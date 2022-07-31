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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2280228122822283
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 04:32

  Damien написав:
  rjkz написав:Интересная логика.
Я СЛУЧАЙНО в 2015-2016 году решил, что большой войне быть, сделал все чтобы уберечь семью от нее. МНе это очень непросто далось. Фактически на подготовку было положено полностью несколько лет. И я не прав. Хотя СЛУЧАЙНО угадал.

Я всегда действую из наиболее вероятного логического сценария. Вариант с войной к таковым не относился, он был иррационален. Даже в случае полной победы рашки(не дай Бог), ее цели не будут достигнуты, Украина не станет второй Беларусью. Это невозможно при большой войне, возможно только при захвате за несколько дней.
А теперь представьте насколько бы глупо Вы выглядели, если бы 6 лет готовились к войне, а она бы не произошла.
Ну просто так случилось.
Хотя с Вашей точки зрения это был точный расчет.
Я понимаю, что мои доводы звучат малоубедительно когда это УЖЕ ПРОИЗОШЛО. И тот, кто это прогнозировал - на коне


Я очень не хотел-бы чтобы этот диалог прервался или был переброшен на помоечную ветку или удален модераторами. Но и их терпению настанет конец.
Я или прошу разрещения модераторов продолжить здесь или, в противном случае, предлагаю продолжить в ЛС.
Я Вам могу детально расписать что и почему произощло.
Дело в том, что я с детства обожал историю. И очень много прочел книг и художественных и документальных о Второй Мировой, особенно в части которая касалась СССР и Германии. Там очень много интересного и параллелей с нынешней ситуацией. И много очень интересного в предвоенный период.
И почему при всей мощи машины пропаганды у меня, тогда еще подростка вызвало много вопросов и недоумения происходящее и перед войной и в начале войны.
И почему мне очень казалось, что инспирировал нападение Германии на СССР не Гитлер, а Сталин. И 99% советских людей-бы сказали "такого не может быть".
В общем, ответ за модераторами и Вами - продолжаем-ли и где.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 06:50

  Bolt написав:
  Frant написав:Гілка перетворилась в історичний форум?

Панове, ви вже продали свої київські скритні плінтуси з модними МОПами "за скільки дають?"
Поспішайте, тому що через рік дадуть половину від сьогоднішньої ціни.

КРЖН вже відновив свою повноцінну роботу?!

Київ напівпорожній.

Купля-продажа функціонує, дарування/спадок неначе заморожені до кінця війни.
Ціни "вторинки" впали на 15-20%.
Реально - мабуть, ще більше.
Новобуди майже всі зупинились.

Оренда в основному 4000-5000 грн. Якщо власник виставив дорожчу ціну, квартира не здається.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 01 сер, 2022 06:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 06:58

  Frant написав:
  Bolt написав:
  Frant написав:Гілка перетворилась в історичний форум?

Панове, ви вже продали свої київські скритні плінтуси з модними МОПами "за скільки дають?"
Поспішайте, тому що через рік дадуть половину від сьогоднішньої ціни.

КРЖН вже відновив свою повноцінну роботу?!

Київ напівпорожній.

Купля-продажа функціонує, дарування/спадок неначе заморожені до кінця війни.
Ціни "вторинки" впали на 15-20%.
Реально - мабуть, ще більше.
Новобуди майже всі зупинились.

Я це і мав на увазі :поки ринок повноцінно не працює можна трошки і пофлудити. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:18

Форум тут розважально-дезнформаційний, факт.
Раніше тут активно рекламували новобуди, з кожного дупла.
Зараз замовкли, тому що ніхто її не купляє.
Frant
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