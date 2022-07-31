RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2280228122822283
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 04:32

  Damien написав:
  rjkz написав:Интересная логика.
Я СЛУЧАЙНО в 2015-2016 году решил, что большой войне быть, сделал все чтобы уберечь семью от нее. МНе это очень непросто далось. Фактически на подготовку было положено полностью несколько лет. И я не прав. Хотя СЛУЧАЙНО угадал.

Я всегда действую из наиболее вероятного логического сценария. Вариант с войной к таковым не относился, он был иррационален. Даже в случае полной победы рашки(не дай Бог), ее цели не будут достигнуты, Украина не станет второй Беларусью. Это невозможно при большой войне, возможно только при захвате за несколько дней.
А теперь представьте насколько бы глупо Вы выглядели, если бы 6 лет готовились к войне, а она бы не произошла.
Ну просто так случилось.
Хотя с Вашей точки зрения это был точный расчет.
Я понимаю, что мои доводы звучат малоубедительно когда это УЖЕ ПРОИЗОШЛО. И тот, кто это прогнозировал - на коне


Я очень не хотел-бы чтобы этот диалог прервался или был переброшен на помоечную ветку или удален модераторами. Но и их терпению настанет конец.
Я или прошу разрещения модераторов продолжить здесь или, в противном случае, предлагаю продолжить в ЛС.
Я Вам могу детально расписать что и почему произощло.
Дело в том, что я с детства обожал историю. И очень много прочел книг и художественных и документальных о Второй Мировой, особенно в части которая касалась СССР и Германии. Там очень много интересного и параллелей с нынешней ситуацией. И много очень интересного в предвоенный период.
И почему при всей мощи машины пропаганды у меня, тогда еще подростка вызвало много вопросов и недоумения происходящее и перед войной и в начале войны.
И почему мне очень казалось, что инспирировал нападение Германии на СССР не Гитлер, а Сталин. И 99% советских людей-бы сказали "такого не может быть".
В общем, ответ за модераторами и Вами - продолжаем-ли и где.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13584
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7072 раз.
Подякували: 4117 раз.
 
Профіль
3
3
1
  #<1 ... 2280228122822283
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10147, 10148, 10149
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
101486 21964833
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 23:02
UA
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 938, 939, 940
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9391 1957877
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 21:37
BIGor
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4688981
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (385)
01.08.2022 01:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.