мне-ж говорили, что сюда даже менты на машине боятся заезжать. Нахера я поперся за молоком в 3 часа ночи. Бежать!
Судя по риторике довоенных постов, большинство выбрало вариант 2.
Я третий.
Кстати, Макс уже после того, как я начал писать ответ, дописал про старт этой ветки и пул квартир.
И квартиры и ветка появились до 2014 года.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 14:57
Damien написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Вас я как раз меньше всего понимаю и Ваши аргументы про Алеппо вообще не покупаю. Т.к. если Вы ждали в Киеве Алеппо, то какая нафиг арендная недвига? Все слить за сколько дадут и купить коврик и шкаф для недвижки в Нью Йорке. Вы этого не сделали, соответственно всерьез к своим собственным прогнозам (если они были) и сами не относились.
Кстати, насчет вечера 23.02 - есть мой ответ вам на ветке про обвал за несколько часов до вторжения.Что я написал и что произощло
. Можете сравнить.
Я отрицал войну, даже 23.02. И даже сейчас считаю, что ее скорее НЕ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ, чем должно.Если бы в марте пуйло мог отыграть бы все назад(теоретически), на 23.02 - он отыграл бы.
Вы - два паникера
, у которых волей случая воплотились в реальность их страхи. А теперь начинаете - "а я ж Вам говорил"
Он бы отыграл только то, что собрал бы больше войск на направлении Киева и действовал еще более жестоко и решительно. Теперь, когда годы подготовки к этой войне сложились в пазл, уже всем очевидно стало, что война была неизбежна, пусть и выглядела как полное безумие. Но как полное безумие она выглядела только на первый и отягощенный моралью взгляд.
Наша беда в том, что Украина хуторское государство с крайне низким качеством государственного управления, но с неплохим человеческим капиталом. Только за счет него и держится государство. Ну и, конечно, за счет беспрецедентной поддержки со стороны Запада кто бы там что ни говорил.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 15:50
Damien написав:
Я отрицал войну, даже 23.02. И даже сейчас считаю, что ее скорее НЕ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ, чем должно.Если бы в марте пуйло мог отыграть бы все назад(теоретически), на 23.02 - он отыграл бы.
Я тоже отрицал войну, но только потому что не видел картины в целом. Я думал, что если Путин начнет войну, то его снесет российский народ, а он, оказывается, на 70% ее поддерживает.
Нужно просто принять, что мы ошибались. Утешаться, что не мы одни.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 16:58
"покупать недвигу во время войны - это клинника"
"если верить, что путинападет, то надо все продавать и уезжать из страны"
(ТМ Эйрмакс)
Я так понимаю, что "бетонооптимисты" (ТМ зРадио) не рассматривали захват части территории Украины, боевые действия на Донбассе, сбитые самолеты, десятки тысяч погибших, покалеченных, захваченных в плен, разрушенная инфраструктура и тд. как войну.
Это ведь так удобно - спрятать голову в песок аки страус, делать вид, что Киев и остальная Украина - это совершенно не связанные понятия. Уютно ведь покупать концептуальный овноблок и перепродавать его, зарабатывая на ситуативном всплестке.
Для меня война началась в 2014. И исходя из этого я понимал, что никакого смысла в мышиной возне на Донбассе для пуйла нет. Надо или уходить или что-то делать. пуйло уйдет? "Не думаю" (с). Поэтому вторжение было делом времени.
"Учения" которые были за год до вторжения все помнят? Собрали туеву хучу на границе и потом разощлись? Для чего? Не для того-ли чтобы посмотреть на реакцию? А заодно и показать - ну собрались, ну потренировались - в чем проблемы? А через год еще раз? Все расслабились - та они каждый год собираются нападать и не нападают. Что-ж теперь - все бросить и кричать караул? Надо бабки зарабатывать.
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rjkz
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Додано: Нед 31 лип, 2022 19:50
rjkz написав:
Вы идете один в 3 часа ночи по стремному району (не обязательно это Троещина, Отрадный или Борщаговка. Просто район, в котором преимущественнно маргиналы и постоянно что-то происходит). Тут сзади Вас окликают "Слышь, дядя, тормозни. Огоньку не найдется?" Вы оборачиваетесь и видите человек 5 в трениках с битами бегут за вами.
