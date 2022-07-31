rjkz написав:

Damien написав: rjkz написав: Вы идете один в 3 часа ночи по стремному району (не обязательно это Троещина, Отрадный или Борщаговка. Просто район, в котором преимущественнно маргиналы и постоянно что-то происходит). Тут сзади Вас окликают "Слышь, дядя, тормозни. Огоньку не найдется?" Вы оборачиваетесь и видите человек 5 в трениках с битами бегут за вами.

Ваши выводы:

1. Какие хорощие ребята. 3 часа ночи, а они с тренировки по американскому бейсболу, который очень популярен в Киеве, возвращаются. Сейчас подойдут, я им дам зажигалку, но скажу, что спортсменам вредно курить.

2. Странно как-то, я-то не курю, а они у меня прикурить просят. Сделаю вид что не слыщал и буду идти как шел.

3. Пля! Мне-ж говорили, что сюда даже менты на машине боятся заезжать. Нахера я поперся за молоком в 3 часа ночи. Бежать!



Судя по риторике довоенных постов, большинство выбрало вариант 2.

Я третий.

Вы идете один в 3 часа ночи по стремному району (не обязательно это Троещина, Отрадный или Борщаговка. Просто район, в котором преимущественнно маргиналы и постоянно что-то происходит). Тут сзади Вас окликают "Слышь, дядя, тормозни. Огоньку не найдется?" Вы оборачиваетесь и видите человек 5 в трениках с битами бегут за вами.Ваши выводы:1. Какие хорощие ребята. 3 часа ночи, а они с тренировки по американскому бейсболу, который очень популярен в Киеве, возвращаются. Сейчас подойдут, я им дам зажигалку, но скажу, что спортсменам вредно курить.2. Странно как-то, я-то не курю, а они у меня прикурить просят. Сделаю вид что не слыщал и буду идти как шел.3. Пля! Мне-ж говорили, что сюда даже менты на машине боятся заезжать. Нахера я поперся за молоком в 3 часа ночи. Бежать!Судя по риторике довоенных постов, большинство выбрало вариант 2.Я третий.

Если вышеописанные маргиналы бы точно знали, что последует неотвратимое наказание(вот прямо чтоб 100%, а не 99%), что придется присесть на несколько лет, что всех родственников исключат из школ и выгонят с работы, мало того еще неизвестно есть ли в карманах у прохожего вообще что-нибудь, то вариант №3(бежать) уже не кажется таким уж правильным.

Но Вы выбрали вариант №3 и случайно угадали, поскольку один из маргиналов неправильно просчитал ситуацию. Ну просто был обдолблен в тот вечер более обычного и мозг вообще отключился Если вышеописанные маргиналы бы точно знали, что последует неотвратимое наказание(вот прямо чтоб 100%, а не 99%), что придется присесть на несколько лет, что всех родственников исключат из школ и выгонят с работы, мало того еще неизвестно есть ли в карманах у прохожего вообще что-нибудь, то вариант №3(бежать) уже не кажется таким уж правильным.Но Вы выбрали вариант №3 и случайно угадали, поскольку один из маргиналов неправильно просчитал ситуацию. Ну просто был обдолблен в тот вечер более обычного и мозг вообще отключился

Интересная логика.Я СЛУЧАЙНО в 2015-2016 году решил, что большой войне быть, сделал все чтобы уберечь семью от нее. МНе это очень непросто далось. Фактически на подготовку было положено полностью несколько лет. И я не прав. Хотя СЛУЧАЙНО угадал. Пальцем в небо. Я не считаю что случайно. Вероятность закладывал не 100%, но чрезвычайно высокую. Я просто не видел иного выхода для пуйла из этой ситуации в соответствии с его манерой поведения.Вы были на все 100% уверены, что войны не будет. Вы правы. Но просто СЛУЧАЙНО она началась.Мое мнение, почему люди не рассматривали вероятность большой войны."Такого просто не может быть"Для меня "неможет быть" перестало существовать после 9/11/2001.После этого были и другие события, которые раньше можно было отнести к "неможет быть".Кроме того, я уже много раз писал, что уверен на 99,9% что подготовка и инспирирование Майдана начал пуйло задолго до начала Майдана и неподписания Евроассоциации. И приводил доводы. Но и тут меня все пинали и выставляли идиотом. А это очень важный момент в дальнейших выводах и понимании кто есть кто.Я прошу модераторов не сносить этот пост на помойку и оставить на этой ветке.Прошу прошения за оффтоп, но он таки связан с темой ветки.