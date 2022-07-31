Damien написав:
Я всегда действую из наиболее вероятного логического сценария. Вариант с войной к таковым не относился, он был иррационален. Даже в случае полной победы рашки(не дай Бог), ее цели не будут достигнуты, Украина не станет второй Беларусью. Это невозможно при большой войне, возможно только при захвате за несколько дней.
А теперь представьте насколько бы глупо Вы выглядели, если бы 6 лет готовились к войне, а она бы не произошла.
Ну просто так случилось.
Хотя с Вашей точки зрения это был точный расчет.
Я понимаю, что мои доводы звучат малоубедительно когда это УЖЕ ПРОИЗОШЛО. И тот, кто это прогнозировал - на коне
Я очень не хотел-бы чтобы этот диалог прервался или был переброшен на помоечную ветку или удален модераторами. Но и их терпению настанет конец.
Я или прошу разрещения модераторов продолжить здесь или, в противном случае, предлагаю продолжить в ЛС.
Я Вам могу детально расписать что и почему произощло.
Дело в том, что я с детства обожал историю. И очень много прочел книг и художественных и документальных о Второй Мировой, особенно в части которая касалась СССР и Германии. Там очень много интересного и параллелей с нынешней ситуацией. И много очень интересного в предвоенный период.
И почему при всей мощи машины пропаганды у меня, тогда еще подростка вызвало много вопросов и недоумения происходящее и перед войной и в начале войны.
И почему мне очень казалось, что инспирировал нападение Германии на СССР не Гитлер, а Сталин. И 99% советских людей-бы сказали "такого не может быть".
В общем, ответ за модераторами и Вами - продолжаем-ли и где.