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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2280228122822283
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 06:50

  Bolt написав:
  Frant написав:Гілка перетворилась в історичний форум?

Панове, ви вже продали свої київські скритні плінтуси з модними МОПами "за скільки дають?"
Поспішайте, тому що через рік дадуть половину від сьогоднішньої ціни.

КРЖН вже відновив свою повноцінну роботу?!

Київ напівпорожній.

Купля-продажа функціонує, дарування/спадок неначе заморожені до кінця війни.
Ціни "вторинки" впали на 15-20%.
Реально - мабуть, ще більше.
Новобуди майже всі зупинились.

Оренда в основному 4000-5000 грн. Якщо власник виставив дорожчу ціну, квартира не здається.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 01 сер, 2022 06:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:25

  Frant написав:
Оренда в основному 4000-5000 грн. Якщо власник виставив дорожчу ціну, квартира не здається.

Встретил знакомого, у него смарт в пригороде(Вишневое). С коммуналкой по промышленным тарифам. Мне представлялось, что с учетом того, что в Киеве полноценная однушка с обычными тарифами от 4 тыс цена, то этот смарт не должен стоить больше 1-2 тыс.грн. Однако с его слов он сдал(пересдал недавно) за 5500(!!!).
Причины такой высокой цены пояснил так - под Вишневым много производств и люди снимают рядом, им из Киева дороже снимать и ездить
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:43

  Damien написав:
  Frant написав:
Оренда в основному 4000-5000 грн. Якщо власник виставив дорожчу ціну, квартира не здається.

Встретил знакомого, у него смарт в пригороде(Вишневое). С коммуналкой по промышленным тарифам. Мне представлялось, что с учетом того, что в Киеве полноценная однушка с обычными тарифами от 4 тыс цена, то этот смарт не должен стоить больше 1-2 тыс.грн. Однако с его слов он сдал(пересдал недавно) за 5500(!!!).
Причины такой высокой цены пояснил так - под Вишневым много производств и люди снимают рядом, им из Киева дороже снимать и ездить

Те саме Бровари. Здається практично по довоєнним цінам. Народу хмара. Експозиція - два-три дні.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:22

  gonchik74 написав:
  Damien написав:Встретил знакомого, у него смарт в пригороде(Вишневое). С коммуналкой по промышленным тарифам. Мне представлялось, что с учетом того, что в Киеве полноценная однушка с обычными тарифами от 4 тыс цена, то этот смарт не должен стоить больше 1-2 тыс.грн. Однако с его слов он сдал(пересдал недавно) за 5500(!!!).
Причины такой высокой цены пояснил так - под Вишневым много производств и люди снимают рядом, им из Киева дороже снимать и ездить

Те саме Бровари. Здається практично по довоєнним цінам. Народу хмара. Експозиція - два-три дні.

Зараз з локацією, яка вирішує (ЛЛЛ), трапляються дивні речі. У Харкові -70...90%, у Львові +100%. Якщо не брати крайні випадки, то у Кропивницькому (опа мира до війни), оренда зараз не нижче, чим у Києві, який по законам Трібеки, для понаїхів понад усе.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:32

  Vlad442 написав:
  gonchik74 написав:Те саме Бровари. Здається практично по довоєнним цінам. Народу хмара. Експозиція - два-три дні.

Зараз з локацією, яка вирішує (ЛЛЛ), трапляються дивні речі. У Харкові -70...90%, у Львові +100%. Якщо не брати крайні випадки, то у Кропивницькому (опа мира до війни), оренда зараз не нижче, чим у Києві, який по законам Трібеки, для понаїхів понад усе.

Може після 24-го у Львові було +300% до довоєнних цін, зара ціни впали на рівень відсотків на 20 вище довоєнного. 😾
Bolt
 
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