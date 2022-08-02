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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2281228222832284
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 07:56

"Чи зростатимуть ціни на орендовані квартири в столиці?
❗️Ринок оренди продовжує падіння. Медіанна ставка в оголошеннях знизилася за місяць на 16% і на сьогодні знаходиться нижче за позначку 250 доларів на місяць за квартиру.

В окраїнних та спальних районах все ще є потенціал падіння цін, зумовлений уже не ринковим підходом – окремі власники готові здавати квартири буквально за комуналку, щоб перестати зазнавати збитків. Вочевидь, здебільшого це квартири нижнього цінового сегмента, які у старих будинках"

-5 млн. населення , з яких половина вже не повернеться.

Робити сучасний ремонт, куплятм нову побутову техніку,щоб здавати квартиру не за 100, а за 200 доларів?))))
Frant
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