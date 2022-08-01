Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав: Оренда в основному 4000-5000 грн. Якщо власник виставив дорожчу ціну, квартира не здається.
Встретил знакомого, у него смарт в пригороде(Вишневое). С коммуналкой по промышленным тарифам. Мне представлялось, что с учетом того, что в Киеве полноценная однушка с обычными тарифами от 4 тыс цена, то этот смарт не должен стоить больше 1-2 тыс.грн. Однако с его слов он сдал(пересдал недавно) за 5500(!!!). Причины такой высокой цены пояснил так - под Вишневым много производств и люди снимают рядом, им из Киева дороже снимать и ездить
Frant написав: Оренда в основному 4000-5000 грн. Якщо власник виставив дорожчу ціну, квартира не здається.
Встретил знакомого, у него смарт в пригороде(Вишневое). С коммуналкой по промышленным тарифам. Мне представлялось, что с учетом того, что в Киеве полноценная однушка с обычными тарифами от 4 тыс цена, то этот смарт не должен стоить больше 1-2 тыс.грн. Однако с его слов он сдал(пересдал недавно) за 5500(!!!). Причины такой высокой цены пояснил так - под Вишневым много производств и люди снимают рядом, им из Киева дороже снимать и ездить
Те саме Бровари. Здається практично по довоєнним цінам. Народу хмара. Експозиція - два-три дні.
Damien написав:Встретил знакомого, у него смарт в пригороде(Вишневое). С коммуналкой по промышленным тарифам. Мне представлялось, что с учетом того, что в Киеве полноценная однушка с обычными тарифами от 4 тыс цена, то этот смарт не должен стоить больше 1-2 тыс.грн. Однако с его слов он сдал(пересдал недавно) за 5500(!!!). Причины такой высокой цены пояснил так - под Вишневым много производств и люди снимают рядом, им из Киева дороже снимать и ездить
Те саме Бровари. Здається практично по довоєнним цінам. Народу хмара. Експозиція - два-три дні.
Зараз з локацією, яка вирішує (ЛЛЛ), трапляються дивні речі. У Харкові -70...90%, у Львові +100%. Якщо не брати крайні випадки, то у Кропивницькому (опа мира до війни), оренда зараз не нижче, чим у Києві, який по законам Трібеки, для понаїхів понад усе.
gonchik74 написав:Те саме Бровари. Здається практично по довоєнним цінам. Народу хмара. Експозиція - два-три дні.
Зараз з локацією, яка вирішує (ЛЛЛ), трапляються дивні речі. У Харкові -70...90%, у Львові +100%. Якщо не брати крайні випадки, то у Кропивницькому (опа мира до війни), оренда зараз не нижче, чим у Києві, який по законам Трібеки, для понаїхів понад усе.
Може після 24-го у Львові було +300% до довоєнних цін, зара ціни впали на рівень відсотків на 20 вище довоєнного. 😾
Damien написав:Встретил знакомого, у него смарт в пригороде(Вишневое). С коммуналкой по промышленным тарифам. Мне представлялось, что с учетом того, что в Киеве полноценная однушка с обычными тарифами от 4 тыс цена, то этот смарт не должен стоить больше 1-2 тыс.грн. Однако с его слов он сдал(пересдал недавно) за 5500(!!!). Причины такой высокой цены пояснил так - под Вишневым много производств и люди снимают рядом, им из Киева дороже снимать и ездить
Те саме Бровари. Здається практично по довоєнним цінам. Народу хмара. Експозиція - два-три дні.
Зараз з локацією, яка вирішує (ЛЛЛ), трапляються дивні речі. У Харкові -70...90%, у Львові +100%. Якщо не брати крайні випадки, то у Кропивницькому (опа мира до війни), оренда зараз не нижче, чим у Києві, який по законам Трібеки, для понаїхів понад усе.
Це дуже випадкова і короткотермінова тенденція. Не більше ніж на 10-15 років. Можна сказати миттєвий форс-мажор.