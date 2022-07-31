|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 01 сер, 2022 04:32
Damien написав: rjkz написав:
Интересная логика.
Я СЛУЧАЙНО в 2015-2016 году решил, что большой войне быть, сделал все чтобы уберечь семью от нее. МНе это очень непросто далось. Фактически на подготовку было положено полностью несколько лет. И я не прав. Хотя СЛУЧАЙНО угадал.
Я всегда действую из наиболее вероятного логического сценария. Вариант с войной к таковым не относился, он был иррационален. Даже в случае полной победы рашки(не дай Бог), ее цели не будут достигнуты, Украина не станет второй Беларусью. Это невозможно при большой войне, возможно только при захвате за несколько дней.
А теперь представьте насколько бы глупо Вы выглядели, если бы 6 лет готовились к войне, а она бы не произошла.
Ну просто так случилось.
Хотя с Вашей точки зрения это был точный расчет.
Я понимаю, что мои доводы звучат малоубедительно когда это УЖЕ ПРОИЗОШЛО. И тот, кто это прогнозировал - на коне
Я очень не хотел-бы чтобы этот диалог прервался или был переброшен на помоечную ветку или удален модераторами. Но и их терпению настанет конец.
Я или прошу разрещения модераторов продолжить здесь или, в противном случае, предлагаю продолжить в ЛС.
Я Вам могу детально расписать что и почему произощло.
Дело в том, что я с детства обожал историю. И очень много прочел книг и художественных и документальных о Второй Мировой, особенно в части которая касалась СССР и Германии. Там очень много интересного и параллелей с нынешней ситуацией. И много очень интересного в предвоенный период.
И почему при всей мощи машины пропаганды у меня, тогда еще подростка вызвало много вопросов и недоумения происходящее и перед войной и в начале войны.
И почему мне очень казалось, что инспирировал нападение Германии на СССР не Гитлер, а Сталин. И 99% советских людей-бы сказали "такого не может быть".
В общем, ответ за модераторами и Вами - продолжаем-ли и где.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13584
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7072 раз.
- Подякували: 4119 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Пон 01 сер, 2022 06:50
Bolt написав: Frant написав:
Гілка перетворилась в історичний форум?
Панове, ви вже продали свої київські скритні плінтуси з модними МОПами "за скільки дають?"
Поспішайте, тому що через рік дадуть половину від сьогоднішньої ціни.
КРЖН вже відновив свою повноцінну роботу?!
Київ напівпорожній.
Купля-продажа функціонує, дарування/спадок неначе заморожені до кінця війни.
Ціни "вторинки" впали на 15-20%.
Реально - мабуть, ще більше.
Новобуди майже всі зупинились.
Оренда в основному 4000-5000 грн. Якщо власник виставив дорожчу ціну, квартира не здається.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 01 сер, 2022 06:59, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22928
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1455 раз.
- Подякували: 2393 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 сер, 2022 06:58
Frant написав: Bolt написав: Frant написав:
Гілка перетворилась в історичний форум?
Панове, ви вже продали свої київські скритні плінтуси з модними МОПами "за скільки дають?"
Поспішайте, тому що через рік дадуть половину від сьогоднішньої ціни.
КРЖН вже відновив свою повноцінну роботу?!
Київ напівпорожній.
Купля-продажа функціонує, дарування/спадок неначе заморожені до кінця війни.
Ціни "вторинки" впали на 15-20%.
Реально - мабуть, ще більше.
Новобуди майже всі зупинились.
Я це і мав на увазі :поки ринок повноцінно не працює можна трошки і пофлудити. 😎
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1275
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 сер, 2022 11:24
Damien написав: rjkz написав:
Вы идете один в 3 часа ночи по стремному району (не обязательно это Троещина, Отрадный или Борщаговка. Просто район, в котором преимущественнно маргиналы и постоянно что-то происходит). Тут сзади Вас окликают "Слышь, дядя, тормозни. Огоньку не найдется?" Вы оборачиваетесь и видите человек 5 в трениках с битами бегут за вами.
Ваши выводы:
1. Какие хорощие ребята. 3 часа ночи, а они с тренировки по американскому бейсболу, который очень популярен в Киеве, возвращаются. Сейчас подойдут, я им дам зажигалку, но скажу, что спортсменам вредно курить.
2. Странно как-то, я-то не курю, а они у меня прикурить просят. Сделаю вид что не слыщал и буду идти как шел.
3. Пля! Мне-ж говорили, что сюда даже менты на машине боятся заезжать. Нахера я поперся за молоком в 3 часа ночи. Бежать!
Судя по риторике довоенных постов, большинство выбрало вариант 2.
Я третий.
Если вышеописанные маргиналы бы точно знали, что последует неотвратимое наказание(вот прямо чтоб 100%, а не 99%), что придется присесть на несколько лет, что всех родственников исключат из школ и выгонят с работы, мало того еще неизвестно есть ли в карманах у прохожего вообще что-нибудь, то вариант №3(бежать) уже не кажется таким уж правильным.
