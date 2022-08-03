Посмотрим. В школах, спроектированных в СССР, есть подвал, который в свое время называли убежищем. В моей школе он был под спортзалом и имел два выхода на разные стороны. Использовался как раздевалка.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 14:26
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Додано: Вів 02 сер, 2022 14:35
Какую еще ответственность -- в _гос_-то школе? -- сказали яму выкопать -- яму выкопали.
Додано: Сер 03 сер, 2022 08:16
Здравствуйте. Я ищу для своей семьи из Бахмута Донецкой области частный дом. Семья из трех человек, пенсионеры. Порядочные, чистоплотные люди. В Бахмуте всю жизнь прожили в своем доме с садом и огородом, который сами обрабатывают. Сейчас вынуждены покидать свой дом. Сам я служу в Киеве, продолжаю снимать квартиру… зачем-то... Думал найти для них домик в области, а сам вернуть свою квартиру хозяйке, чтобы оплачивать один объект, а в увольнительные ездить к ним. Я ищу дом с удобствами, отоплением (впереди зима). Сельская местность, пгт подойдет, люди привыкли жить в сельской местности. Машина у них есть, но магазин, аптека нужны поблизости. Если рядом будет водоем, речка, вообще отлично, чтобы старик рыбачил и меньше горевал по родному дому. Посоветуйте, по региону и ценам, транспортному сообщению из Киева, какие районы смотреть? Что можно снять за, например, 5-7 тыс + коммуналка?
Спасибо
З.Ы. Для Киевской области не нашел темы, поэтому пишу здесь.
Додано: Сер 03 сер, 2022 08:35
вы должны понимать, что в старом фонде отопление частного дома может потянуть зимой 3-4 Кгрн, если газ и еще больше, если электрика. Так как старики с дровами вошкаться не будут, этот вариант отсекаем. Квартира зимой ИМХО лучше, все равно на улице делать нечего.
В любом случае, смотрите варианты там где ходит электричка. Машина это хорошо, но дорого топливо и обслуживание. Я бы смотрел что-то вроде Переяслава/Березани, бо там иногда бываю.
Додано: Сер 03 сер, 2022 08:59
Мне коллеги предлагают Цибли за Переяславом, там поселили своих родителей. Помогут снять. По их словам, вполне приличный дом можно за 7 снять. Но добираться туда из Киева проблема, как я понимаю, только до Переяслава, а потом как, не знаю...
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