Ваши выводы:
1. Какие хорощие ребята. 3 часа ночи, а они с тренировки по американскому бейсболу, который очень популярен в Киеве, возвращаются. Сейчас подойдут, я им дам зажигалку, но скажу, что спортсменам вредно курить.
2. Странно как-то, я-то не курю, а они у меня прикурить просят. Сделаю вид что не слыщал и буду идти как шел.
3. Пля! Мне-ж говорили, что сюда даже менты на машине боятся заезжать. Нахера я поперся за молоком в 3 часа ночи. Бежать!
Судя по риторике довоенных постов, большинство выбрало вариант 2.
Я третий.
Если вышеописанные маргиналы бы точно знали, что последует неотвратимое наказание(вот прямо чтоб 100%, а не 99%), что придется присесть на несколько лет, что всех родственников исключат из школ и выгонят с работы, мало того еще неизвестно есть ли в карманах у прохожего вообще что-нибудь, то вариант №3(бежать) уже не кажется таким уж правильным.
Но Вы выбрали вариант №3 и случайно угадали, поскольку один из маргиналов неправильно просчитал ситуацию. Ну просто был обдолблен в тот вечер более обычного и мозг вообще отключился
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Damien
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Додано: Нед 31 лип, 2022 20:26
Damien написав: rjkz написав:
Вы идете один в 3 часа ночи по стремному району (не обязательно это Троещина, Отрадный или Борщаговка. Просто район, в котором преимущественнно маргиналы и постоянно что-то происходит). Тут сзади Вас окликают "Слышь, дядя, тормозни. Огоньку не найдется?" Вы оборачиваетесь и видите человек 5 в трениках с битами бегут за вами.
Ваши выводы:
1. Какие хорощие ребята. 3 часа ночи, а они с тренировки по американскому бейсболу, который очень популярен в Киеве, возвращаются. Сейчас подойдут, я им дам зажигалку, но скажу, что спортсменам вредно курить.
2. Странно как-то, я-то не курю, а они у меня прикурить просят. Сделаю вид что не слыщал и буду идти как шел.
3. Пля! Мне-ж говорили, что сюда даже менты на машине боятся заезжать. Нахера я поперся за молоком в 3 часа ночи. Бежать!
Судя по риторике довоенных постов, большинство выбрало вариант 2.
Я третий.
Если вышеописанные маргиналы бы точно знали, что последует неотвратимое наказание(вот прямо чтоб 100%, а не 99%), что придется присесть на несколько лет, что всех родственников исключат из школ и выгонят с работы, мало того еще неизвестно есть ли в карманах у прохожего вообще что-нибудь, то вариант №3(бежать) уже не кажется таким уж правильным.
Но Вы выбрали вариант №3 и случайно угадали, поскольку один из маргиналов неправильно просчитал ситуацию. Ну просто был обдолблен в тот вечер более обычного и мозг вообще отключился
Интересная логика.
Я СЛУЧАЙНО в 2015-2016 году решил, что большой войне быть, сделал все чтобы уберечь семью от нее. МНе это очень непросто далось. Фактически на подготовку было положено полностью несколько лет. И я не прав. Хотя СЛУЧАЙНО угадал. Пальцем в небо. Я не считаю что случайно. Вероятность закладывал не 100%, но чрезвычайно высокую. Я просто не видел иного выхода для пуйла из этой ситуации в соответствии с его манерой поведения.
Вы были на все 100% уверены, что войны не будет. Вы правы. Но просто СЛУЧАЙНО она началась.
Мое мнение, почему люди не рассматривали вероятность большой войны.
"Такого просто не может быть"
Для меня "неможет быть" перестало существовать после 9/11/2001.
После этого были и другие события, которые раньше можно было отнести к "неможет быть".
Кроме того, я уже много раз писал, что уверен на 99,9% что подготовка и инспирирование Майдана начал пуйло задолго до начала Майдана и неподписания Евроассоциации. И приводил доводы. Но и тут меня все пинали и выставляли идиотом. А это очень важный момент в дальнейших выводах и понимании кто есть кто.
Я прошу модераторов не сносить этот пост на помойку и оставить на этой ветке.
Прошу прошения за оффтоп, но он таки связан с темой ветки.
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