Но Вы выбрали вариант №3 и случайно угадали, поскольку один из маргиналов неправильно просчитал ситуацию. Ну просто был обдолблен в тот вечер более обычного и мозг вообще отключился
Варіант 3 взагаліто правильна буква.
Є спеціально навчені люди для 1 і 2.
В США так точно.
До речі, там Демура давав в одному з відосіків таку аналогію.
Якщо в США тобі така буде ситуація, то якщо хочеш завалити "правильних пацанів" і не сісти (за те що їх піх-пах), то алгоритм:
- віддаєш що просять, там сірники закурити, гаманець (почнеш вийо і не встигнеш дістанати свій шмасер як нагодують свинцем),
- даєш відійти їм на яку відстань (в спину не стріляти, крімінал 146%),
- кажеш правильним пацанам щось обідне (я твою дом-труба шаталь ...), вони повертаються лицем і тільки тоді, якщо ти ворошиловський стріло мона піх-пах.
Але ліпше ноги в руки... те що пропонував колективний Захід не втіку, але ми ж тут не загниваючий запод, а козаки огого, вибрали сначала 2 а потім 1, бо нелохи.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 01 сер, 2022 11:25, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29290
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1412 раз.
- Подякували: 2517 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 01 сер, 2022 11:25
Frant написав:
Оренда в основному 4000-5000 грн. Якщо власник виставив дорожчу ціну, квартира не здається.
Встретил знакомого, у него смарт в пригороде(Вишневое). С коммуналкой по промышленным тарифам
. Мне представлялось, что с учетом того, что в Киеве полноценная однушка с обычными тарифами от 4 тыс цена, то этот смарт не должен стоить больше 1-2 тыс.грн. Однако с его слов он сдал(пересдал недавно) за 5500(!!!).
Причины такой высокой цены пояснил так - под Вишневым много производств и люди снимают рядом, им из Киева дороже снимать и ездить
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 806
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 485 раз.
- Подякували: 599 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 сер, 2022 11:28
rjkz написав: Damien написав: rjkz написав:
Вы идете один в 3 часа ночи по стремному району (не обязательно это Троещина, Отрадный или Борщаговка. Просто район, в котором преимущественнно маргиналы и постоянно что-то происходит). Тут сзади Вас окликают "Слышь, дядя, тормозни. Огоньку не найдется?" Вы оборачиваетесь и видите человек 5 в трениках с битами бегут за вами.
Ваши выводы:
1. Какие хорощие ребята. 3 часа ночи, а они с тренировки по американскому бейсболу, который очень популярен в Киеве, возвращаются. Сейчас подойдут, я им дам зажигалку, но скажу, что спортсменам вредно курить.
2. Странно как-то, я-то не курю, а они у меня прикурить просят. Сделаю вид что не слыщал и буду идти как шел.
3. Пля! Мне-ж говорили, что сюда даже менты на машине боятся заезжать. Нахера я поперся за молоком в 3 часа ночи. Бежать!
Судя по риторике довоенных постов, большинство выбрало вариант 2.
Я третий.
Если вышеописанные маргиналы бы точно знали, что последует неотвратимое наказание(вот прямо чтоб 100%, а не 99%), что придется присесть на несколько лет, что всех родственников исключат из школ и выгонят с работы, мало того еще неизвестно есть ли в карманах у прохожего вообще что-нибудь, то вариант №3(бежать) уже не кажется таким уж правильным.
Но Вы выбрали вариант №3 и случайно угадали, поскольку один из маргиналов неправильно просчитал ситуацию. Ну просто был обдолблен в тот вечер более обычного и мозг вообще отключился
Интересная логика.
Я СЛУЧАЙНО в 2015-2016 году решил, что большой войне быть, сделал все чтобы уберечь семью от нее. МНе это очень непросто далось. Фактически на подготовку было положено полностью несколько лет. И я не прав. Хотя СЛУЧАЙНО угадал. Пальцем в небо. Я не считаю что случайно. Вероятность закладывал не 100%, но чрезвычайно высокую. Я просто не видел иного выхода для пуйла из этой ситуации в соответствии с его манерой поведения.
Вы были на все 100% уверены, что войны не будет. Вы правы. Но просто СЛУЧАЙНО она началась.
Мое мнение, почему люди не рассматривали вероятность большой войны.
"Такого просто не может быть"
Для меня "неможет быть" перестало существовать после 9/11/2001.
После этого были и другие события, которые раньше можно было отнести к "неможет быть".
Кроме того, я уже много раз писал, что уверен на 99,9% что подготовка и инспирирование Майдана начал пуйло задолго до начала Майдана и неподписания Евроассоциации. И приводил доводы. Но и тут меня все пинали и выставляли идиотом. А это очень важный момент в дальнейших выводах и понимании кто есть кто.
Я прошу модераторов не сносить этот пост на помойку и оставить на этой ветке.
Прошу прошения за оффтоп, но он таки связан с темой ветки.
є крім страусів, ще варіант, як в пісні про опариша
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29290
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1412 раз.
- Подякували: 2517 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|101516
|21994455
|
|
|9391
|1983903
|
Нед 31 лип, 2022 21:37
BIGor
|
|1111
|4689112
|
|