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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2281228222832284
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 07:56

"Чи зростатимуть ціни на орендовані квартири в столиці?
❗️Ринок оренди продовжує падіння. Медіанна ставка в оголошеннях знизилася за місяць на 16% і на сьогодні знаходиться нижче за позначку 250 доларів на місяць за квартиру.

В окраїнних та спальних районах все ще є потенціал падіння цін, зумовлений уже не ринковим підходом – окремі власники готові здавати квартири буквально за комуналку, щоб перестати зазнавати збитків. Вочевидь, здебільшого це квартири нижнього цінового сегмента, які у старих будинках"

-5 млн. населення , з яких половина вже не повернеться.

Робити сучасний ремонт, куплятм нову побутову техніку,щоб здавати квартиру не за 100, а за 200 доларів?))))
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 11:48

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Frant написав:Ринок оренди продовжує падіння. Медіанна ставка в оголошеннях знизилася за місяць на 16% і на сьогодні знаходиться нижче за позначку 250 доларів на місяць за квартиру.

В окраїнних та спальних районах все ще є потенціал падіння цін, зумовлений уже не ринковим підходом – окремі власники готові здавати квартири буквально за комуналку, щоб перестати зазнавати збитків. Вочевидь, здебільшого це квартири нижнього цінового сегмента, які у старих будинках"

Ви, мабуть, далеки від реального стану ринку. Інакше не несли би сюди цю маячню. Зниження ціни в рекламі може бути просто факт, що "космонавти" з довоєнними цінами повертаються у реальність.

Вот стаття, яка адекватно показує стан оренди на сьогоднішній день.
https://zn.ua/ukr/finances/vlasniki-nal ... vijde.html
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 11:53

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Frant написав:Робити сучасний ремонт, куплятм нову побутову техніку,щоб здавати квартиру не за 100, а за 200 доларів?))))

Вважаєте, що завтра ремонт буде дешевше? Чи техніка подешевшає?
Ціна оренди то таке, з часом вирівняються. У 15 було вигідно робити ремонти (дешеві робітники), чи вкладатись в новобудову. Зараз новобудова не варіант. Техніку міняти зараз не час, але ремонт - чому ні?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:50

  Vlad442 написав:Вот стаття, яка адекватно показує стан оренди на сьогоднішній день.
https://zn.ua/ukr/finances/vlasniki-nal ... vijde.html

Давайте візьмемо невеличку вибірку в декілька абзаців зі статті.
Власники налаштовані підвищувати вартість оренди житла. І це в них вийде…

Зростання неминуче, та поки що воно гальмується низькими доходами орендарів

Безальтернативно вгору: вартість винаймання київських квартир традиційно пожвавиться восени, а взимку наблизиться до дофорс-мажорної планки, правда тільки в гривневому обчисленні. На жаль, гальмом швидкого відновлення попередніх цінових рівнів поки що є «копійчані» доходи потенційних орендарів.

А - адекватність. Я бачу Ви так і не навчилися читати такі статті :D.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:05

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  BIGor написав:А - адекватність. Я бачу Ви так і не навчилися читати такі статті .

Не зрозумів. В статті є цифри та приклади, які ілюструють стан рика оренди на різних етапах від лютого цього року. Як по мене цифри відповідають дійсності. Це тут головне, а не як у Франта - оренда падає, здають за комуналку.
Щодо прогнозів, тут таке, у кожного свої, але я теж згоден, що тенденція роста/відновлення гривневих цін збережеться.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:16

Я б додав ще декілька пунктів за рост цін восени.

https://life.pravda.com.ua/society/2022/07/1/249369/
Школи відкриють оффлай навчання. Це буде фактором, який поверне в столицю багато людей з дітьми шкільного віку, в тому числі з закордону. Не всі батьки у захваті від якості онлайн навчання.

Багато людей живуть зараз, влітку, на дачах, у домівках, яки не пристосовані до життя зимою. Зараз гарно, птички співають, квітки цвітуть, але в жовтні люди захочуть повернутись до теплої оселі, та теплого туалету. Київ зараз, з його ППО, саме безпечне місто України.

Європа згортає програми допомоги біженцям, ти, хто винаймає (на заощадження, чи працює за мало грошей), коли побачать зимову європейську комуналку, можуть вирішити, що не так часто прилітають ракети до Києва.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:32

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Vlad442 написав:Школи відкриють оффлай навчання

откроют те где есть убежища

уже официально директора обьявляют что будет удаленка
Олежан
 
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