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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 сер, 2022 06:50
Bolt написав: Frant написав:
Гілка перетворилась в історичний форум?
Панове, ви вже продали свої київські скритні плінтуси з модними МОПами "за скільки дають?"
Поспішайте, тому що через рік дадуть половину від сьогоднішньої ціни.
КРЖН вже відновив свою повноцінну роботу?!
Київ напівпорожній.
Купля-продажа функціонує, дарування/спадок неначе заморожені до кінця війни.
Ціни "вторинки" впали на 15-20%.
Реально - мабуть, ще більше.
Новобуди майже всі зупинились.
Оренда в основному 4000-5000 грн. Якщо власник виставив дорожчу ціну, квартира не здається.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 01 сер, 2022 06:59, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Додано: Пон 01 сер, 2022 11:25
Frant написав:
Оренда в основному 4000-5000 грн. Якщо власник виставив дорожчу ціну, квартира не здається.
Встретил знакомого, у него смарт в пригороде(Вишневое). С коммуналкой по промышленным тарифам
. Мне представлялось, что с учетом того, что в Киеве полноценная однушка с обычными тарифами от 4 тыс цена, то этот смарт не должен стоить больше 1-2 тыс.грн. Однако с его слов он сдал(пересдал недавно) за 5500(!!!).
Причины такой высокой цены пояснил так - под Вишневым много производств и люди снимают рядом, им из Киева дороже снимать и ездить
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Damien
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Додано: Пон 01 сер, 2022 12:43
Damien написав: Frant написав:
Оренда в основному 4000-5000 грн. Якщо власник виставив дорожчу ціну, квартира не здається.
Встретил знакомого, у него смарт в пригороде(Вишневое). С коммуналкой по промышленным тарифам
. Мне представлялось, что с учетом того, что в Киеве полноценная однушка с обычными тарифами от 4 тыс цена, то этот смарт не должен стоить больше 1-2 тыс.грн. Однако с его слов он сдал(пересдал недавно) за 5500(!!!).
Причины такой высокой цены пояснил так - под Вишневым много производств и люди снимают рядом, им из Киева дороже снимать и ездить
Те саме Бровари. Здається практично по довоєнним цінам. Народу хмара. Експозиція - два-три дні.
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gonchik74
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:22
gonchik74 написав: Damien написав:
Встретил знакомого, у него смарт в пригороде(Вишневое). С коммуналкой по промышленным тарифам
. Мне представлялось, что с учетом того, что в Киеве полноценная однушка с обычными тарифами от 4 тыс цена, то этот смарт не должен стоить больше 1-2 тыс.грн. Однако с его слов он сдал(пересдал недавно) за 5500(!!!).
Причины такой высокой цены пояснил так - под Вишневым много производств и люди снимают рядом, им из Киева дороже снимать и ездить
Те саме Бровари. Здається практично по довоєнним цінам. Народу хмара. Експозиція - два-три дні.
Зараз з локацією, яка вирішує (ЛЛЛ), трапляються дивні речі. У Харкові -70...90%, у Львові +100%. Якщо не брати крайні випадки, то у Кропивницькому (опа мира до війни), оренда зараз не нижче, чим у Києві, який по законам Трібеки, для понаїхів понад усе.
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Vlad442
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:32
Vlad442 написав: gonchik74 написав:
Те саме Бровари. Здається практично по довоєнним цінам. Народу хмара. Експозиція - два-три дні.
Зараз з локацією, яка вирішує (ЛЛЛ), трапляються дивні речі. У Харкові -70...90%, у Львові +100%. Якщо не брати крайні випадки, то у Кропивницькому (опа мира до війни), оренда зараз не нижче, чим у Києві, який по законам Трібеки, для понаїхів понад усе.
Може після 24-го у Львові було +300% до довоєнних цін, зара ціни впали на рівень відсотків на 20 вище довоєнного. 😾
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Bolt
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Додано: Пон 01 сер, 2022 18:58
Vlad442 написав: gonchik74 написав: Damien написав:
Встретил знакомого, у него смарт в пригороде(Вишневое). С коммуналкой по промышленным тарифам
. Мне представлялось, что с учетом того, что в Киеве полноценная однушка с обычными тарифами от 4 тыс цена, то этот смарт не должен стоить больше 1-2 тыс.грн. Однако с его слов он сдал(пересдал недавно) за 5500(!!!).
Причины такой высокой цены пояснил так - под Вишневым много производств и люди снимают рядом, им из Киева дороже снимать и ездить
Те саме Бровари. Здається практично по довоєнним цінам. Народу хмара. Експозиція - два-три дні.
Зараз з локацією, яка вирішує (ЛЛЛ), трапляються дивні речі. У Харкові -70...90%, у Львові +100%. Якщо не брати крайні випадки, то у Кропивницькому (опа мира до війни), оренда зараз не нижче, чим у Києві, який по законам Трібеки, для понаїхів понад усе.
Це дуже випадкова і короткотермінова тенденція. Не більше ніж на 10-15 років. Можна сказати миттєвий форс-мажор.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 19:01
В июле знакомые арендовали:
2-комн 68м2 в Ирпене за 8500грн на 6мес.
1-комн 42м2 на Позняках за 7000грн на 1год.
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l66
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Додано: Пон 01 сер, 2022 19:53
l66 написав:
В июле знакомые арендовали:
2-комн 68м2 в Ирпене за 8500грн на 6мес.
1-комн 42м2 на Позняках за 7000грн на 1год.
В каком состоянии?
Ремонт, техника, мебель?
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UA
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