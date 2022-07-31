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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2280228122822283
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 06:50

  Bolt написав:
  Frant написав:Гілка перетворилась в історичний форум?

Панове, ви вже продали свої київські скритні плінтуси з модними МОПами "за скільки дають?"
Поспішайте, тому що через рік дадуть половину від сьогоднішньої ціни.

КРЖН вже відновив свою повноцінну роботу?!

Київ напівпорожній.

Купля-продажа функціонує, дарування/спадок неначе заморожені до кінця війни.
Ціни "вторинки" впали на 15-20%.
Реально - мабуть, ще більше.
Новобуди майже всі зупинились.

Оренда в основному 4000-5000 грн. Якщо власник виставив дорожчу ціну, квартира не здається.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 01 сер, 2022 06:59, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:24

  Damien написав:
  rjkz написав:Вы идете один в 3 часа ночи по стремному району (не обязательно это Троещина, Отрадный или Борщаговка. Просто район, в котором преимущественнно маргиналы и постоянно что-то происходит). Тут сзади Вас окликают "Слышь, дядя, тормозни. Огоньку не найдется?" Вы оборачиваетесь и видите человек 5 в трениках с битами бегут за вами.
Ваши выводы:
1. Какие хорощие ребята. 3 часа ночи, а они с тренировки по американскому бейсболу, который очень популярен в Киеве, возвращаются. Сейчас подойдут, я им дам зажигалку, но скажу, что спортсменам вредно курить.
2. Странно как-то, я-то не курю, а они у меня прикурить просят. Сделаю вид что не слыщал и буду идти как шел.
3. Пля! Мне-ж говорили, что сюда даже менты на машине боятся заезжать. Нахера я поперся за молоком в 3 часа ночи. Бежать!

Судя по риторике довоенных постов, большинство выбрало вариант 2.
Я третий.

Если вышеописанные маргиналы бы точно знали, что последует неотвратимое наказание(вот прямо чтоб 100%, а не 99%), что придется присесть на несколько лет, что всех родственников исключат из школ и выгонят с работы, мало того еще неизвестно есть ли в карманах у прохожего вообще что-нибудь, то вариант №3(бежать) уже не кажется таким уж правильным.
Но Вы выбрали вариант №3 и случайно угадали, поскольку один из маргиналов неправильно просчитал ситуацию. Ну просто был обдолблен в тот вечер более обычного и мозг вообще отключился

Варіант 3 взагаліто правильна буква.
Є спеціально навчені люди для 1 і 2.
В США так точно.
До речі, там Демура давав в одному з відосіків таку аналогію.
Якщо в США тобі така буде ситуація, то якщо хочеш завалити "правильних пацанів" і не сісти (за те що їх піх-пах), то алгоритм:
- віддаєш що просять, там сірники закурити, гаманець (почнеш вийо і не встигнеш дістанати свій шмасер як нагодують свинцем),
- даєш відійти їм на яку відстань (в спину не стріляти, крімінал 146%),
- кажеш правильним пацанам щось обідне (я твою дом-труба шаталь ...), вони повертаються лицем і тільки тоді, якщо ти ворошиловський стріло мона піх-пах.

Але ліпше ноги в руки... те що пропонував колективний Захід не втіку, але ми ж тут не загниваючий запод, а козаки огого, вибрали сначала 2 а потім 1, бо нелохи.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 сер, 2022 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:25

  Frant написав:
Оренда в основному 4000-5000 грн. Якщо власник виставив дорожчу ціну, квартира не здається.

Встретил знакомого, у него смарт в пригороде(Вишневое). С коммуналкой по промышленным тарифам. Мне представлялось, что с учетом того, что в Киеве полноценная однушка с обычными тарифами от 4 тыс цена, то этот смарт не должен стоить больше 1-2 тыс.грн. Однако с его слов он сдал(пересдал недавно) за 5500(!!!).
Причины такой высокой цены пояснил так - под Вишневым много производств и люди снимают рядом, им из Киева дороже снимать и ездить
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:43

  Damien написав:
  Frant написав:
Оренда в основному 4000-5000 грн. Якщо власник виставив дорожчу ціну, квартира не здається.

Встретил знакомого, у него смарт в пригороде(Вишневое). С коммуналкой по промышленным тарифам. Мне представлялось, что с учетом того, что в Киеве полноценная однушка с обычными тарифами от 4 тыс цена, то этот смарт не должен стоить больше 1-2 тыс.грн. Однако с его слов он сдал(пересдал недавно) за 5500(!!!).
Причины такой высокой цены пояснил так - под Вишневым много производств и люди снимают рядом, им из Киева дороже снимать и ездить

Те саме Бровари. Здається практично по довоєнним цінам. Народу хмара. Експозиція - два-три дні.
gonchik74
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