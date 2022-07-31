rjkz написав:

Вы идете один в 3 часа ночи по стремному району (не обязательно это Троещина, Отрадный или Борщаговка. Просто район, в котором преимущественнно маргиналы и постоянно что-то происходит). Тут сзади Вас окликают "Слышь, дядя, тормозни. Огоньку не найдется?" Вы оборачиваетесь и видите человек 5 в трениках с битами бегут за вами.Ваши выводы:1. Какие хорощие ребята. 3 часа ночи, а они с тренировки по американскому бейсболу, который очень популярен в Киеве, возвращаются. Сейчас подойдут, я им дам зажигалку, но скажу, что спортсменам вредно курить.2. Странно как-то, я-то не курю, а они у меня прикурить просят. Сделаю вид что не слыщал и буду идти как шел.3. Пля! Мне-ж говорили, что сюда даже менты на машине боятся заезжать. Нахера я поперся за молоком в 3 часа ночи. Бежать!Судя по риторике довоенных постов, большинство выбрало вариант 2.Я третий.