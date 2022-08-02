"Чи зростатимуть ціни на орендовані квартири в столиці?
❗️Ринок оренди продовжує падіння. Медіанна ставка в оголошеннях знизилася за місяць на 16% і на сьогодні знаходиться нижче за позначку 250 доларів на місяць за квартиру.
В окраїнних та спальних районах все ще є потенціал падіння цін, зумовлений уже не ринковим підходом – окремі власники готові здавати квартири буквально за комуналку, щоб перестати зазнавати збитків. Вочевидь, здебільшого це квартири нижнього цінового сегмента, які у старих будинках"
-5 млн. населення , з яких половина вже не повернеться.
Робити сучасний ремонт, куплятм нову побутову техніку,щоб здавати квартиру не за 100, а за 200 доларів?))))