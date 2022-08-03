Додано: Сер 03 сер, 2022 10:59

hume написав: Я вижу то, что может помешать начать ремонт. Просто Влад приводит аналогию с 15 ым годом, когда большинство стройматериалов, предметов интерьера и тд продавалось по старым ценам и было очень выгодно строится. Сейчас смысла вообще нет, если нужно жилье проще подождать год и откупить Макса прелесть по -50%., Ну или что то похожее. Я вижу то, что может помешать начать ремонт. Просто Влад приводит аналогию с 15 ым годом, когда большинство стройматериалов, предметов интерьера и тд продавалось по старым ценам и было очень выгодно строится. Сейчас смысла вообще нет, если нужно жилье проще подождать год и откупить Макса прелесть по -50%., Ну или что то похожее.

Полной аналогии с 15-ым нет. Разве что то, что завтра будет дороже. В Америке/Европе делают простые ремонты не потому что они не эстеты, а потому что это дорого, оплата часа высокая. После войны в Киеве в любом случае будет Европа.Вот у меня на руках сгоревшая квартира в простреливемом районе. Думаю, начать ремонт, или ждать. Если ждать, то чего? И, кстати, не все подорожало по курсу. Я в счет будущих ремонтов (или спекуляции) купил 10 бухт запорожского провода, который подорожал в гривне на 10...15% после начала войны.