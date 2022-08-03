Додано: Сер 03 сер, 2022 08:16

Здравствуйте. Я ищу для своей семьи из Бахмута Донецкой области частный дом. Семья из трех человек, пенсионеры. Порядочные, чистоплотные люди. В Бахмуте всю жизнь прожили в своем доме с садом и огородом, который сами обрабатывают. Сейчас вынуждены покидать свой дом. Сам я служу в Киеве, продолжаю снимать квартиру… зачем-то... Думал найти для них домик в области, а сам вернуть свою квартиру хозяйке, чтобы оплачивать один объект, а в увольнительные ездить к ним. Я ищу дом с удобствами, отоплением (впереди зима). Сельская местность, пгт подойдет, люди привыкли жить в сельской местности. Машина у них есть, но магазин, аптека нужны поблизости. Если рядом будет водоем, речка, вообще отлично, чтобы старик рыбачил и меньше горевал по родному дому. Посоветуйте, по региону и ценам, транспортному сообщению из Киева, какие районы смотреть? Что можно снять за, например, 5-7 тыс + коммуналка?

Спасибо



З.Ы. Для Киевской области не нашел темы, поэтому пишу здесь.