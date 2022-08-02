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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2282228322842285
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:26

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Олежан написав:откроют те где есть убежища

уже официально директора обьявляют что будет удаленка

Посмотрим. В школах, спроектированных в СССР, есть подвал, который в свое время называли убежищем. В моей школе он был под спортзалом и имел два выхода на разные стороны. Использовался как раздевалка.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:35

  Олежан написав:
  _hunter написав:
  Олежан написав:откроют те где есть убежища
\\\

Учитывая, что требования к тем "убежищам" нигде не прописанны: там, где "убежищ" еще нет -- к первому сентября выкопают.


серьезно? кому надо в гос школе брать на себя такую ответственность?)))
никто ничего делать не будет 100500%

Какую еще ответственность -- в _гос_-то школе? -- сказали яму выкопать -- яму выкопали. :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:43

  Vlad442 написав:Я б додав ще декілька пунктів за рост цін восени.

https://life.pravda.com.ua/society/2022/07/1/249369/
Школи відкриють оффлай навчання. Це буде фактором, який поверне в столицю багато людей з дітьми шкільного віку, в тому числі з закордону. Не всі батьки у захваті від якості онлайн навчання.

Багато людей живуть зараз, влітку, на дачах, у домівках, яки не пристосовані до життя зимою. Зараз гарно, птички співають, квітки цвітуть, але в жовтні люди захочуть повернутись до теплої оселі, та теплого туалету. Київ зараз, з його ППО, саме безпечне місто України.

Європа згортає програми допомоги біженцям, ти, хто винаймає (на заощадження, чи працює за мало грошей), коли побачать зимову європейську комуналку, можуть вирішити, що не так часто прилітають ракети до Києва.

Ідилію офлайна порушить вимога приймати цілющу жижу, носіння масочок, і різного роду примус з цим всім пов"язаний (напр, Вєталь: метро стій! Раз! Два!).

Комуналь там не така страшна в ЄС, як тут нам малюють.
Тут взагалі може не бути ні опалення, ні електрики, ні води, ні каналізації, взагалі ніякої комуналі, нуль, дубль пусто.
flyman
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