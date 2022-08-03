RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2282228322842285
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:26

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Олежан написав:откроют те где есть убежища

уже официально директора обьявляют что будет удаленка

Посмотрим. В школах, спроектированных в СССР, есть подвал, который в свое время называли убежищем. В моей школе он был под спортзалом и имел два выхода на разные стороны. Использовался как раздевалка.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9128
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2111 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:35

  Олежан написав:
  _hunter написав:
  Олежан написав:откроют те где есть убежища
\\\

Учитывая, что требования к тем "убежищам" нигде не прописанны: там, где "убежищ" еще нет -- к первому сентября выкопают.


серьезно? кому надо в гос школе брать на себя такую ответственность?)))
никто ничего делать не будет 100500%

Какую еще ответственность -- в _гос_-то школе? -- сказали яму выкопать -- яму выкопали. :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 7085
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 08:16

Здравствуйте. Я ищу для своей семьи из Бахмута Донецкой области частный дом. Семья из трех человек, пенсионеры. Порядочные, чистоплотные люди. В Бахмуте всю жизнь прожили в своем доме с садом и огородом, который сами обрабатывают. Сейчас вынуждены покидать свой дом. Сам я служу в Киеве, продолжаю снимать квартиру… зачем-то... Думал найти для них домик в области, а сам вернуть свою квартиру хозяйке, чтобы оплачивать один объект, а в увольнительные ездить к ним. Я ищу дом с удобствами, отоплением (впереди зима). Сельская местность, пгт подойдет, люди привыкли жить в сельской местности. Машина у них есть, но магазин, аптека нужны поблизости. Если рядом будет водоем, речка, вообще отлично, чтобы старик рыбачил и меньше горевал по родному дому. Посоветуйте, по региону и ценам, транспортному сообщению из Киева, какие районы смотреть? Что можно снять за, например, 5-7 тыс + коммуналка?
Спасибо

З.Ы. Для Киевской области не нашел темы, поэтому пишу здесь.
la9
 
Повідомлень: 2262
З нами з: 02.07.09
Подякував: 429 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 08:35

  la9 написав:.. Что можно снять за, например, 5-7 тыс + коммуналка?
..

вы должны понимать, что в старом фонде отопление частного дома может потянуть зимой 3-4 Кгрн, если газ и еще больше, если электрика. Так как старики с дровами вошкаться не будут, этот вариант отсекаем. Квартира зимой ИМХО лучше, все равно на улице делать нечего.
В любом случае, смотрите варианты там где ходит электричка. Машина это хорошо, но дорого топливо и обслуживание. Я бы смотрел что-то вроде Переяслава/Березани, бо там иногда бываю.
sequence
 
Повідомлень: 6788
З нами з: 29.12.15
Подякував: 2012 раз.
Подякували: 1826 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 08:59

  sequence написав:
  la9 написав:.. Что можно снять за, например, 5-7 тыс + коммуналка?
..

вы должны понимать, что в старом фонде отопление частного дома может потянуть зимой 3-4 Кгрн, если газ и еще больше, если электрика. Так как старики с дровами вошкаться не будут, этот вариант отсекаем. Квартира зимой ИМХО лучше, все равно на улице делать нечего.
В любом случае, смотрите варианты там где ходит электричка. Машина это хорошо, но дорого топливо и обслуживание. Я бы смотрел что-то вроде Переяслава/Березани, бо там иногда бываю.

Мне коллеги предлагают Цибли за Переяславом, там поселили своих родителей. Помогут снять. По их словам, вполне приличный дом можно за 7 снять. Но добираться туда из Киева проблема, как я понимаю, только до Переяслава, а потом как, не знаю...
la9
 
Повідомлень: 2262
З нами з: 02.07.09
Подякував: 429 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2282228322842285
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: la9 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10156, 10157, 10158
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
101571 22086923
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 сер, 2022 09:03
Moneta
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 940, 941, 942
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9410 2121403
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 сер, 2022 07:59
Успіх
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 578, 579, 580
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
5794 1783279
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 сер, 2022 07:40
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2094)
03.08.2022 09:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.