Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Багато людей живуть зараз, влітку, на дачах, у домівках, яки не пристосовані до життя зимою. Зараз гарно, птички співають, квітки цвітуть, але в жовтні люди захочуть повернутись до теплої оселі, та теплого туалету. Київ зараз, з його ППО, саме безпечне місто України.
Європа згортає програми допомоги біженцям, ти, хто винаймає (на заощадження, чи працює за мало грошей), коли побачать зимову європейську комуналку, можуть вирішити, що не так часто прилітають ракети до Києва.
Ідилію офлайна порушить вимога приймати цілющу жижу, носіння масочок, і різного роду примус з цим всім пов"язаний (напр, Вєталь: метро стій! Раз! Два!).
Комуналь там не така страшна в ЄС, як тут нам малюють. Тут взагалі може не бути ні опалення, ні електрики, ні води, ні каналізації, взагалі ніякої комуналі, нуль, дубль пусто.