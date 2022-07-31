Додано: Пон 01 сер, 2022 04:32

Damien написав: rjkz написав: Интересная логика.

Я СЛУЧАЙНО в 2015-2016 году решил, что большой войне быть, сделал все чтобы уберечь семью от нее. МНе это очень непросто далось. Фактически на подготовку было положено полностью несколько лет. И я не прав. Хотя СЛУЧАЙНО угадал. Интересная логика.Я СЛУЧАЙНО в 2015-2016 году решил, что большой войне быть, сделал все чтобы уберечь семью от нее. МНе это очень непросто далось. Фактически на подготовку было положено полностью несколько лет. И я не прав. Хотя СЛУЧАЙНО угадал.

Я всегда действую из наиболее вероятного логического сценария. Вариант с войной к таковым не относился, он был иррационален. Даже в случае полной победы рашки(не дай Бог), ее цели не будут достигнуты, Украина не станет второй Беларусью. Это невозможно при большой войне, возможно только при захвате за несколько дней.

А теперь представьте насколько бы глупо Вы выглядели, если бы 6 лет готовились к войне, а она бы не произошла.

Ну просто так случилось.

Хотя с Вашей точки зрения это был точный расчет.

Я понимаю, что мои доводы звучат малоубедительно когда это УЖЕ ПРОИЗОШЛО. И тот, кто это прогнозировал - на коне Я всегда действую из наиболее вероятного логического сценария. Вариант с войной к таковым не относился, он был иррационален. Даже в случае полной победы рашки(не дай Бог), ее цели не будут достигнуты, Украина не станет второй Беларусью. Это невозможно при большой войне, возможно только при захвате за несколько дней.А теперь представьте насколько бы глупо Вы выглядели, если бы 6 лет готовились к войне, а она бы не произошла.Ну просто так случилось.Хотя с Вашей точки зрения это был точный расчет.Я понимаю, что мои доводы звучат малоубедительно когда это УЖЕ ПРОИЗОШЛО. И тот, кто это прогнозировал - на коне

Я очень не хотел-бы чтобы этот диалог прервался или был переброшен на помоечную ветку или удален модераторами. Но и их терпению настанет конец.Я или прошу разрещения модераторов продолжить здесь или, в противном случае, предлагаю продолжить в ЛС.Я Вам могу детально расписать что и почему произощло.Дело в том, что я с детства обожал историю. И очень много прочел книг и художественных и документальных о Второй Мировой, особенно в части которая касалась СССР и Германии. Там очень много интересного и параллелей с нынешней ситуацией. И много очень интересного в предвоенный период.И почему при всей мощи машины пропаганды у меня, тогда еще подростка вызвало много вопросов и недоумения происходящее и перед войной и в начале войны.И почему мне очень казалось, что инспирировал нападение Германии на СССР не Гитлер, а Сталин. И 99% советских людей-бы сказали "такого не может быть".В общем, ответ за модераторами и Вами - продолжаем-ли и где.